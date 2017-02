Mais que savait vraiment Pénélope Fillon?; Elizabeth II, la geek que personne ne soupçonnait; Kim Kardashian : ses fesses prennent des vacances; Louis Sarkozy et Joey Starr retrouvent l’amour (mais pas ensemble); Jenifer, la rupture c'est plus maintenant

Un entrainement d’athlète pour devenir Miss Univers

Aujourd’hui pour devenir "Miss", il ne suffit plus seulement d’être belle, avoir un beau sourire, des mensurations de rêve, il faut aussi être cultivée. Iris Mittenaer a tout cela, et elle a été presque logiquement couronnée Miss Univers dimanche dernier à Manille. Miss France 2016, elle a vraiment cravaché pour décrocher le titre; elle a suivi un entraînement d’athlète de haut niveau pour défiler à la perfection. Sylvie Tellier, la patronne des Miss France raconte dans Public qu’elle s’est aussi "entraînée sur l’actu et la géopolitique car les questions sont très hard"; Iris a aussi travaillé son Anglais.

Utile pour se défendre car dans l’hôtel de Manille où se déroulait la manifestation "pas d’esprit bon enfant" raconte Paris Match. Les amitiés se forment par affinités géographiques : les sud-américaines ne parlent pas aux Asiatiques, qui, elles, évitent les Américaines. Iris, l’Européenne, "se sent isolée mais fait bonne figure" écrit l'hebdomadaire qui relate ces anecdotes qui en disent long : "les malveillantes (qui ?) ont même déposé un chewing-gum sur la chaise où elle allait s’asseoir avec la robe qu’elle porterait le grand soir. Pendant les répétitions on lui a même volé son téléphone…". Iris a tenu bon et "le grand soir elle a commencé à marquer des points en évoquant la question des réfugiés, la nécessité d’avoir des frontières ouvertes pour parcourir le monde et découvrir l’autre" (Match). Il y avait aussi le petit plus qui a peut-être permis à la jolie lilloise de décrocher le titre, c’est "cette tenue en strass et plumes d’une valeur de 14 000 euros" empruntée au Moulin Rouge. Pour la petite histoire, Iris a passé trois jours dans les coulisses du célèbre cabaret pour apprendre à la mettre elle-même, notamment le chapeau qui est compliqué à faire tenir" (Closer).

Le jardin de Pénélope

Closer est le seul magazine people à évoquer le "Penelopegate". Photo à l’appui, le magazine tire : "Les larmes de Pénélope Fillon, était-elle au courant de tout ?" Tout ? cela ressemble à un message codé car on en sait déjà beaucoup. En pages intérieures, le journal se fait plus précis : "Était-elle au courant pour ses enfants ?" Question sans réponse bien sûr. Le magazine fait à son tour le récit de l’affaire , rappelle que Penelope est une femme discrète qui aime la campagne, son jardin qu’elle cultive, et monter à cheval, mais "pour elle, la page de la tranquillité est bien tournée". Closer revient sur le discours de François Fillon au Parc de la Villette : "Je veux dire à Pénélope que je l’aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont voulu nous jeter aux loups" .Le magazine qui a suivi le meeting à la télé, a vu les images fournies par l’équipe du candidat et note que "le réalisateur a beaucoup (trop ?) zoomé sur les mains des époux entrelacés", suggérant ainsi une mise en scène.