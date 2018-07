Beyoncé &Jay Z se lâchent pour les vacances, Benjamin Pavard & sa miss France se lèchent; Déjà trompée? Oops s’inquiète pour Vanessa Paradis & Samuel Benchetrit, Charlotte C. pour la santé d’Albert de Monaco; Angelina Jolie, dur dur d’être maman d’ado

Grand(s) Bleu(s)

Cette semaine, c'est reparti pour un tour de grand Bleu : mais cette fois-ci, les champions du monde de foot ne sont plus en célébration à Paris, ils se sont éparpillés aux quatre coins du monde pour faire la fête et peut-être encore plus... retrouver leurs familles. Génération Bleu Blanc Sage.

On n'a pas fait de vraie étude comparative mais tout ça semble quand même beaucoup plus lisse qu'en 1998. Les extravagances version 2018, c'est tout au plus Olivier Giroud qui s'est rasé la tête pour honorer son pari avec Hugo LLoris et “Adil Rami accompagné de Paul Pogba, Steven Nzonzi et Samuel Umtiti qui ont été les invités privilégiés à la soirée Maxim Hot 100 Experience à Las Vegas, organisée par le magazine masculin du même nom qui dresse chaque année la liste des 100 femmes les plus sexy du monde" (Paris Match).

Et bien croyez-vous que nos 4 compères en auraient profité pour enflammer les coeurs et faire claquer les strings ? Que nenni ! Seule concession au sexy : "Adil, le défenseur français de 32 ans a déjà fait son choix, c'est Pamela Anderson, sa compagne depuis un an". Et si Adil a donné son cœur à un sex symbol de Malibu, il a quand même donné un peu de son temps, cinq jours durant, toujours à Vegas, à quelques jeunes filles en bikini. Mais ne soyez pas inquiets, monsieur moustache porte-bonheur a sorti le grand jeu pour rassurer sa Pam et lui a offert un magnifique dîner aux chandelles. Plus fort encore, il est allé jusqu’à dîner avec la maman de Pamela. Du sirop, de l'eau de rose, on vous dit.

En parlant de couleurs pastels, "Giroud voit la vie en rose" titre Paris Match en draguant outrageusement la chalande -et qui veut- avec une photo très eye-candy (bonbon pour les yeux) du joueur élu le plus sexy du mondial, shorty de bain moulant rose fluo et musculature parfaite en Une. Si on était persifleur, on dirait que Match aurait plutôt dû titrer "Les fans de Giroud voient le vit en rose..."

Pendant ce temps là, les autres Bleus se font célébrer par leurs villes natales respectives avec des apparitions au balcon des mairies, qui à Mâcon (Griezmann), qui à Nice (Lloris) ou à Jeumont (Pavard).

Gala fait aussi sa Une sur les vacances des champions du monde et on adorerait avoir du grain à moudre, mais non, que de la tisane. "Leur priorité [aux Bleus]? Profiter de leurs proches avant de redémarrer la saison en club". On baille déjà... Mais ça continue. "Deschamps, le repos du guerrier, Claude [la femme de sa vie depuis ses 18 ans], son roc... et bla bla bli et bla bla bla. "Habitué aux critiques, il ne supporte pas de voir sa famille touchée". Personne ne leur a dit aux Bleus que l'été, la presse people, elle veut du ragot ? Pas du ragoût !

Toujours pas de coups de sang/ coups de foudres, mais Voici fait monter la chaleur d’un cran avec des clichés des vacances de Benjamin Pavard et de sa Miss, Rachel Legrain-Trapani en Corse. Le magazine nous offre des photos exclusives du couple : maillot de bain pour Benjamin et rien du tout pour l’ex Miss France (2007). Le duo s’est douché, sous l’œil des téléobjectifs, en sortant d’un bain de mer. Tu le sens le sel sur ma peau ? Benjamin semble s’être donné pour mission de veiller, langue à l’appui, à l’hydratation et la purification de sa compagne.

Pas bien sulfureux, mais toujours moins planplan que Griezmann dont l’épouse attendrait un deuxième enfant pour 2019. Les Bleus, c’est toujours la perfection à tous les niveaux : en famille et sur le terrain jamais d’incartade. On en viendrait presque à regretter les frasques de Zizou, Ribéry et consorts.

Petite remarque cirage (mais pas brosse à reluire), les chaussures du Président étaient vraiment salement poussiéreuses sur les photos de la réception des Champions du monde à l'Elysée. On ne sait pas comment les Bleus ont échappé aux graviers de la cour ou des jardins du palais de la présidence, mais leurs chaussures à eux apparaissent parfaitement cirées alors que celles d'Emmanuel Dab-Macron font peine à voir. Leurs pieds sont dans les étoiles, les siens dans la m... du pouvoir ?

Sangs Bleus

Chez les royaux, après avoir été éclairés la semaine passée sur le côté petit démon de la petite Charlotte de Cambridge, la fille de William et Kate, nous apprenons cette semaine que son grand frère, ci-devant prince George de Cambridge et futur héritier de la couronne, est lui aussi un fieffé gredin. Et c'est Point de Vue qui nous le dit : "5 ans et un sacré caractère".

Figurez-vous que tout petit déjà, George était un sacré gigoteur qui ne voulait pas aller au lit. Premier élément accablant au dossier ! Deuxième salve de preuves de la culpabilité de l'intéressé : George boudait ostensiblement quand son père l'a emmené chercher sa petite soeur à la maternité. Dingue. Troisième salve : au jour du baptême de la même petite soeur, "George n'a eu de cesse de chercher à attirer l'attention de sa royale arrière-grand-mère". On n'en peut plus, cet enfant est possédé, cette démonstration est insoutenable... Mais non, Point de Vue n'arrête pas en si bon chemin et achève nos dernières illusions sur le petit prince : "il est en train de passer de sa période boudeur patenté à sa période diablotin. Ainsi de son interprétation très personnelle du God Save The Queen au balcon de Buckingham durant le Trooping The Colour. Et puis le lendemain, au Beaufort Polo Club, son incursion sous les jupes de sa cousine Savannah Phillips, aussitôt sanctionnée d'une tape sur la main par l'intéressée. Ou le 10 juillet, ses caprices à la fenêtre du palais, énergiquement réprimés par sa nanny durant le défilé aérien des 100 ans de la RAF".

N'en jetez plus, si les Sex Pistols ne sont jamais parvenus à semer l'anarchy in the UK, cet enfant y parviendra à coup sûr. Mais où va l'éducation ? Si même les palais, les nurses sévères et une arrière grand-mère ayant su échapper aux scandales pendant plus de 65 ans de règne ne suffisent plus à garantir de bonnes manières, qui donc peut espérer élever des petites filles ou garçons modèles (ou des non-binaires modèles, ça marche aussi) ?

Autre couronne, autre tonalité. Si vous cherchez un peu de fraîcheur et d'humidité, vous pouvez vous plonger dans le portrait de la famille royale de Belgique, dans Point de vue toujours, à l'occasion du 5ème anniversaire de l'accession au trône de Philippe, le papier est 100% ch... comme la pluie ! Même la photo des Diables rouges reçus par le Roi des Belges y suinte le convenu. Que voulez-vous, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un président sachant jouer du déhanché comme le plus furieux des fans de Frankie Vincent.

Eux ne sont pas confrontés à l'ennui couleur pluie mais à des ch...rs patentés : Harry et surtout sa pauvre Meghan sont menacés de douloureuses crampes à la mâchoire tant ils sont obligés d'encaisser en silence les vilénies de la famille paternelle de la duchesse de Sussex. La demi-soeur Samantha avait déjà démontré son talent d'emmerdeuse professionnelle, c'est désormais M. Markle père lui-même qui s'y colle. Figurez-vous que sa fille soupçonne désormais son daddy d'avoir menti sur l'opération au coeur qu'il aurait été obligé de subir, lui empêchant par là d'assister au mariage de l'année. Comme le note Point de Vue (mais Gala nous livre sensiblement les mêmes infos et interroge même une spécialiste de la com' de crise pour savoir comment Meghan peut se dépatouiller de tout ce cloaque), "le 16 juillet, Thomas Markle affirmait qu'on n'entendrait plus jamais parler de lui dans les médias; le lendemain, il accordait un nouvel entretien à TMZ. Le prince Harry et son épouse, laissait-il alors entendre, ont encore une chance d'acheter son silence (sic!!!) : "tout ce qu'ils ont à faire, c'est me parler". » Ou pas...Tenez bon, Harry et Meghy, on s'en fout des mesquineries de daddy pas cool.

Comme une tuile ne vient jamais seule, après les menaces du père, les errements du demi-frère Thomas Jr. Si les autres membres de la famille Markle cultivent du cannabis ou prennent un malin plaisir à jouer aux langues de vipères, Thomas Jr, lui, en a juste contre sa fiancée qu’il a menacée ... avec une arme (Closer). Fiancée qui n’est pas en reste : le 20 juillet dernier la police l'arrêtait pour “agression au quatrième degré”. Résultat, une nuit passée en prison qui n’était pas la première et probablement pas la dernière non plus.

Never explain never complain veut la devise non officielle des Windsor mais quand même la Reine Elizabeth commencerait à trouver qu’à force d’ajouter des gouttes, la cup of tea pourrait finir par déborder. Selon Oops (niveau crédibilité moyen moyen), Elizabeth II l’aurait d’ailleurs signifié sans mâcher ses mots à la pauvre Meghan.

Pire, granny gâteau devant les caméras mais intransigeante dans le privé quand on s’en prend à sa famille, la Reine aurait reproché à la Duchesse de Sussex d’avoir cherché à faire maigrir son mari Harry. Meghan a voulu le mettre au sport, Elizabeth lui a rappelé “qu’elle représentait une famille prestigieuse, et qu’elle n’avait rien à dire sur le physique de son petit fils”. S’ouvrir à Hollywood c'était sympa le temps d’un instant, mais désormais la Reine la renverrait bien sur le tournage de Suits !

Et la tendresse bordel ?! Et bien vous ne devinerez jamais d’où elle vient. De Guillaume Peltier ! Il donne dans Paris Match une interview titrée "le destin inattendu de Meghan me touche". Ne vous pincez pas, c'est mauvais pour la peau par forte chaleur mais c'est bien le vice-président des Républicains qui nous parle.

A Monaco, rien ne va plus. Oops qui s’inquiète pour les hormones de Charlotte Casiraghi, enceinte, prétend que celle-ci serait folle d’inquiétude pour son oncle. Le Prince Albert, épuisé par de trop nombreux galas et cérémonies en tout genre, aurait été forcé par ses médecins de se reposer. Si la principauté a rassuré les Monégasques dans un communiqué en précisant que l’état de santé du Prince souverain n’était pas préoccupant, Charlotte, elle, aperçue en larmes, ne semble pas avoir été convaincue.

Un bleu en politique

Pas de sang royal mais néanmoins très bien en cour, Stéphane Bern fait l'objet d'un grand portrait dans Vanity Fair ("l'intriguant M. Bern", on a tout lu, on ne peut pas vous dire si le titre renvoie au côté mystérieux de Stéphane ou si c'est une petite perfidie visant les intrigues de cour). Et là, brutalement, au détour d'un papier sans grandes révélations (Stéphane était ringard, il est devenu hype en posant nu et en changeant de coiffure, il a plein d'amis célèbres, il est lucide "je ne suis qu'un valet de gloire"), que n'apprenons-nous pas ? Stéphane et Brigitte (Macron, who else ?) sont tellement proches que l'épouse du président répète souvent à l'animateur télé devenu M. Patrimoine de la macronie :"C'est toi que j'aurais dû épouser" !! Et pas à cause de leur différence d'âge ou de leurs mèches blondes finement colorées, mais parce que comme le note Vanity Fair, "ces deux-là se ressemblent, même sourire facile, même culture, solide mais pas bégueule, indifférente aux snobismes du microcosme". Coté Stéphane, le coup de coeur est réciproque "Brigitte est incroyable, glam, solaire, généreuse". Et pim pam boum, la légende du couple Macron, ces-deux-là-étaient-faits-l'un-pour-l'autre-quels-que-soient-les-obstacles-en-travers-de-leur-amour en prend un coup sur la carafe (non, non, pas donné par Alexandre B.). Il n'y avait pas que l'évidence Manu, il y aurait aussi pu avoir l'évidence Steph (enfin niveau complicité en tous cas, car oui, le reste, ça compte quand même un peu).

Dans ce papier de Vanity Fair, on apprend aussi qu'on sait bien rigoler chez les conjoints de nos puissants. Ainsi Stéphane est également très ami avec le premier ministre du Luxembourg -le pays d'origine de sa maman- et avec le mari de celui-ci. A l'été 2017, la rumeur avait couru que les Macron étaient en vacances dans la maison de Stéphane à Paros, en Grèce (on précise pour les malheureux qui ne connaîtraient pas leur carte des villégiatures chics sur le bout des doigts aussi bien que les citoyens du petit monde bernien). "C'était la folie rappelle Gauthier Desthenay, le mari du premier ministre (luxembourgeois, mais suivez un peu, ça n'est pas parce qu'il fait chaud qu'il faut se dissiper), alors en villégiature dans la villa de l'animateur. On en plaisantait avec Brigitte par texto "Ben t'es où ? Planquée dans la cave ?". Ah les bonnes rigolades !

On s'en voudrait d'être triviaux et de ramener à l'actu politique du moment mais au moins Mme Macron sait-elle choisir des copains qui ne jouent pas du poing sur les gauchistes.

Autre first lady, autre amie des stars ET star de son propre fait, Carla Bruni. Mme Sarkozy nous apprend Paris Match, prépare un disque en français, le premier depuis 5 ans. Elle a déjà une soixantaine de chansons prêtes à être développées mais "l'écriture est plus émotive qu'intellectuelle et [elle] ne sait pas encore quel thème se dégagera de l''ensemble". En revanche, et là, c'est scoopesque, Carla a investi sur sa descendance : "j'ai mis Giulia et Aurélien au chant [ses deux enfants] afin qu'ils puissent être sur les routes avec moi en tant que choristes". Et Nico, il fera les éclairages ou les balances son ?