Qui veut gagner des millions ? Impossible d'y prétendre si vous n'êtes pas déjà milliardaire ! , Le Point et Marianne veulent sauver le soldat Valls ! ; A quoi vont servir les constructifs ?

C'est "LE" numéro de l'été de Challenge, celui du palmarès des 500 plus grandes fortunes de France. Un petit pavé qui fait, tout au long de l'été, les délices des businessmen (-les "women" sont très minoritaires), qui peuvent comparer les évolutions annuelles de leur patrimoine et celui de leur concurrent ou leur voisins. Le succès de vente du numéro est garanti, celui des recettes publicitaires également et cela fait des envieux. L'Express a voulu tenter l'expérience, mais Challenge a vu rouge et a menacé son concurrent d'un procès en contrefaçon (- le news voulait avoir recours au même logiciel de calcul).

Challenge observe que depuis 1996, souvent grâce à l'immobilier qui n'a cessé de grimper, "le patrimoine des ultra-riches en France a considérablement progressé : le nombre de milliardaires a explosé, de 11 à 92, et au total, la valeur des 500 fortunes est passée de 80 à 570 milliards. Autrement dit, elle a été multipliée par sept. Alors que pendant les mêmes vingt ans, la richesse produite par France SA, mesurée par son produit intérieur brut n'a fait que doubler". Cette prospérité de l'élite des fortunes contraste avec le sort du reste de la population", constate Challenge qui fait appel aux commentaires de Thomas Piketty et Philippe Aghion. A défaut de palmarès, L'Express propose une enquête sur "qui sont les riches", "quelles sont les personnalités les plus riches de France et nous apprend que les 20 personnalités les plus riches "pèsent 226 milliards", et salue "le dynamisme entrepreneurial des dynasties français", et fait une série de portraits de quelques "nouveaux riches" qui "ont bâti leur réussite en dix ans". Des exceptions, car les fortunes se transmettent...

Où habitent-ils? Où vont-ils en vacances ? (en dehors de Saint-Tropez?). Challenge consacre un article à au complexe hôtelier (-composé de villas individuelles, des bergeries rénovées), de Murtoli en Corse, un "paradis de 2.500 hectares de maquis et 10 kilomètres de bord de mer", dont les propriétaires peuvent s'enorgueillir d'"avoir la chance inouïe de pouvoir choisir leurs clients". Dans l'ensemble les riches " vivent cachés", souligne l'Express. Bien sûr, la compétition entre Bernard Arnault, François Pinault, la famille Bettencourt reste passionnante. Les deux magazines livrent des focus sur des fortunes (de millionnaires seulement!), peu connues, telle ces" petits empires locaux", construits à partir du rachat de deux ou trois hypermarchés... Leclerc.

Et quand on parle des riches, impossible de ne pas soulever (- pour la quatre millionième fois), la question de l'ISF ce que fait (- de manière orientée), Challenge :"absurdité économique ou justice sociale ? Faut-il renoncer à taxer ces 1% des plus fortunés, visés, alors que même l'OCDE et le FMI préconisent de relever l'imposition du patrimoine pour réduire les inégalités"? "Non", répond le mag, mais autrement. Comme Emmanuel Macron l'a promis ...Et le journal rappelle la phrase de DSK:"l'ISF embête les millionnaires sans gêner les milliardaires".