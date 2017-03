Lumière crue sur François Hollande, le Président qui faisait surveiller tout le monde ; Ce que dépensent vraiment les candidats pour leur campagne ; Chaussures et costumes, tous ceux qui s'en sont fait offrir ; Europe, bientôt la fin ?

Valeur sûre pour la vente des magazines : l'immobilier est en couverture de l'Obs", et Uber, côté face, côté pile, fait la une de Challenges. A moins d'un mois du premier tour de la présidentielle, l'Express aborde le sujet via Internet, et le Point rêve (toujours) de réformes qui permettraient de "ressusciter la France. Le magazine s'inspire des exemples canadiens suédois, allemand, pour dire aux Français que "c'est possible". Le mag interviewe longuement Henri de Castries, l'inspirateur du programme économique (sévère) de François Fillon.

L'ancien patron d'Axa s'en prend au passage aux propositions d'Emmanuel Macron, "des réformes qui ne sont ni suffisantes, ni cohérentes, ni crédibles". Le candidat d'En Marche trouve en revanche en la personne de Peter Harz, l'inspirateur des réformes Schröder qui font le succès de l'Allemagne d'aujourd'hui : "il faut faire les réformes en début de période législative. Il faut profiter de l'élan des élections. Il ne faut pas attendre. Les Français ne sont pas incapables de faire des réformes. Votre pays fourmille de bonnes idées et d'initiatives brillantes. Maintenant il est temps d'appliquer ces idées quelqu'un doit se coller à la tâche. Je pense qu'Emmanuel Macron serait capable de le faire. "Mais, prend il soin de préciser: " je ne veux pas m'ingérer dans la campagne française".

François Hollande, un homme très bien renseigné

Alors que l'Obs raconte comment François Hollande est en train de "peaufiner son image pour l'avenir", que le ¨Point croit savoir qu'il s'installera dans les bureaux de la rue de Lille, occupés jusqu'à une période récente par Jacques Chirac, Valeurs Actuelles se penche sur "les Dossiers Noirs de l'Elysée". Avec une photo noir et blanc de François Hollande en train de consulter son portable, le mag s'appuie sur un livre qui parait ces jours ci "Bienvenue Place Beauvau, Police: les secrets inavouables d'un quinquennat" (ed.Robert Laffont), qui va "éclabousser comme jamais la présidence de François Hollande". L'ouvrage écrit par trois journalistes, dont deux appartiennent à la rédaction du Canard Enchaîné, raconte "comment François Hollande a tenté d'utiliser le ministère de l'Intérieur et ses outils de surveillance et de collecte d'informations pour servir sans succès un intérêt politique : sa réélection. " V.A. rappelle qu'il avait "révélé l'existence d'un cabinet noir à Elysée" ce qui avait démenti à l'époque .Pour le mag "ce livre prouve et même aggrave- si les informations sont confirmées-les charges contre l'Elysée. Une cellule aux ramifications profondes, dans les plus hautes sphères de l’Etat, a été mise en place par François Hollande. Objectif : "empêcher par tous les moyens que Nicolas Sarkozy puisse se présenter à l'élection présidentielle.