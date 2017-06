Macron & Philippe : "Les demoiselles de Rochefort scénarisées par la Pravda"; Islamisme et Islam : Salman Rushdie appuie où ça fait mal; Corinne Lepage attaque (encore) François Bayrou ; Michel Onfray se paie la "mafia des journalistes"

A la veille des élections législatives, Le Point fait sa Une sur Macron sous le titre "Jupiter à l'Elysée" (même si la photo paraît bien banale et fort peu jupitérienne) et annonce dévoiler "Les coulisses du pouvoir sous Macron". L'Express a choisi, lui aussi, de mettre le président en tête de gondole. Le magazine alimente-t-il la "Macronmania" ou bien ne fait-il que la constater, avec sa Une rose, jaune, bleue, façon Podium, le magazine des jeunes relancé par Claude François dans les années 1970 ?

En tout cas, l'hebdomadaire consacre près de 20 pages au phénomène Macron. On parle bien sûr de terrorisme islamique avec Valeurs Actuelles en Une sur la menace sur la France, et l'Obs qui donne la parole à l'écrivain Salman Rushdie qui parle de "notre stupide aveuglement" face à l'islamisme tandis que Gilles Kepel revient sur la tolérance coupable de la Grande Bretagne, qui croyait ainsi échapper au terrorisme islamique avant de tomber de haut en quelques semaines.

Les femmes "éprouvent de la gratitude" pour Macron

Pour Gilles Lipovetsky, philosophe et sociologue, il y a un élément déterminant qui explique la Macronmania évoquée par l'Express. : les femmes ont de la gratitude pour lui... : "on ne saurait passer sous silence" un "ressort puissant de la macronmania: en raison de son âge -à peine 40 ans- et de l'âge de sa femme -24 ans de plus que lui-, Emmanuel Macron a noué avec des millions de femmes une relation particulière, comme aucun président avant lui; je crois qu'elles éprouvent de la gratitude pour cet homme qui a épousé une personne qui est son aînée. Cet élément subjectif est, à mon avis, déterminant."

On ne sait pas si madame Gaël Tchakaloff, a de la gratitude pour Macron, mais elle raconte, dans Le Point, sur sept pages, ses premières semaines au pouvoir. Elle aime les formules : "Emmanuel Macron-Edouard Philippe c'est 'Les demoiselles de Rochefort scénarisé par la Pravda" En tout cas "Aujourd'hui, le Président et le Premier ministre se parlent plusieurs fois par jour, se voient quasi quotidiennement" et "plusieurs conseillers techniques sont partagés entre l'Elysée et Matignon".

La "plume du Président"

"Ex-communicant, mélomane et auteur d'un essai sur Saint-Exupéry, Sylvain Fort est devenu l'un des conseillers les plus influents d'Emmanuel Macron" raconte Le Point sur trois pages plutôt dythirambiques, qui tartinent sur sa culture sa commande d'un disque de Puccini sur Amazon, et le fait qu'il ai défendu l'enseignement du grec et du latin dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles.

Corinne Lepage se paie Bayrou

Dans Valeurs Actuelles, Corinne Lepage ne mâche pas ses mots à propos de François Bayrou : "J’ai trouvé logique que François Bayrou, qui a soutenu Emmanuel Macron, entre au gouvernement. Mais la présence de Marielle de Sarnez surreprésente le MoDem. Je ne suis pas persuadée que la chancellerie ait été le ministère le plus opportun à attribuer à François Bayrou… J’ai également trouvé absolument scandaleux l’accord d’appareil qui a eu lieu entre En Marche et le MoDem et tout à fait inadmissible le nombre de circonscriptions qui lui ont été donné, au détriment de mouvements qui avaient rejoint beaucoup plus tôt comme celui de Jean Arthuis, de Jean-Marie Cavada, ou CAP21".

Et Lepage rappelle cruellement que Bayrou a "a twitté très vite pour soutenir Marielle de Sarnez … Un Garde des Sceaux n’a pas à faire cela. Surtout quand il prend soin de lire en conférence de presse les dispositions du code pénal qui excluent une intervention directe du Garde des Sceaux" Elle ajoute "Je comprends l’irritation des magistrats. Autant je peux comprendre que le ministre de la Justice ne veuille pas intervenir dans une affaire personnelle, comme pour l’affaire de Ferrand, autant je comprends mal le deux poids deux mesures."

Bayrou a-t-il pensé en préparant sa loi aux "agents doubles du Palais Bourbon, à la fois assistants parlementaires et lobbyistes" ?.. Un mélange des genres qui perdure malgré les scandales récents" selon les "révélations" de l'Obs.

Onfray : connivence politiques-journalistes

Parmi la vingtaine de pages du dossier Macron de l'Express,, cinq sont consacrées à l'omniprésent Michel Onfray, qui répond à une nouvelle interview, après les Unes des hebdos de la semaine dernière, et son débat avec Gaspard Koenig dans Le Point. Onfray livre, dans l'Express, une analyse croustillante du deuxième tour de l'élection présidentielle : " il fallait que les Français croient qu'ils n'avaient plus le choix qu'entre le fascisme de Marine Le Pen et l'antifascisme d'Emmanuel Macron, ou bien encore, ce qui paraît plus parlant -et ce fut la stratégie des communicants de notre actuel président à destination des "salauds de pauvres"-, entre une descendante de la division "Das Reich", qui a ravagé Oradour-sur-Glane, et l'arrière-petit-fils du général de Gaulle..."

Ironie de l'histoire dans l'Express qui fait sa Une sur Macron, Onfray critique "Les médias dominants" qui "s'emballent pour Macron car il lève un tabou: avec lui, on peut enfin défendre des idées de droite tout en se croyant de gauche". Le philosophe ajoute "Enfin, avec Macron, le giscardisme qui triomphe depuis 1983 n'est plus une maladie honteuse dans la presse libérale de "gauche" subventionnée par l'Etat. Macron, c'est le fils naturel de Giscard pour l'économie et de Mitterrand pour l'aspiration à être de Gaulle, de quoi réconcilier pas mal de fabricants d'opinion."

Et partant de l'affaire Ferrand, Onfray dénonce la connivence qui, selon lui, relie politiques et journalistes : "il existe nombre d'élus qui ne sont pas corrompus et qui paient les pots cassés par ceux qui relèvent d'une mafia bien connue des journalistes -mais pas toujours des électeurs, à qui on ne dit pas tout, solidarité de gens de pouvoir oblige..."

La presse française aux ordres "apanage des régimes non démocratiques"

Onfray conclut en s'en prenant aux médias en général : "90% des quotidiens nationaux appartiennent à 10 milliardaires, qui possèdent également des télévisions et des radios rassemblant respectivement 55% et 40% des parts de marché... Une presse aux ordres, comme chez nous, c'est l'apanage et la signature des régimes non démocratiques."

Hanouna "poupée gonflable du capital"

Puis c'est le coup de griffe final : "Je disais qu'Hanouna était une poupée gonflable du capital et qu'il se dégonflerait le jour où le capital déciderait de lui trouver un remplaçant, quand il deviendrait moins rentable -ce qui ne peut pas ne pas arriver, avec l'âge, la concurrence de plus trivial que lui, ou bien, comme aujourd'hui, le dérapage qui conduit du remplissage de slip avec des nouilles au cynisme homophobe, en passant par les attouchements sexuels par contrainte et surprise à deux reprises. " Le CSA a entendu Onfray ? En tout cas il a décidé mercredi de sanctionner la chaîne d'Hanouna en le privant temporairement de publicité. Le "capital" frappé au porte-monnaire là où ça fait mal ?