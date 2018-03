Adriana Karembeu enceinte à 46 ans, Céline Dion pas en forme à 50; Marc & Sarah Lavoine, c’est fini; Hallyday : la dernière nuit de Johnny, Sébastien Farran le nouveau rock de Laeticia; Maître Gims rate son passeport français pour bigamie

La famille Hallyday domine encore et toujours à la Une de la presse people cette semaine : Closer, Public, Gala et Voici.

Closer revient sur "La nuit où Johnny est mort" après le dîner ce 5 décembre 2017 : "Sur les coups de 22 heures, les invités se souviennent avoir entendu "une certaine agitation" dans le bureau où dort Johnny. Ne pouvant plus monter les escaliers pour rejoindre sa chambre, le chanteur a en effet investi une pièce de 20m2 carré située au rez-de-chaussée de la Savannah. Karl, le chauffeur-garde du corps, et Daniel Dos Reis, dit Dada, longtemps coach perso du rockeur, sont avec lui tout comme l'équipe médicale.

Mais Laeticia et ses convives ont à peine le temps de s'inquiéter que le médecin les rassure : "On s'en occupe !". En réalité, Johnny a demandé à gagner son fauteuil roulant, peut-être pour rejoindre ses amis. Il prend place sur son siège. A peine assis, le Taulier a levé les yeux au ciel et... c'était terminé. Le médecin, les infirmières, Karl et Dada tenteront de la réanimer pendant une demi-heure. En vain. Le chanteur a fini par succomber au cancer du poumon contre lequel il se battait depuis de longs mois.

"Laeticia reste sereine" selon une petite photo à la Une de Voici même si "l'attaque des aînés de Johnny l'a mise KO". Laeticia "Si proche de Sébastien" à la Une de Public : "Depuis 6 ans qu’il est entré dans la vie du couple Hallyday, Sébastien Farran, le manager de Johnny a pris une place considérable dans la famille. A tel point qu’aujourd’hui, il joue un rôle précieux auprès de l’inconsolable veuve du rockeur. Public vous révèle les dessous de leur formidable relation."

"Pourquoi il n'a pas fait de David son héritier" à la Une (plus 4 pages) de Gala. "Pourquoi c'était si compliqué entre eux".

Monaco : Charlotte et Dimitri

"Premier bal de la Rose avec Dimitri, un diamant à son doigt" titre Point de Vue à la Une (+ 6 pages de photos sur le bal et 2 sur Dimitri). Samedi dernier à Monte-Carlo, au milieu de 900 invités la fille de Caroline de Monaco avait un diamant à l'annulaire gauche pendant la 64e édition de ce bal. Mariage en vue ?.

C'est "le bal des amoureux pour Gala. Même sujet dans un coin de la Une de Paris Match avec quatre pages de photos, et sur la Une de Public qui parle de Charlotte "Une sublime fiancée" alors que Dimitri "a fait oublier à Charlotte son échec avec Gad Elmaleh."

Adriana K. enceinte

Adriana Karem­beu est enceinte : le top attend son premier enfant à 46 ans annonce Voici, avec une grande photo à la Une. Mariés depuis 2014 "le mannequin et son mari Aram Ohanian sont comblés de bonheur à l’idée de fonder une famille"

Voici ajoute " Si l’en­vie d’avoir un bébé n’était pas forcé­ment présente dans son esprit lors de son premier mariage avec le foot­bal­leur Chris­tian Karem­beu, elle a pris de plus en plus de place depuis qu’elle file le parfait amour avec son compa­gnon."