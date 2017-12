Après Angelina & Loung, l'étincelle entre Paris Jackson & Cara Delevingne; Laeticia Hallyday: les tensions montent avec Sylvie mais Estelle est venue à Noël; George Clooney mari "dressé"; Robin Wright amoureuse d’un Frenchy, Rihanna d'une maison à Mougins

Carnet rose pour commencer cette dernière revue de presse people de l'année : Frédéric Beigbeder est papa pour la troisième fois ! L'écrivain, ex-grand bringueur, aujourd'hui rangé des voitures, qui a quitté la capitale parce que "sa petite fille avait les yeux qui piquaient à cause des particules fines", raconte dans Elle qu'il est devenu un "bourru"(bourgeois rural). Sa troisième fille va naître dans quelques mois et va grandir dans un environnement marin, dans le Sud Ouest.

George Clooney se tient à carreau

Qui l'eût cru?

Pour le beau George (Clooney) "les virées à moto entre potes quand Madame ne travaille pas, et les soirées trop arrosées dont on a oublié la moitié le lendemain" appartiennent au passé. L'heureux papa des deux jumeaux Ella et Alexander et époux de la belle Amal, l'a confié à Closer. Le jeune père de famille de 56 ans raconte qu'il a dû "s'acheter une conduite pour juste avoir une petite lueur d'espoir de pouvoir séduire" sa future épouse. Comment a-t-il fait ? "Tout d'abord il fallu que je fasse le tri chez mes amis... Ma femme m'a forcé à tirer un trait sur une bonne douzaine de potes qui n'étaient, selon elle, pas très fréquentables. Mais honnêtement, ce que j'ai eu le plus de mal à faire est de m'adapter à ma vie de jeune marié", avoue-t-il avec une certaine candeur. Il a réussi en "travaillant énormément sur lui même". Mais quand on a, comme lui, une femme "qui n'est pas loin de la perfection", on comprend qu'il ait fait des efforts. Jugez plutôt : "je suis subjugué à la fois par sa beauté et par son intelligence. Chaque jour, je peux vous dire que c'est très dur de s'élever à son niveau... C'est une femme tout simplement exceptionnelle et j'ai énormément de chance de l'avoir dans ma vie". N'en jetez plus : il faut dire que Clooney est (presque) un vieux séducteur et que son épouse, qui se lève la nuit pour allaiter les jumeaux, est une brillante avocate, et n'a que 37 ans. On comprend donc qu'il ait "énormément travaillé sur lui même" et qu'il continue de pour que "ça dure".

Meghan et Harry : total love

Il est loin, le look décontracté de l'actrice vedette de la série "Suits". Meghan Markle portait un bibi très comme il faut pour assister à la messe de Noel à Sandringham, en compagnie de la famille royale réunie. La photo des fiancés Harry et Meghan est dans presque tous vos people magazines. Elle manque dans Point de Vue à cause des délais d'impression. Mais le mag a sorti les violons et publie les photos officielles du couple, "les photos du bonheur" : "elles ont été faites la troisième semaine de décembre dans les jardins de Frogmore House l'une des résidence de la famille régnante, sur les terres du château de Windsor. Dans une douce lumière d'hiver le prince Harry et Meghan Markle posent, tendrement enlacés sur les marches blanches menant à la terrasse du manoir devant l'objectif d'Alexis Lubomirski... Un deuxième portrait du couple en noir et blanc cette fois la montre dans les bras de son prince, dont elle tient le visage dans ses mains. Une troisième photographie plus informelle, met en scène le couple marchant dans le parc de Frogmore Mégane y apparaît blottie contre son promis. Tous deux sourient à la vie qui les a réunis et à l'amour qu'ils se portent." Le mag voit dans ces photos "la volonté des jeunes gens de se démarquer dans un pays en proie à des remous politique et suspendu aux périlleuses négociations du Brexit". Ce n'est pas tout : "la course vers le bonheur de Meghan et Harry fait déjà figure de gin and tonic salutaire, tout comme le mariage de la reine en devenir Élisabeth II et du prince Philippe l'avait été au lendemain de la Seconde Guerre mondiale il y a 70 ans"... Et pour compléter ce conte de fées des temps modernes Point de Vue a comparé le thème astral des deux tourtereaux :"la position de leurs Mars respectifs indique une alchimie enflammée immédiate... Derrière une nature joyeuse, festive, parfois un peu dissipée, le prince Harry cache un sens aigu des responsabilités et des traditions....Il a besoin d'un ancrage affectif solide et fiable pour dépasser définitivement la séparation de ses parents et la disparition de sa mère... Bonne nouvelle", s'exclame le mag, "la star de Suits est taillée pour ce rôle. Meghan Markle a, elle aussi, fait preuve de résilience pour traverser une enfance chahutée... les ascendants des deux tourtereaux sont opposés dans l'axe Capricorne-Cancer: ils recherchent le même type de relation, durable, engagée et axée sur la famille". Conclusion du magazine : "avec la jeune femme à ses côtés Harry devrait tourner une nouvelle page de sa vie, devenir un homme neuf : il a rencontré son âme sœur". La preuve par les astres.