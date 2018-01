Marine Le Pen face à la plus grande épreuve de sa vie politique; Najat Vallaud-Belkacem préfère diriger une collection littéraire que le PS; Marianne veut que nous soyons Charlie, Valeurs Actuelles veut que Macron s'explique sur l'Islam

En cette semaine de commémoration des attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher de la Porte de Vincennes, Islam et communautarisme sont au menu de l'Obs, Marianne, et Valeurs Actuelles. L'Obs consacre sa couverture à Trappes, la ville dont sont originaires, entre autres, Jamel Debbouze, Omar Sy, Nicolas Anelka et dont Benoit Hamon a été le député. C'est le sujet de l'ouvrage d'Ariane Chemin et Raphaelle Baqué,"La communauté", (ed. Albin Michel) qui sort ces jours-ci et qui analyse comment la ville est passée "du communisme municipal au communautarisme", et que l'hebdomadaire qualifie de "grand livre politique de 2018".

"Macron et l'Islam" titre Valeurs Actuelles qui ajoute en sous titre : "Son silence. Son aveuglement. Sa stratégie".

Emmanuel Macron : ni “Charlie”, ni Médiapart

Que pense Emmanuel Macron de l’islam? questionne Valeurs Actuelles. " Difficile d’écrire sur le creux d’un discours, mais il faut s’y résoudre: c’est essentiellement dans les silences du président que l’on peut deviner l’existence du sujet ou sa réalité. Il n’en parle presque jamais. Quand il le fait, ce n’est que pour confirmer l’intuition première de tous ceux qui font l’effort de plonger dans sa “pensée complexe”: Macron est décidément bien le président du “en même temps”. " Le 9 novembre 2017, le jeune prodige est à Abou Dhabi (où il inaugure le Louvre). Ce jour-là, pour le chef de l’État, ceux qui prétendent que l’islam détruit les religions préexistantes pour perdurer "sont des menteurs " et "trahissent". Comme si le chef de l’État pouvait ignorer que cette religion a créé le concept de “dhimmitude”, qui réduit à un statut inférieur les fidèles professant une foi différente" s'agace le Journal. "Le discours dans son ensemble est peu transgressif, copie convenue des propos habituels des hommes politiques toujours habiles à se muer en exégètes du Coran pour garantir que cette religion n’est pas violente et que ceux qui se réclament de l’islam pour tuer le trahissent. Même sujet, public différent. Un mois et demi plus tôt, Emmanuel Macron est cette fois-ci à Paris et s’exprime lors de l’inauguration de l’exposition consacrée aux chrétiens d’Orient, à l’Institut du monde arabe. Il professe une idée exactement contraire à son enthousiasme futur: "Défendre les chrétiens d’Orient, c’est être à la hauteur de l’exigence historique qui est la nôtre et c’est justement ne laisser aucun opposant à ce dernier [Bachar al-Assad], pouvoir laisser les chrétiens en Orient se faire sacrifier , c'est ne laisser aucun projet politique, quel qu'il soit, effacer la trace des siècles, les oeuvres, la trace d'une foi, quand ce n'est pas la leur, la présence de celles et ceux qui défendent leur Dieu, quel qu'en soit le lieu, quelle qu'en soit l'empreinte". Valeurs Actuelles écrit qu'"à l’Élysée, on assume totalement la posture du chef de l’État: " Il n’est ni Charlie, ni Mediapart. Il est président et c’est déjà bien suffisant". Circulez." A défaut de questionner le Chef de l'Etat en personne sur ce sujet, VA a rencontré son porte-parole, Bruno Roger-Petitet les auteurs de l'article concluent que "Macron fait finalement d'une indéniable cohérence. Sur la laïcité, comme sur tout le reste, il est éminemment libéral. Plus proche d’un Aristide Briand que du “petit père Combes”. Pour lui, l’homme est un animal spirituel dont la République est bien incapable de combler l’aspiration...."