Macron en proie au vertige du favori ; Donald Trump : les mauvaises intentions vis à vis de l'Europe ; Front National : bienvenue aux énarques et aux enfants d'immigrés ; Penelopegate : les voisins à la rescousse de l'épouse de François Fillon....

Un vrai casse tête pour les news magazines, ce Penelopegate: les contraintes du bouclage ne leur permettent pas de tenir leurs lecteurs au courant des derniers rebondissements de ce feuilleton dont nul ne connait le dénouement. Seul Marianne, en vente dans les kiosques le vendredi (- et déjà sous presse), ose " Comment l'après Fillon a commencé". Le mag qui lance " ça suffit, soyez transparents ! " (-à propos de l'argent!) , aux candidats à la présidentielle dont le portrait figure barre le bas de la couverture.

François Fillon est en couverture de Valeurs Actuelles qui titre en gros sur "l'épreuve du feu " , et en sous titre : " La mise à mort. Les officines. Sa riposte. Peut-il encore gagner? ". Cette brulante actualité a conduit Paris- Match à avancer son jour de parution .Le mag a eu accès à la loge du candidat et de son épouse, dimanche dernier à la Villette. François Fillon tenant Pénélope par l'épaule. Il la couve du regard, elle regarde au loin. "Ensemble, ils contre-attaquent "titre le mag qui ajoute, en plus petits caractères " 36 ans d'amour".

Après avoir appâté d'innombrables fois le lecteur avec "Ce qu'il a dans la tête", ou "Ce qu'il projette", et portraituré "l'incroyable Monsieur Fillon", le Point s'interroge aujourd'hui à propos de Pénélope et François Fillon : " Qui sont-ils vraiment "? Le magazine qui affiche le portrait de Donald Trump en première page avec ce titre " Le choc de civilisation. Comment Trump fait basculer le monde ". Le portrait de Marine Le Pen occupe toute la couverture de l'Obs. Son visage est en partie caché par un post-it sur lequel est écrit " ce qu'elle ne vous dit pas "; le mag consacre un numéro spécial au Front National .Il ne néglige pas le Pénélopegate pour autant, avec cette question qui revient partout "Fillon peut-il tenir"?

Rupture d'image

L'article détaille " la rupture d'image dévastatrice.Fillon avait mis un soin jaloux à ne pas être associé à l'argent, comme un vulgaire Sarkozy. Le voilà soupçonné d'avoir confondu la politique avec une entreprise familiale. Une première rupture en entraîne fatalement une seconde. Où est le rapport entre l'homme qui honnit le people" et celui qui s'offre une entrée à l'américaine, main dans la main avec son épouse , au meeting de la Villette dimanche dernier ? Où est le rapport entre le Fillon qui affichait une moue dédaigneuse face à un Sarkozy avouant publiquement son amour pour Cécilia ou pour Carla et le Fillon qui lance un "Je veux dire à Pénélope que je l'aime" devant 15.000 personnes à la Villette? ". Le Point abonde dans ce sens en citant son amie Roselyne Bachelot qui a dit un jour "En trente ans je n'ai jamais vu François poser sa main sur le genou de sa femme devant des tiers". Le mag n'en finit pas de s'interroger sur la personnalité du candidat de la droite.