Poutine, nouveau maître du monde ; Espionnage : tout pour la lutte antiterroriste ; François Hollande : tristesse ou liberté retrouvée ? Fillon, de négociateur à homme à abattre...

L'Obs se creuse les méninges pour réveiller la Gauche ; le mag a trouvé 25 idées. Portrait de Poutine en couverture du Magazine, le président russe incarne le Nouvel Ordre mondial (avec Trump, Xi Jinping), pour le Point. L'Express consacre sa couverture au "livre "Où sont passés nos espions ?" (Albin Michel), co-écrit par Christophe Dubois et Eric Pelletier, -ouvrage qui "dévoile les failles des services secrets français", d'où il ressort que les autorités ont fait amende honorable après les attentats de 2015.

"On s'est tous plantés" a reconnu un conseiller du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Aujourd'hui "la lutte anti-terroriste est devenue obsession gouvernementale et elle mobilise l'essentiel des activités des services spécialisés dont les moyens ont été renforcés depuis deux ans". Mais bien des obstacles, et des faiblesses demeurent ! Les extraits publiés par le mag font état de quelques ratés, telle la disparition en 2015 en Grèce, de Fabien Clain, "l'un des probables commanditaires des attentats du 13 novembre, incontestablement la "voix "qui a revendiqué ces attaques pour l'Eta Islamique". L'Express complète le dossier avec le renforcement du service de renseignement pénitentiaire, destiné à surveiller les islamistes radicaux, renforcement qualifié de "big bang dans les prisons "

François Hollande, des regrets ?

C'est une question que l'on n'a pas fini de se poser : François Hollande regrette-t-il d'avoir renoncé à briguer un second mandat? Pour l'Obs la question est d'autant plus d'actualité que le terme "tristesse" a fait son apparition dans le vocabulaire présidentiel, notamment à l'occasion de la présentation de ses voeux aux Corréziens, dont il évoquait la "tristesse" après l'annonce de sa non candidature. Sous un titre trompeur " Hollande libéré, délivré" l'Express évoque également les sentiments partagés du chef de l'Etat. Le mag constate que "François Hollande ose, n'hésite plus. Transfiguré. Un jour, il prononce la grâce totale de Jacqueline Sauvage, en prison pour le meurtre de son mari violent. Un autre, il surgit sur le ponton du porte avions Charles de Gaulle pour saluer les pilotes rentrant de Syrie. Ou encore, il fait un déplacement éclair en Irak. Selon les jours, le président balance entre l'euphorie et les regrets, constatant les failles de François Fillon et la faiblesse des participants à la primaire. Il avait peut être un coup à jouer. Le spectacle de la primaire le consterne. En privé le président s'étonne de l'impréparation de Manuel Valls qui se disait prêt à longueur d'interviews. Le programme d'Arnaud Montebourg lui parait désuet et celui de Benoit Hamon, digne d'un congrès du PS. L'après-mai s'annonce humainement compliqué. Comment François Hollande, allergique aux vacances et aux dimanches s'occupera-t-il? s'interroge le mag qui précise qu'il "ne siègera pas au Conseil Constitutionnel, en tant qu'ancien président", mais qui en est réduit aux supputations pour l'après-moi de mai.