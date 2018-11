Bibi & Bribri (Macron) s'aiment à nouveau, Iris Mittenaere & Anthony Colette en cachette; Karine Ferri veut se venger d'Hanouna; Big first : la Reine invite la mère de Meghan à Noël; David & Laura auraient empêché Johnny & Laeticia d'adopter un 3e enfant

Leurs trois jours en (presque) tête à tête en Normandie fin octobre ne sont peut-être plus qu'un lointain souvenir pour Brigitte et Emmanuel Macron (surtout pour le Président qui a, tout au long de la semaine, commémoré le centenaire de la fin de la première guerre Mondiale), mais les people magazines qui en avaient beaucoup (trop ?) fait sur le mode "ça ne va pas très bien entre Brigitte et Emmanuel" se devaient de revenir sur ce moment intime pour montrer que "ça va beaucoup mieux "... Pas question pour les mags de laisser des photos du couple présidentiel (Brigitte en manteau rose et Emmanuel en bomber), main dans la main, ou enlacés en marchant sur la plage, dans les tiroirs pour les archives.

"Un weekend pour tout changer" titre Public qui avance qu'Emmanuel Macron "serait au bord du burn out" et que "ses relations avec Brigitte se seraient sérieusement crispées" car elle serait "excédée de voir son homme s'isoler.... Emmanuel a fini par céder et s'octroyer quelques jours off. Du jamais-vu en 18 mois de mandat !" Mais cela en valait apparemment la peine. Car "cette escapade pour laquelle le conseil des ministres avait été avancé d'une journée" a permis à Emmanuel et Brigitte Macron de "repartir sur des bases saines". "Réconciliés à Honfleur" clame Public, tandis que Closer ose : "Elle a récupéré son homme". Les journaux font le même récit : la destination de Honfleur, "où ils ont leurs habitudes depuis 20 ans", le séjour à la ferme Saint-Siméon, située à une trentaine de minutes à pied de la ville (où les chambres coutent entre 200 et 900 euros la nuit), la balade à Honfleur, le "déjeuner dans un restaurant du coin", puis la balade à Deauville et à Trouville ; "une parenthèse qui a permis au Macron d'éluder les grosses turbulences des derniers mois" écrit Closer. En tous cas le couple présidentiel n'a pas fui les photographes, pour montrer que "ça va bien". Et en trois jours "les malentendus" ont été "éclaircis". Ils ont retrouvé Paris et les ors de la République samedi en fin d'après-midi. Plus forts ensemble, comme ils l'ont toujours été.

Public raconte encore que dès dimanche Brigitte Macron s'est échappée pour quelques heures de Strasbourg pour se retrouver des amis à Truchtersheim, village située à une vingtaine de kilomètres de la capitale alsacienne où elle a vécu dans les années 80, à l'époque, avec son premier mari et leurs trois enfants.

Cyril Hanouna et Karine Ferri, stupeur et tremblements

Le faussement facétieux Cyril Hanouna qui sévit sur C8 avec son émission vedette TPMP a complètement chamboulé Karine Ferri, animatrice vedette de TF1, en dévoilant à l'antenne des photos dénudées de la jeune femme datant d'une quinzaine d'années. Pas terrible pour l'image parfaitement lisse de jeune mère de famille de la jeune femme. "Le monde s'écroule, le coup est violent pour elle et pour son image d'animatrice. En direct, Cyril et ses chroniqueurs commentent, dissèquent, se gaussent", écrit Voici. En tous cas le choc fut tel que Karine Ferri n'a pas présenté "Euromillions" ce soir-là, et que TF1 a saisi le CSA. Karine "a fermé son compte Twitter et mis en demeure C8 et l'animateur". Public, un peu vachard, rappelle que Karine n'est pas au mieux de sa forme professionnelle en ce moment, et est régulièrement qualifiée de "potiche". Elle est en réalité la victime collatérale de la brouille entre son co-présentateur de DALS, Camille Combal qui a quitté Hanouna pour TF1... C'est pourquoi, titre Voici, elle " veut se venger".