La vice présidente : Brigitte Macron vue par Valeurs Actuelles ; la future droite : musclée, made in Laurent Wauquiez, culturelle made in Xavier Bertrand ; H/F : les couples 2017 en mode rancœur !

Les couvertures de vos hebdos se divisent en deux catégories : ceux qui restent dans l'actualité et ceux qui sont passés en mode estival. L'Express est de ceux là. Avec "les secrets de la peau", le mag vise les adeptes et les ennemis du bronzage ; il poursuit également sa saga des riches avec la liste de ceux qui font partie du club à Montpellier et en Occitanie, et s'intéresse aussi au dossier "Lafarge en Syrie". La question "Qui fait quoi dans le couple? " avec, en sous titre la mention " partager la charge mentale, parait suffisamment grave pour que l'Obs lui consacre sa couverture.

C'est que la planification de la vie familiale est devenu un sujet de discussion, voire de conflits : "Dans les couples et les dîners entre amis, le débat fait rage. Attention, la question soulevée n’est pas le partage des tâches, qui reste d’ailleurs très inégalitaire, mais la planification et l’organisation de ces tâches" écrit le mag qui précise que " Le problème n’est pas de mettre la machine à laver en route, mais de savoir qu’il n’y aura bientôt plus de lessive, que le short de Victor doit être propre pour le foot samedi, et le body de danse de Zoé mercredi. Ah oui, et que le body, justement, est trop petit, et qu’il faut en racheter un… Le sujet, c’est cette ronde infernale des pensées qui parasite au quotidien les cerveaux féminins les plus alertes. Une ronde qu’elles n’arrivaient pas à formuler pour la plupart avant que cette BD (" Fallait demander") ne leur apporte en paquet cadeau ces deux mots réservés jusqu’ici au monde professionnel : « charge mentale ». Deux mots, ça suffit à éveiller une conscience "ou plutôt des consciences car l'enquête fourmille d'exemples de femmes qui, après avoir pris conscience qu'elles gèrent l'organisation de la maison, entrent dans la contestation....Pour traiter ce problème, il fallait bien le point de vue d'un sociologue. L'Obs a fait appel au spécialiste de la question, Jean-Claude Kaufmann : "C’est la femme qui a "la famille dans la tête ", avec tout ce que cela signifie en anticipation et en organisation de mille et une petites choses. L’homme, lui, est plus dans une délégation d’actions. Il fait, puis il rend son tablier". Le sociologue va même plus loin : "Les hommes se disent fatigués par cette femme qui ouvre de nouveaux chantiers sans cesse et les épuise. Ils essaient d’esquiver. Pour eux, c’est trop. Ils font des efforts qui ne sont pas reconnus et compris. Leurs pas ne sont jamais suffisants. ... Ils sont cool avec les enfants, ce sont ceux qui amènent dans le foyer la détente, le jeu. Ils dédramatisent une mauvaise note, quitte à casser l’argumentation de la mère. Autrefois, l’homme était le porteur de l’autorité dans la famille. Il la déléguait, mais, quand il y avait un souci avec un enfant, la mère de famille disait : "Si tu continues à faire des bêtises, je vais le dire à papa". Aujourd’hui, le père ne fait plus peur, ce sont les femmes qui sont les porteuses de l’autorité. Et de l’angoisse, car cette charge les angoisse".