Le Point se pose la question de la détermination de Macron, Valeurs Actuelles lui en trouve trop ; Castaner, tuteur de la future majorité ; L'Express dézingue la patronne de France Télé ; Vénézuela, l'enfer mélenchoniste, Puy du Fou, l'eden villiériste

En cette semaine d'entre deux tours des législatives, en attendant de faire la connaissance des futures (nouvelles) vedettes de l'Assemblée, la plupart de vos hebdos saluent le coup de maitre d'Emmanuel Macron qui a réussi son pari : obtenir la majorité absolue pour la République en Marche, et consacrent leur couverture au président de la République, avec des tonalités différentes. Valeurs Actuelles présente le chef de l'Etat en Napoléon 1er et cela donne :"Macron 1er les dangers des pleins pouvoirs, parti unique, pensée unique, jusqu'où ira l'autocrate?" L'Obs a choisi un portrait du chef de l’Etat, le visage fermé et le menton volontaire, et l'appelle "le Patron, comment il va réformer le Travail".

Emmanuel Macron est pensif en couverture du Point. Le mag l'attend au tournant "Et maintenant, plus d'excuses", décrète le journal qui interroge "Macron peut-il se déballonner"? Fidèle à sa politique, Paris Match a choisi une photo du couple présidentiel en ballade à vélo au Touquet pour sa couverture et titre: "Macron Après l'Elysée, l'Assemblée, Il fait naitre une nouvelle classe politique". Et du coup, il enterre la précédente ..."Ce big bang est un dynamitage méthodique et planifié. Un quasi sans faute des trois dernières semaines" écrit Match qui en fait le récit et qui rappelle que "déjà en aout 2015 à la Rochelle pendant l'Université de rentrée du Parti, Cambadélis répétait :"Macron veut tuer le PS".C'est fait, écrit le mag. Mais honnêtement, en 2015, qui écoutait Jean-Christophe Cambadélis, qui voyait en Emmanuel Macron élu en 2017? Match consacre également un long article à "la génération Hollande liquidée", car "seize des 31 ministres de François Hollande candidats aux législatives ont été éliminés au premier tour".

De Valeurs Actuelles à Challenges, les éditorialistes pointent le risque d'un système hyperprésidentiel. "Il n'est république plus prompte aux troubles que celle où l'équilibre des pouvoirs est rompu. Ni de plus fragile que celle qui écarte les corps intermédiaires, élus et médias en tête", tonne V.A. qui s'en prend à Emmanuel Macron suspecté de "dérive autocrate". Le mag fulmine, mais est obligé de reconnaitre qu'en quelques jours, Emmanuel Macron fait la démonstration qu'il a revêtu les habits présidentiels mieux que ses prédécesseurs n'avaient su le faire. Un sans faute qui lui permet de lever les doutes que l'opinion pouvait avoir sur lui et que les sondeurs avaient intégré dans leurs calculs. Au président désespérément normal succédait Jupiter".Et de s'indigner de "l'indifférence dont les Français semblent frappés". Résultat, profitant de la "faiblesse des oppositions qui lui font face, le chef de l'Etat déroule en maitre tacticien son plan. Après avoir dépecé le PS lors de la présidentielle, voilà qu'il dévitalise la droite. La nomination d'Edouard Philippe à Matignon, celle de Bruno Le Maire au ministère de l'Economie et de Gérald Darmanin aux Comptes Publics ont achevé de semer la zizanie chez les Républicains."