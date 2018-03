Le Point annonce Macron 2 (mais on ne sait pas trop lequel), l'Express dévoile ses diners secrets très masculins ; L'Obs cherche des poux dans les comptes de Mélenchon ; Immobilier qui peut encore vivre à Paris ? ; La croisade de Buzin face au vin

Les dîners secrets de Macron

"Deux à trois fois par mois, le lundi soir, se déroule le repas le plus secret de la République. Il ne figure sur aucun agenda officiel, n'obéit à aucun protocole. Autour du président, une quinzaine de convives, des ministres, des élus, des responsables de parti. Triés sur le volet par le maître des lieux." explique en détail l'Express.

Il y aurait peu de femmes :"Après l'été, les inséparables Dupond et Dupont du centrisme, François Bayrou et Marielle de Sarnez, rejoignent le cénacle. La numéro deux du Modem est d'ailleurs l'unique femme. La Macronie est décidément une histoire de mecs. La table se met ensuite à ressembler à la politique: recomposée. Le chef du gouvernement, Edouard Philippe, est le premier à décrocher son rond de serviette, puis c'est le tour de Gérald Darmanin, en décembre, et du secrétaire d'Etat, Sébastien Lecornu, le 29 janvier.

Le dernier à être entré dans le saint des saints, le 12 février, après avoir patienté plus que tous les autres, s'appelle Bruno Le Maire."

Macron parlerait aussi aux conservateurs

Emmanuel Macron multiplie les signaux en direction des conservateurs depuis son élection selon l'Obs : " A priori, le jeune banquier libéral semble incarner l'inverse de leurs valeurs. Et pourtant, le président de la République s'adresse à eux, comme le souligne Pascale Tournier, rédactrice en chef adjointe à « la Vie », dans un livre très informé, consacré aux « nouveaux conservateurs » et intitulé « Le vieux monde est de retour » (éditions Stock)."

Macron trop puissant ?

L'ancien Premier ministre, Dominique de Villepin met en garde Emmanuel Macron contre la tentation « bonapartiste » selon l'Obs : « Faire des réformes, dormir quatre heures par nuit, travailler avec une toute petite équipe, c'est possible pendant quelques mois. Mais le risque est de devenir solitaire, arrogant et coupé d'un certain nombre de réalités. »

De Villepin rejoint ainsi l'inquiétude exprimée à la Une de Marianne "La tentation de la toute-puissance" mais que l'on se rassure le mouvement de grèves diverses qui commence aujourd'hui montre que Macron doit compter avec certains syndicats bien décidés à le faire plier...

Européennes : Hamon tête de liste ?

Benoît Hamon, le candidat aux 6,36% des voix à la présidentielle, serait tenté d'être "la tête de liste de son mouvement Génération-s aux élections européennes de mai 2019", d'autant plus que "Mélenchon a d'ores et déjà dit qu'il ne serait ni candidat ni tête de liste" selon l'Obs.

La PME Mélenchon

Un titre dans le bandeau en haut de la Une, trois pages à l'intérieur sur Mélenchon (titrées "Les secrets de la PME Mélenchon") rédigées par quatre journalistes de l'Obs : Facturation douteuse, association opaque et auto-entrepreneuriat... "L'Obs" a pu consulter les comptes de la campagne présidentielle du candidat insoumis." Ils ont "été validés par la Commission : après le rejet de 430000 euros de factures, 6 millions vont être remboursés, pour une dépense totale de 10,6 millions d'euros".

« En octobre 2016, l'association L'Ere du Peuple entre en scène. (...) Bastien Lachaud et Mathilde Panot, aujourd'hui députés, ont été rémunérées par l'association (...) C'est donc Lachaud et Panot, qui figurent dans l'organigramme de la campagne comme coordonnateurs, qui ont commandé à Lachaud et Panot, salariés de L'Ere du Peuple, la conception des meetings, a fait remarquer un spécialiste des campagnes à qui nous avons soumis ces pièces. Admettez que le système est particulier. » Et fait naître des soupçons de surfacturation... Les commanditaires et les exécutants étant deux seules et mêmes personnes, difficile de juger de la réalité du travail accompli. La Commission a d'ailleurs écarté 152688 euros de remboursement pour des « majorations » qu'elle jugeait injustifiées."

Buzyn esseulée face au lobby du vin ?

"Le 7 février, sur France 2, Agnès Buzyn est l’invitée d’un débat sur l’alcool" la ministre de la Santé est en forme remarque l'Express : elle "fait un sort au mythe qui voudrait que la consommation de deux verres d’alcool par jour pour les femmes, et de trois pour les hommes, serait anodine : « La réalité, c’est que l’alcool n’est pas bon pour la santé dès le premier verre, et que c’est proportionnel. » Comme si cela ne suffisait pas, la ministre, l’air de rien, lâche une bombinette : elle envisage de durcir le bon vieux slogan « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération ». « Le vrai message de santé publique serait : “L’alcool est mauvais pour la santé” ».

Mais l'Elysée est prudent et "ménage l'industrie vinicole". En effet écrit l'Express : "Emmanuel Macron se charge le même jour d’éteindre l’incendie. C’est du brutal : «Moi, je bois du vin le midi et le soir. Je crois beaucoup à la formule de Pompidou : “N’emmerdez pas les Français !” » Et qu’importe si plusieurs parlementaires ayant partagé sa table depuis son entrée au gouvernement en 2014 l’ont souvent vu rester à l’eau claire."

Une prudence qui s'expliquerait : "A l’Assemblée, le groupe d’études Vigne, vin et oenologie regroupe la bagatelle de 105 députés".

Macron 2 ?

"Macron 2" annonce le titre du point sans vraiment montrer ce nouveau Macron. En tout cas, légère accalmie dans le ciel pluvieux d'Emmanuel Macron" constate Le Point dans un dossier d'une quinzaine de pages. "Le président de la République gagne deux points dans notre baromètre Ipsos-Le Point de mars, avec 37 % d'opinions favorables. Une respiration bienvenue, après avoir perdu 5 points lors de la précédente enquête."

Mais "le chef de l'État ne parvient toujours pas à regagner la confiance des citoyens de droite et de gauche. Il ne gagne qu'un petit point chez les sympathisants LR, plutôt sensibles aux politiques menées actuellement. De l'autre côté de l'échiquier, il s'enfonce chez les sondés proches des idées du PS, avec quatre points de perdus ce mois-ci, qui s'ajoutent aux neuf de février. Une chute sans doute liée à la présentation de la loi immigration fin février et, plus récemment, à la remise en cause du statut des cheminots dans la grande réforme de la SNCF."

La crise de la SNCF

Le public n'est pas disposé à soutenir, ni même comprendre les grévistes de la SNCF souligne l'Express qui s'intéresse à la crise de l'entreprise nationale dans un dossier de 14 pages : "Selon un récent sondage Odoxa pour Aviva, Challenges et BFM Business, 63% des Français jugent cette grève reconductible injustifiée. 72% d'entre eux se disent favorables à la suppression du statut de cheminot, héritage historique de la fin du XIXe siècle. Et 53% approuvent le recours aux ordonnances. Tout indique que l'opinion publique est désormais demandeuse de réformes de grande ampleur. Pas étonnant."

Pour l'Express : " La fracture ferroviaire révèle une France à deux vitesses. Et conduit à s'interroger sur la pertinence de la priorité accordée au TGV, qui représente 38% des investissements, mais seulement 9,5% des passagers. Tandis que tout le monde a les yeux braqués sur le statut des cheminots, c'est la vraie question qui doit être posée."