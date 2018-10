Nouvelles révélations sur le mur des cons; Rokhaya Diallo dénonce le racisme d'Etat avec des subventions publiques; voitures connectées Peugeot-Citrôen les Chinois sauront tout sur nous; Marion Maréchal ne veut pas de Bannon à l'ouverture de son école

Du nouveau sur le "mur des cons"

La présidente du Syndicat de la magistrature sera jugée en décembre prochain pour injure publique devant le tribunal correctionnel de Paris. Ceci à cause du "mur des cons" qui ornait les locaux du syndicat avec les photos (commentées) de politiques, de policiers, de journalistes révélé en 2013 par un journaliste, Clément Weill-Raynal (qui l'avait filmé) sur Atlantico. Le Point revient sur l'affaire et prouve, enregistrement à l'appui, que la présidente, Françoise Martres, contrairement à ce qu'elle avait affirmé devant la juge d'instruction, a bien vu Weill-Raynal devant le « mur » et palé avec lui (4 pages).

Subvention pour Rokhaya Diallo

Militante socialiste féministe et antiraciste Rokhaya Diallo dénonce le "racisme d'Etat" en réclamant des subventions publiques selon le Point.

La ville de Saint-Denis doit voter ce jeudi un finanecement de 9 832 euros pour une manifestation qu'elle organise au Théâtre Gérard-Philippe, centre dramatique national.

Espionnage chinois et voitures connectées françaises

Le 14 mai 2017 Emmanuel Macron célèbre son investiture en remontant les Champs-Elysées et salue la foule depuis le toit ouvrant d’une luxueuxe DS 7 Crossback signé du français PSA Peugeot-Citroën. Mais, selon l'Express, aujourd'hui "le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), les services de renseignement et l’Anssi, le cyberpompier de l’Etat, sont préoccupés." Car la société chinoise, Huawei, "spécialiste des équipements de télécommunications s’apprête à doter toutes les DS 7 Crossback d’une connectivité : mise à jour cartographique, reconnaissance vocale, portail de services avec état de maintenance de la voiture, historique des trajets et modes de conduite... " Problème : « "Ces technologies peuvent permettre d’écouter les conversations ou d’espionner les déplacements d’hommes politiques", révèle une source sous couvert d’anonymat ».

Marion Maréchal a dit non à Bannon

Steve Bannon , ancien conseiller spécial de Donald Trump, voulait participer, le 22 juin dernier, à l’ouverture de l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques (Issep), de Marion Maréchal à Lyon : « Je lui ai dit non. Rien de person nel, mais l’inauguration de l’école n’était pas un moment politique. Je le recevrai à d’autres occasions », expli que à L’Express Marion Maréchal.

Le commando de Macron

Le "commando de Macron" à la Une de l'Express avec un dossier d'une dizaine de pages, qui tombe mal vu l'actualité. "Commando" expression quasi militaire, mais cette équipe de choc ne semble pas très efficace : elle n'a pas pu éviter l'incroyable cafouillage, long de quinze jours, qui a abouti, hier, au départ de Gérard Collomb, et la communication a été plus qu'incohérente (sans parler de l'affaire Benalla). "Ils sont sept, âgés de 31 ans à 46 ans. Ils ont fait la campagne présidentielle, oeuvrent désormais au coeur du pouvoir et fonctionnent toujours comme une bande affective et professionnelle. En contact permanent, prompte à se reconstituer dans les coups de grisou."

L'hebdo ajoute : "Tous se sont connus pendant la campagne, tous sont prêts à se faire couper en morceaux pour le président, tous ont cru déplacer le mur de l’histoire. Tous se heurtent à celui du pouvoir. " Puis L'Express reconnaît "Depuis quelques mois, les sondages font la gueule, les couacs se bousculent, les argumentaires glissent comme l’eau sur les plumes du canard."