Paris Match a des nouvelles de François Fillon, l'Obs des battus des législatives ; les étranges finances de la Belle Alliance Populaire ; Monsieur Xi, le chinois qui veut nous avaler ...

Et encore: des hommages à Jeanne Moreau dont une photo est en couverture Paris-Match; elle est également à la Une de l'Obs qui a choisi une photo plus expressive ...en noir et blanc ...Dans vos mags on peut aussi lire une série de portraits, ceux, peu flatteurs des grands tyrans de la planète dans l'Express,(c'est le titre du mag), celui de Cédric Villani, génie des maths devenu député En Marche de l'Essonne, à qui Jean-Luc Mélenchon voulait "apprendre la vie", et qui a montré qu'il la connait! Le Point l'appelle le "Marsupilami" du Président": Cédric Villani s'était fait élire Président...

du Bureau des Elèves de l'Ecole Normale Supérieure, en se contentant de placarder des affiches le représentant en compagnie d'un Marsupilami...Le nouveau député de l'Essonne sait aussi "parler des problèmes de RER". Ne cherchez pas de grands papiers sur la panne géante de la Gare Montparnasse dans vos hebdos; son mystère n'était pas encore percé lorsqu'ils étaient sous presse. Seul Marianne accuse :" on n’entend pas les ministres s’interroger sur la seule question qui vaille : pourquoi les fonds consacrés à l’entretien et la rénovation des voies sont-ils si insuffisants ? Ce silence est dans la réponse: parce que SNCF Réseau croule sous une dette de 44,9 milliards d’euros, que l’Etat pourrait très bien reprendre à son compte, puisqu’elle est le résultat de décisions ineptes des gouvernements successifs. Dégagée de ce fardeau, la compagnie nationale pourrait alors investir bien davantage dans ses infrastructures.....On a bien lu, presque 50 milliards d'euros, comme si on les trouvait sous le sabot d'un cheval...

Chère Alliance Populaire

Marianne soulève un autre lièvre, celui de la Belle Alliance Populaire,nom ronflant donné à l'alliance formée par le Parti de la rue de Solférino et ses alliés (Radicaux de Gauche, Parti Démocrate et groupuscules divers) qui ont participé à la primaire de la Gauche afin de lui permettre d'être présente au second tour de la présidentielle. Une convention avait été organisée à Paris au début de l'année, et elle a coûté " un bras". Le mag fait mine de s'interroger : "Pour son organisation, "le PS a-t-il voulu donner sa chance à un Petit Poucet du secteur ?..... Dans le petit milieu ultraconcurrentiel de l’événementiel politique,"Au clair de lune" est inconnue au bataillon. et dont le" devis a semblé incongru aux vieux briscards de l’organisation d’événements politiques de ce type sollicités par Marianne. D’abord, le prix de la prestation. " Avec ce devis, je fais une retransmission son et vidéo diffusable sur une chaîne de télé nationale d’un chanteur au stade Charléty. Quant au prix auquel est facturé l’ équipe réalisation, 30 000 €, même les plus chers du business ne prennent pas ça!" s’étrangle un expert." Si on prend ligne par ligne, pour un tel événement, tout semble surdimensionné. C’est un devis digne du concours des Miss France ! " s’amuse un autre...