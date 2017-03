Valeurs actuelles se paye Macron (et égratigne Fillon) ; L'Express vise Retailleau ; Le Point , L'Obs et Challenges alignent Hamon ; Algérie : mystère sur la succession Bouteflika ; Strasbourg, laboratoire d'Erdogan ; DSK, business en Afrique

Presque tout a été dit et écrit sur le "retour" de François Fillon, qui a pulvérisé les ébauches de "plan B" échafaudés pour lui substituer un autre candidat de la droite et du centre à la présidentielle. A en croire l'Express, si François Fillon a "tenu", c'est grâce au vendéen Bruno Retailleau, le patron du groupe LR du Sénat, président de la région Pays de Loire, qui a fait ses classes en politique sous la houlette de Philippe de Villiers. "Depuis que les ennuis ont commencé Bruno Retailleau, 56 ans, répond présent.

Jamais il n'a cru à une alternative. Pour lui la légitimité du vote de la primaire est le bien le plus précieux, rien ni personne ne peut s'y opposer". Et le mag cite François Fillon qui loue "la fidélité et la loyauté "de son ami. Mais, celui qui est surnommé "le chanoine" au QG du candidat, "n'est pas un enfant de choeur". Au lendemain de la primaire, il aurait pu récupérer la direction des Républicains; il pousse Bernard Accoyer. Laurent Wauquiez qui est donc rétrogradé apprécie peu. "Il cherche à éliminer tout ce qui lui fait de l'ombre". C'est un reproche que lui adressent nombre de ses compagnons. Avant l'affaire, il éloigne les gens de Fillon. Après l'affaire, il essaie... d'éviter que les gens ne s'éloignent de Fillon.

Le 1er mars, (-jour où on a appris la convocation de François Fillon chez le juge), au cinquième étage d'un QG sous le choc, Bruno Retailleau et la communicante Anne Méaux gardent le dernier réduit autour de François Fillon. Filtrant l'accès au candidat, ils repoussent ceux qui le pressent de renoncer. Thierry Solère, le porte-parole venu la jambe dans le plâtre est éconduit. D'après un ex-pilier de la campagne, "tout le système ne tient que grâce à lui. S'il n'est pas là, il n'y a plus rien. Il tient sa puissance de l'absence des autres, il a une dureté idéologique que j'ai rarement vue". D'après un sarkozyste (également anonyme), c'est un "faux cul".Dans sa région des Pays de Loire on lui reproche son "national conservatisme". Lui se défend d'être "un fou furieux fanatique", mais revendique ses convictions .Mais constate l'Express : "s'il est celui qui a le mieux tenu, la faiblesse du candidat a contraint ce dernier à modifier ses plans: les plus fidèles ne sont jamais les mieux récompensés. Depuis quelques jours François Fillon élargit son équipe à ses adversaires d'hier : François Baroin, Luc Chatel, même Laurent Wauquiez à qui François Fillon a déclaré " si, il y a deux mois, on m'avait dit que l'un de ceux qui se seraient le mieux comportés avec moi, ce serait toi, je n'aurais pas signé en bas à droite".

Ceux qui sont partis

Le Point rapporte les explications de la démission du directeur de campagne de François Fillon, Patrick Stefanini et ses deux adjoints: Sébastien Lecornu et Vincent Leroux : "Nous avons martelé aux journalistes l'engagement de François Fillon de quitter la campagne s'il était mis en examen; et soudain il décide de n'en faire qu'à sa tête, on ne pouvait donc pas continuer". Challenges écrit que François Fillon, "en remodelant son équipe de campagne, a choisi de promouvoir un carré de fidèles au lieu d'essayer d'élargir ", et qu'en réalité "le candidat s'appuie sur un cercle rapproché : la communicante Anne Méaux, Henri de Castries, Antoine Gosset-Grainville et la plume Igor Mitrofanoff. C'est avec eux, en amont, qu'il fixe sa stratégie. On les surnomme " la secte".