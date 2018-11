L'Elysée parie sur l'usure d'Edouard Philippe ; Wauquiez redoute Sens Commun, Valls les vacheries (de la presse) espagnoles ; L'Obs se désole que Trump ne soit pas encore foutu, et Valeurs Actuelles que l'ordre public à Grenoble le soit ...

Charleville-Mézières : étape incontournabl

Emmanuel Macron est fatigué : il prend quelques jours de repos avant d'entreprendre une "itinérance commémorative" pour célébrer le 100e anniversaire de la première guerre mondiale ...Un programme qui débute par un concert à Strasbourg en compagnie du président allemand pour s'achever par la rencontre à Paris des chefs de l'Etat et de gouvernements, dont Vladimir Poutine . Et au milieu de la semaine, -mercredi, un arrêt prolongé avec conseil des Ministres décentralisé à Charleville-Mézières, chef lieu du département des Ardennes .

"Mais qu'ont-ils tous avec Charleville-Mézières?", interroge l'Express. Le mag rappelle que le Général de Gaulle, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont rendu visite à la commune, classée 82e ville de France en 1966, et rétrogradée à 137e place en 2015. Car " la crise industrielle est passée par là " et Charleville -Mézières est devenue un symbole des " fractures françaises", de la France périphérique, de " la France qui souffre", dixit Nicolas Sarkozy...à l'époque.

Aujourd'hui, l'ancien Président « a fermé la boutique » des petites phrases. C'est l'ancien Ministre François Baroin, qui le dit au Point, en marge de l'interview que Nicolas Sarkozy accorde au magazine. Le Point lui consacre sa couverture, douze pages d'interview illustrées ainsi qu'un article sur " l'agenda de Sarkozy" ; l'ex-chef d'Etat qui se drape des habits de " Vieux Sage », a encore quelques conseils à donner à ses amis et à ceux qui ne le sont pas, l'air de rien. Comme celui qui consisterait à "donner le temps" à Emmanuel Macron ...qu'il " s'abstient de critiquer. D'ailleurs, en matière de critiques, il semble servi"...En ex-homme pressé, Nicolas Sarkozy sait de quoi il parle. Les commentateurs n'ont guère repris la citation qui figure au bas de son portrait en double page : "Je suis de moins en moins conservateur. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vraiment été ". Mais il a fait semblant.

Donald Trump au milieu du gué

Nicolas Sarkozy n'a pas côtoyé Donald Trump pendant son mandat. Mais le "retraité " de la politique intérieure qui sillonne le Monde ne pouvait échapper à la question du Point : Que vous inspire Donald Trump? Réponse de Nicolas Sarkozy : "Il voit l'exercice du pouvoir comme une succession de deals. C'est bon pour lui ou ce n'est pas bon pour lui. Il gère les Etats-Unis sans principes, sans doctrines, sans limite, sans mémoire. C'est du jamais vu - pour le meilleur -la baisse des impôts-comme pour le pire -ses provocations. Espérons...sans trop nous illusionner. "

Que veut dire Nicolas Sarkozy par " espérons"? Espère-t-il la même chose que l'OBS qui pose la question "Trump est-il (enfin) cuit ?" Pourquoi cette question abrupte ? Les électeurs américains sont appelés aux urnes le 6 novembre pour renouveler une partie du Sénat et la Chambre des représentants. Les Républicains vont-ils conserver la majorité dans les deux chambres ? L'issue du scrutin est incertaine. L'Obs aimerait pouvoir tabler sur une défaite du camp présidentiel, car, constate le mag, le pays est divisé comme jamais : " on n'y respire que la colère, la peur, la haine,"....La présidentielle de 2016 avait cristallisé l'existence de deux Amérique très différentes, qui se regardaient en chiens de faïence. En 2018, elles aboient, prêtes à mordre". Pour se rassurer l'Obs est allé enquêter chez les candidates démocrates à la Chambre et constate que "la vague rose " déferle sur le Parti Démocrate" , mais il ajoute, prudent : " cela suffira-t-il à défaire Trump? ". Pas sûr, mais le mag a déniché celui "qui pourrait devenir le candidat démocrate en 2020 ».