Le Vatican au bord de la crise de nerfs : le Pape crispe la curie ; Charlie Hebdo : les déchirures internes de "l'après"; Macron a-t-il des secrets? ; Ces Français qui détestent le pays atteints d'"oikophobie"

Son enfance, son argent, ses amis, vous saurez tout sur "les secrets de Macron". L'Obs consacre sa couverture sur fond noir et lettres rose foncé au portrait de l'ex-ministre de l'Economie désormais candidat à l'élection présidentielle. Du bleu, du blanc et du rouge sur un visage de femme: c'est la couverture de l'Express qui s'enthousiasme pour "l'Histoire Mondiale de la France"(Ed. du Seuil) "le livre qui revisite notre histoire".Œuvre collective coordonnée par Patrick Boucheron, le livre " revisite la chronologie à la lumière de ce que la nation a reçu de l'étranger et de ce qu'elle lui a transmis".

Quelques mythes, comme celui d'Alésia sont mis à mal, vingt grandes dates de l'Histoire de France sont répertoriées. L'Express écrit que "la formation de la France, que beaucoup croient bien connaître, n'a pas fini de livrer ses secrets. Ce n'est pas en restant repliée sur elle-même, à l'abri derrière des frontières qui n'existaient pas encore, que la France s'est faite. Non. C'est en montrant son ouverture au monde que ce territoire circonscrit par les Alpes, le Cotentin, les berges du Rhin et la côte Basque est devenu, au fil des siècles une idée, laquelle a ensuite traversé les mers et les continents.

La France a reçu toutes sortes d'apports venus de l'extérieur, qu'il s'agisse d'invasions redoutables ou d'itinéraires individuels remarquables. On y lit comment la nation s'est forgée en incorporant des idées, des innovations, des hommes, des femmes, en débarquement continu. Venus d'Afrique, d'Asie, d'Ukraine, d'Irlande ou d'Italie, tous ces gains humains ont contribué à l'édification de l'âme française". Mais voilà," depuis une trentaine d'année, la France est apparue comme un pays à l'estime de soi fragilisée, enclin à rougir de ses propres accomplissements historiques et rivé à la compulsion pénitentielle. Pareille passion triste a été analysée par un philosophe britannique féru de France, Roger Scruton. Il est le père d'un néologisme issu de racines grecques,"l'oikophobie", soit la haine de la demeure natale. De la frénésie des repentances aux malencontreux "allègements" des programmes d'histoire dans les collèges et des lycées, la France s'est montrée, jusqu'ici, plutôt sans défense face au despotisme des "oikophobes".

Le Point offre sa couverture à Michel Onfray qui publie "Décadence" (Flammarion) Le philosophe- phare de l'hexagone publie un ouvrage "décliniste" dans lequel il développe l'idée selon laquelle "le judéo-christianisme a fait son temps". Le débat est (re)lancé .

Malaise au Vatican

"Eglise et immigration: le grand malaise",( Presses de la Renaissance ). L'ouvrage de Laurent Dandrieu dont Valeurs Actuelles publie les bonnes feuilles, livre "une analyse", nous dirions plutôt une critique "de la bienveillance de l'Eglise catholique envers la déferlante migratoire qui menace l'identité de l'Europe, et son attitude souvent angélique à l'égard de l'Islam ". Cette parution offre le prétexte à Valeurs Actuelles d'aller au delà de la question de l'immigration pour faire sa couverture sur "François, le pape qui dérange". En pages intérieures, le titre devient plus explicite : c'est "le Pape qui fait scandale", surtout à la curie qu'il morigène sans ménagement .Et cela ne plait guère à Valeurs Actuelles. "Où veut-il emmener l'église" ? s'interroge le mag qui écrit que " pour les membres de la curie, le gouvernement de l'Eglise, l'approche de Noel ressemble désormais à une purge ; ils savent qu'en guise de voeux, ils ont toutes chances de recevoir une volée de bois vert... Beaucoup à la curie, jugent qu'il suffit d'émettre une critique constructive pour tomber en disgrâce.