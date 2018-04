Wauquiez met Juppé sous surveillance, Retailleau met Fillon à distance; La sauveuse de la droite ? Patrick Buisson à l’assaut de Marion Maréchal Le Pen; L’Obs se demande si Israël a trahi l’idéal de sa fondation

Wauquiez ménage Juppé

Pas de liste Les Républicains à Bordeaux face à Alain Juppé, lors des municipales de 2020 selon l'Express. Laurent Wauquiez "ne veut pas donner l’impression d’être dans le règlement de comptes permanent entre chapelles" aurait expliqué un membre de la direction LR. Ceci dans un premier temps, mais ensuite «tout dépendra de l’attitude de Juppé aux européennes de 2019... »

Nice : Ciotti contre Estrosi

Avant les municipales de Nice, en 2020, en octobre, les instances internes des Républicains seront renouvelées souligne l'Express : "Estrosi préside actuellement cette grosse fédération (quelque 9000 adhérents), Ciotti, aujourd’hui secrétaire départemental, ambitionne de lui succéder à ce poste" Du rififi en perspective.

Retailleau et Fillon

Bruno Retailleau parle au Point (4 pages). Sur Fillon, question "L'affaire des costumes, plus encore que l'emploi de Penelope, a troublé" Réponse" On sait maintenant qu'un piège a été tendu. Dans lequel, malheureusement, François Fillon est tombé." Retailleau semble reconnaître ne pas vraiment connaître Fillon "François Fillon est quelqu'un qui s'est construit en s'enfouissant, en se protégeant beaucoup. On a pensé que j'étais un de ses intimes. Je n'ai jamais dîné chez lui, il n'a jamais dîné chez moi."

Le discours de Macron aux catholiques ? : "Emmanuel Macron a bien fait de panser les blessures de ces Français condamnés à être d'horribles rétrogrades et des citoyens de seconde zone."

La droite de la droite

Marion Maréchal-Le Pen à la Une de l'Express et un dossier de 9 pages sur "la droite de la droite". "Le 21 mars, dans ce célèbre restaurant parisien, sont attablés celle qui fut députée FN du Vaucluse, Marion Maréchal-Le Pen, et celui qui fut conseiller de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson." selon l'Express. Et ces deux-là semblent sur la même longueur d'onde : " « Elle est en train de revisiter le mythe du sauveur cher à la droite, confie Patrick Buisson à L’Express. Air du temps oblige, la femme providentielle a supplanté l’homme dans cet emploi. Même les plus conservateurs sont prêts à faire cette concession à la modernité. »

L'entourage de la jeune femme, selon l'Obs, aurait fait un commentaire acide sur Buisson et sa volonté de communiquer, à propos de ce déjeuner, dans l'Express : "Il y en a un qui veut qu'on parle de lui, l'autre non", tacle un proche de l'ancienne députée frontiste. "Alors, oui, au bout de trois demandes de déjeuner, elle a fini par accepter. Mais enfin, tout le monde veut faire savoir qu'ils ont déjeuné avec Marion."

Toujours dans l'Express, Jérôme Fourquet directeur du département opinion et stratégies d’entreprise de l’Ifop parle, lui aussi, de l'avenir : « Marion Maréchal-Le Pen incarne aussi l’espoir pour toute une partie de la droite conservatrice qui est pleinement en phase avec son positionnement. »

Le "bluff" de Macron

"Voilà un an qu’Emmanuel Macron est au pouvoir. S’il a su restaurer la fonction abîmée par la présidence “normale” de François Hollande, sa communication habile se révèle de plus en plus impuissante à masquer ses faiblesses et les limites du “et en même temps”. Valeurs Actuelles dénonce Macron : Emmanuel Macron parle de submersion, de bombe démographique, et son projet de loi fait hurler la gauche. Une inflexibilité tout illusoire." Sans oublier que "Les forces de l’ordre sont entrées dans une guerre d’usure contre les 750 zadistes encore présents à Notre-Dame-des-Landes, menant une guérilla rurale sans limites. Sans réel projet pour la Zad, Emmanuel Macron va devoir traîner ce fardeau.

Histoire du communisme

Thirry Wolton (à ne pas confondre avec son frère Dominique Wolton), a retracé pendant 10 ans l'histoire mondiale du communisme : il en a sorti trois volumes (éditions Grasset) et au total près de 3 500 pages. Un travail soigneusement ignoré, jusqu'à présent, par Libération et le Monde. Mais après le prix Jan Michalski en Suisse, Wolton vient, comme Le Point, le signale, de recevoir le prix Aujourd'hui (parrainné par François Pinault, propriétaire du Point), pour son troisième tome intitulé "Les complices" (après un deuxième tome consacré aux millions de victimes sorti en 2017, et un premier consacré aux bourreaux en 2015) qui évoque entre autres les intellectuels français, qui ont "contribué à l'aveuglement général du monde concernant cette idéologie".

Le Français qui défie YouTube

Guillaume Chaslot ancien ingénieur qui a travaillé chez Microsoft avant d'entrer chez You Tube entre 2010 et 2013 répond aux questions du n°5 du nouvel hebdo Vraiment (6 pages) Après avoir travaillé sur l'algorithme de recommandation, il a décidé d'alerter les utilisateurs sur la tonalité des vidéos suggérées par l'algorithme de Youtube : des contenus violents, extrêmes, mis en avant pour faire de l'audience et générer de la publicité. Il considère que l'on a ainsi mis en avant des vidéos anti-Hillary Clinton, qu'anti-Donald Trump.

Slovaquie : journalistes unis

Depuis l'assassinat du jeune journaliste Jan Kuciak en Slovaquie les médias ont réagi selon le reportage de l'Express sur place (6 pages). Au moment de sa mort, Kuciak s’apprêtait à publier une enquête sur les liens unissant des businessmans italiens et deux proches collaborateurs du Premier ministre d’alors, sa conseillère personnelle, Maria Troskova, ainsi que le responsable du Conseil de sécurité national, Viliam Jasan. Cet assassinat a secoué l'opinion publique (et provoqué de nombreuses manifestations) mais aussi les médias : " Les journalistes d’investigation de rédactions concurrentes se retrouvent désormais, chaque lundi matin, pour une conférence de rédaction commune, dans la salle de réunion d’Aktuality. sk. « La réunion rassemble les plus sérieux et les plus importants médias du pays, dont des quotidiens, des hebdomadaires et les trois grandes télévisions, raconte Martin Turcek. On se coordonne sur nos sujets d’enquête et sur le timing de leur publication. »"

La Corée du Nord en courant

Un journaliste du Point a profité du semi-marathon de Pyongyang pour se glisser dans le peloton des concurrents de cette épreuve ouverte aux étrangers depuis 2014 ;: reportage de 6 pages.

La France des extrêmes

Violence dans les universités, affrontements à Nantes, Toulouse, Montpellier... Gauchistes ou fachos, enquête sur des militants radicaux qui défient l'Etat à la Une de Marianne.

Valeurs Actuelles propose un reportage (2,5 pages) sur la faculté de Montpellier "nouvelle Zad de l’ultragauche La métropole héraultaise est devenue le symbole des blocages des universités. Intimidations, casse et sabotage des examens : un climat malsain s’y est installé". Le Point, lui, s'est intéressé (3 pages) à la faculté de Tolbiac à Paris où un de ses journalistes a passé une semaine. Dans les deux magazines, le bilan présenté n'est pas positif.

Le Point écrit que Tolbiac est devenue une "ZAD" et que "les lieux se détériorent. Les murs sont bardés de tags. Dans les couloirs, de plus en plus sales, l'odeur de transpiration se fait de plus en plus forte." Les visiteurs se font vite expulser comme le député LREM Buon Tan, et même Yves Contassot, désormais dans le mouvement de Benoit Hamon, qui monte à la tribune et se fait rabrouer "Pauvre traitre". Par contre Frédéric Lordon "figure radicale de Nuit Debout peut discourir avec Bernard Friot, professeur à Nanterre, auteur de l'ouvrage "Vaincre Macron".

Loyer trop cher pour les boutiques de New York

Il n'y a pas que les loyers des immeubles d'habitation qui s'emballent à New York souligne Vraiment (6 pages), il y a aussi le loyer des commerces. Exemple avec une boutique Burberry de Greenwich Village que ce géant du luxe a fermé refusant de payer 125 000 euros par mois. On comprend que si Burberry baisse le rideau, les petits commerces suivent. Et les boutiques qui ont fermé ne rouvrent pas toutes, loin de là, les vitrines vides envahissent les rues jusqu'au moment où l'offre sera-t-tellement démesurée face à une demande raréfiée, que les prix finiront par baisser.

La messagerie star des banquiers

Plus de 300 sociétés utilisent l'application de communication, Symphony, du Français David Gurlé, installé dans la Silicon Valley selon l'Express (1 page) "commercialisée 20 dollars par mois et par utilisateur, notamment dans le secteur bancaire (BNP Paribas, Société générale, Natixis ou UBS sont actionnaires de la start-up), où la confidentialité des échanges est essentielle, mais aussi dans celui des assurances et de la santé."

Les lettres de Napoléon

Dans le dernier volume de la correspondance de Napoléon, la Fondation, qui porte son nom, a réussi à rassembler 40 000 lettres dans cette édition unique en son genre s'enthousiasme L'Obs qui lui consacre sa couverture, et 9 pages.

L'Obs et les 70 ans d'Israël

Un dossier (dans l'Obs) d'une vingtaine de pages sur l'Etat d'Israël "L'idéal trahi" 70 ans après sa naissance dont trois pages sur "La Grande lassitude des Palestiniens" et un constat "Avec la prolifération des colonies, la solution à deux Etats est presqu'impossible" selon Adli Yaish, le maire de Naplouse.

Une puce antivol pour instruments de musique

Vraiment s'intéresse (4 pages) aux vols d'instruments de musique qui ont, quelques fois, une grande valeur. Face à cette menace il y a Anipo un site Internet, une application pour téléphone mobile où les instrumentistes peuvent enregistrer leur outil de travail en le décrivant avec précision. Et s'ils le souhaitent, ils peuvent faire implanter une puce électronique dans leur instrument qui peut ensuite être géolocalisé.

L'art de convaincre

La Une du Point est consacrée aux "secrets de l'éloquence" avec entre autres, une interview d'Eric Dupond-Moretti dans un étrange dossier de 14 pages.