Valeurs Actuelles se paye Emmanuel Macron ; Marianne le voit gagnant avec son ticket Bayrou ; Mehdi Meklat : qui sont ceux qui l'avaient porté aux nues ? ; Fillon : méfiance aiguë vis à vis de Baroin

C'est une semaine de tempête sous les crânes dans une partie de vos hebdos. Pas à cause de la campagne électorale (-alors qu'il y aurait de quoi !), mais à cause de découvertes scientifiques majeures pour nos cerveaux. "Cerveau, du nouveau pour guérir", titre l'Obs qui a schématisé" l'organe en couverture. Le Point invite ses lecteurs à découvrir "les découvertes de la Chronobiologie", qui nous permettent de savoir quand faire ceci ou cela. Et l'Obs a enquêté sur la neurostimulation, ou stimulation cérébrale profonde, technique permettant de soigner les maladies liées au cerveau, telles que Parkinson, la dépression, l'anorexie, les TOC.

Cette technique très prometteuse, est actuellement expérimentée dans plusieurs hôpitaux.

Rien à voir avec la chronobiologie, mais cette semaine Marianne bénéficie de l'avantage d'être en kiosque le vendredi. Le mag a eu le temps de chambouler sa "Une" pour y afficher côte à côte le nouveau duo "qui casse les clivages", François Bayrou et Emmanuel Macron, et titre « Macron-Bayrou, ticket gagnant » ?. L'Express qui est sous presse dès le mardi, n'a pas eu cette chance. Non seulement il n'avait pas l'info du rapprochement entre François Bayrou et Emmanuel Macron, mais il a également raté l'accord pour la tenue d'un débat entre les cinq principaux candidats le 20 mars prochain sur TF1.

L'Alliance surprise

Marianne qui raconte que les deux protagonistes se sont parlé et reparlé (une dernière fois lundi matin), et qu'Emmanuel Macron n'a été informé qu'au tout dernier moment de la décision de François Bayrou. Le mag note que "Pour Emmanuel Macron, l’annonce de François Bayrou tombe au meilleur moment. Depuis quelques jours, une tenace impression de flottement avait envahi sa campagne. A son soutien à Emmanuel Macron, le Béarnais fixe une seule condition : l’adoption, en début de quinquennat, d’une loi de moralisation de la vie publique. Une petite clause dans un accord inédit, en forme de défi à un François Fillon empêtré dans l’affaire des emplois supposés fictifs de sa femme et de ses enfants, et un douloureux rappel à celui qui, en 2012, rejeta ses avances électorales : "Hollande nous avait promis un référendum sur la vie publique, les conflits d’intérêts et les micropartis, et il ne l’a jamais fait ".

Le Point a enquêté sur la "marmite Macron", cette cuisine où mijotent ingrédients -adhérents venus de la droite et de la gauche, où "la cohabitation entraîne quelques incompréhensions. Au sixième étage du QG, la garde très rapprochée d'Emmanuel Macron donne le sentiment aux nouveaux venus de fonctionner en vase clos. "Je peux comprendre qu'ils ne soient pas ravis de voir débarquer tout ce monde, qui n'est pas du même bord, eux qui sont là depuis la première heure", relativise un macroniste de droite qui n'en revient tout de même pas de certaines méthodes". Il ressort de l'enquête que "Macron offre à chacun des camps (droite et gauche), le sentiment que le verre est à moitié plein "et ce n'est pas fini, car "à ceux-là viendront sans doute s'ajouter quelques membres du gouvernement. Dans le secret des réunions ministérielles, des personnalités comme Jean-Marie Le Guen, Marisol Touraine ou encore Ségolène Royal cachent de moins en moins leur penchant pour Macron, incapables qu'ils sont de soutenir le frondeur Hamon".