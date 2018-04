Alerte aux choucroutes blondes : Michel Polnareff & Afida Turner in love; Alerte aux convenances : Charlotte Casiraghi enceinte avant le mariage; Alerte au copyright : les fesses de Nabilla ont-elles été photographiées à son insu par un chirurgien ?

Sylvie Vartan se confie à Gala et elle en a toujours gros sur le coeur à propos de l'héritage de Johnny... Elle parle de ses petites filles, Ilona et Emma (les filles de Davide et Estelle Lefébure), qui, croit-elle, "ne sont pas tellement affectées, mais en ont juste assez. Tout le monde en a assez des dites et des redites. Moi, je n'ai pas eu d'autre choix que celui de m'exprimer, car on a rendu publics des documents privés, relatifs à mon divorce avec Johnny, documents tronqués en plus, et ça, c'est insupportable. Cette façon d'exposer les choses est terrible pour moi", explique-t-elle.

Une autre personne du clan garde le silence : c'est Estelle Lefébure et cela intrigue beaucoup Closer qui consacre sa couverture à l'ex-femme de David, avec ce titre "l'étrange silence d'Estelle". Peut-être n'a-t-elle tout simplement rien à ajouter... Quoique... On sait qu'elle soutient son ex-mari (sur Instagram), mais ne fait pas de commentaires. Closer explique "qu'elle n'apprécie sans doute pas l'image donnée de son beau-père qu'elle aimait tant" et se montre "critique sur la manière dont le clan Boudou met sur la place publique les derniers jours de Johnny et sa déchéance physique"...

Le bébé de Charlotte

C'est Voici qui le révèle en couverture : Charlotte Casiraghi attend un bébé pour la fin août, début septembre. Mais, croit savoir le mag "la nouvelle n'a pas franchement fait l'unanimité dans le monde merveilleux des adultes. Carole Bouquet maman de Dimitri (Rassam), femme libre et indépendante, aurait en effet beaucoup de mal avec la Principauté de Monaco dont elle trouve le fonctionnement "d'un autre temps". D'après plusieurs "sources" toujours bien informées, "elle apprécie Charlotte bien sûr, mais a toujours une grande affection pour son ex-belle-fille Masha installée aux États-Unis avec qui elle s'entendait très bien". Si l'on en croit Voici, l'enthousiasme ne serait pas plus grand du coté monégasque : "Du côté de Caroline, l'annonce de ce futur bébé a surtout fait jaillir beaucoup d'interrogations." Rebelote cette confidence émanant d'une "source" sure : "Caroline s'inquiète toujours des histoires d'amour passionnelles de sa fille qui vont toujours trop loin, toujours trop vite à son goût". "Mais la future maman de 31 ans irradie de bonheur et sait qu'avec Dimitri elle a fait le bon choix", plaide Voici. D'après le mag, l'heureux évènement va entrainer le report du mariage prévu cet été. Mais "les plus beaux contes de fées se passent des conventions", conclut Voici qui aurait pu ajouter qu'ils sont si rares.

Michel Polnareff et Afid

C'est Public qui révèle le scoop : Michel Polnareff, 73 ans, et Afida Turner, 41 ans, sont ensemble. Elle vient souvent rejoindre Polnareff au Beverly Hills Hôtel à Los Angeles. "Afida c'est la poupée qui fait oui", ose le mag... " Le chanteur qui est séparé de Danyellah, la mère de son fils Louka, depuis juillet dernier, n'avait pas retrouvé l'amour depuis. Lorsque Afida Turner, la tornade blonde séparée de Ronnie Turner (atteint de la maladie d'Alzheimer), après 10 ans de mariage, est entrée dans son monde, elle a tout balayé, tout emporté. Michel a succombé aux courbes affriolantes de la jeune femme à la personnalité haute en couleur". Pour Afida, la différence d'âge n'est pas un souci, croit savoir Public qui écrit que " la belle et sa bête de scène s'aiment avec candeur et passion"... et que capillairement parlant, ils sont totalement synchrones". Les photos le montrent.