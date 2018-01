Hollande affligé par le PS (ils font pire que lui) ; Ces organismes publics qui font la fortune de leurs fonctionnaires ; #Balancetonporc, Marianne rend la parole aux hommes; Wauquiez ne veut pas manager mais diriger; L’homme le plus secret de la macronie

Wauquiez aurait déclaré à sa garde rapprochée "Je ne suis pas un bon manager, je suis un leader". En clair, il ne va pas mettre du liant, organiser les équipes ou gérer les doléances, traduit Le Point qui se demande s'il sera autoritaire. Macron et la faillite de ses prédécesseurs L'édito de Marianne revient sur les deux dossiers chauds de la semaine, Calais et Notre-Dame-des-Landes : "Difficile d’accabler le gouvernement actuel tant ses prédécesseurs, de droite comme de gauche, ont failli. Rappelons que le projet de Notre-Dame-des-Landes date des années 60, qu’il fut relancé à l’orée des années 2000 et que, durant le quinquennat Hollande, la gauche a fait preuve d’une impuissance spectaculaire dans son traitement. A Calais, l’afflux de migrants qui rêvent de franchir la Manche remonte à la fin des années 90, la fermeture du centre de Sangatte par un (déjà) ferme ministre de l’Intérieur, un certain Nicolas Sarkozy, date de 2002 et, plus de quinze ans plus tard, la situation n’a fait qu’empirer.

Tel est le principal carburant du macronisme : la faillite de ses prédécesseurs bien en peine, du haut de leurs échecs, d’asséner des leçons crédibles aux yeux de l’opinion." Européennes : Barnier tête de liste Edouard Philippe aurait, lors d'un déjeuner avec des maires, évoqué le nom de Michel Barnier, chargé, à Bruxelles, du Brexit face aux Britanniques. Il pensait à lui comme la "possible tête de liste REM pour les élections européennes" Fonctionnaires mieux payés que Macron Dans son livre, "les Intouchables d’Etat", Vincent Jauvert, grand reporter à l'Obs s'intéresse à la haute fonction publique : "Une plongée inédite dans un monde secret, dont il est ressorti avec un sentiment amer. 'Je ne m'attendais pas à découvrir un tel déclin de l'esprit public, écrit-il, un tel mépris des règles éthiques'. D'anciens barons de Bercy se vendent à des multinationales pour révéler les failles des lois fiscales qu'ils ont eux-mêmes élaborées, des énarques incompétents ne sont jamais sanctionnés, des couples de technocrates se font la courte échelle pour privilégier leurs carrières. Le journaliste dévoile aussi les salaires considérables des plus hauts fonctionnaires. Ils sont plus de six cents à être mieux rémunérés que le président de la République." Bref, Ils étaient six cents en 2012 à gagner plus de 150 000 euros par an. D'abord au Quai d'Orsay avec trois cent bénéficiaires dont l'ambassadeur de France en Afghanistan à 29 000 euros net par mois, vu la dangerosité du poste. Mais aussi Claude Evin, nommé par Sarkozy à l'agence régionale de santé d'Ile de France pendant six ans, à plus de 200 000 euros brut par an. Son successeur actuel gagne 190 000 bruts + prime de fin d'année de 20 000 euros... L'Obs cite aussi le salaire de Muriel Pénicaud, actuelle ministre du Travail, qui avait négocié 225 000 euros bruts par an, pour son poste à la tête de Business France, l'agence chargée de promouvoir les PME françaises à l'étranger. A noter que le livre de ce collaborateur de l'Obs a aussi droit à trois pages (une de plus que l'Obs) dans Le Point. : "dans les arrière-cuisines de la haute fonction publique". Le conseiller spécial de Macron Cinq pages dans Le Point sur Ismaël Emelien, qui serait "Le secret le mieux gardé de l'Elysée". Lui qui fut le jeune conseiller en com de Macron, ministre de l'Économie dès son arrivée à Bercy, est aujourd'hui conseiller spécial du président à l'Elysée "à 30 ans, à peine". Il fuirait les journalistes. Le Point nous dit qu'il aime le gin dont il serait un expert, et se perd dans un portrait un peu flou. Batho choque les socialistes "Je conteste de A à Z les modalités d'organisation de ce congrès de confiscation, dans ce qui n'est plus un parti mais une petite mafia politique avec ses parrains, ses lieutenants, ses exécutants" a déclaré Delphine Batho, candidate au poste de premier secrétaire du Parti socialiste. Ce faisant elle a choqué les anciens dirigeants du parti selon l'Obs, qui l'évoque dans ses pages "Téléphone Rouge", mais lui consacre une page entière plutôt positive "10 choses à savoir sur Delhine Batho" . Le PS peut disparaître Face aux multiples candidatures à la tête du PS, Hollande se tient "le plus éloigné possible du pugilat" estime l'Obs. Et il serait devenu pessimiste : "Le PS peut disparaître" lâcherait-il en privé "affligé par le spectacle donné par ses anciens camarades". La France en forme et bien vue Une semaine après Le Point qui titrait en Une "La France va-t-elle (vraiment) mieux ?" c'est le tour de l'Express qui se penche sur l'économie française, avec un coq tricolore marchant avec des béquilles en soulignant "La croissance reste fragile, les entreprises peinent à recruter" avant de s'intéresser à "nos atouts, nos handicaps". Mais : "Fini, le French bashing? En tout cas, en l’espace de quelques mois, la cote d’amour de la France à l’étranger s’est bien redressée. Même nos voisins britanniques, d’ordinaire peu tendres avec les « Froggies », le reconnaissent. En politique, d’abord, Emmanuel Macron a fait la Une de grands quotidiens et magazines américains, allemands et britanniques. Cette exposition a, notamment, permis à la France de se hisser à la première place du classement annuel « Soft Power 30 » des pays les plus influents du monde, devant les Etats-Unis. Des résultats qui sont tombés avant même que Paris ne remporte l’organisation des Jeux olympiques de 2024, en septembre, que l’ouverture du Louvre Abou Dhabi n’ait eu lieu, en novembre, ou que les bons chiffres du cinéma français à l’international ne soient connus." Cocorico ! Le tribunal des bien-pensants

Qui sont les nouveaux censeurs ? demande Valeurs Actuelles qui en cite quelques-uns sur sa couverture, en dénonçant pêle-mêle Laurent Joffrin, Yann Barthès, Aymeric Caron et.. Anne Hidalgo qui figureraient dans un groupe qui forme le "Le tribunal des bien-pensants". Valeurs se présente en défenseur de la liberté d'expression et consacre une douzaine de pages à ce thème : "Peut-on encore rire de tout, parler de tout, défendre n'importe quelle opinion ? Décennie après décennie, la liberté d'expression est continuellement restreinte, au nom d'un nouveau désordre moral. L'animateur Tex fait-il une blague qui gêne certains de ses téléspectateurs ? Il est aussitôt débarqué. La maison Gallimard veut-elle rééditer les pamphlets antisémites de Céline, accompagnés d'un corpus critique et de nombreux avertissements ? Devant la fronde, elle est obligée d'y renoncer. Le footballeur Antoine Griezmann se déguise-t-il en basketteur noir ? Il déclenche une polémique nationale. Alors face au tollé quasi-systématique au moindre écart de pensée, nombreux sont ceux qui préfèrent aujourd'hui se taire plutôt que d'être la cible de la vindicte populaire."

Valeurs cite le journaliste Bernard de La Villardière qui "dénonce sur le sujet de l’islam un « djihadisme judiciaire". « Des gens s’estiment diffamés et c’est alors à vous de prouver le contraire. C’est leur manière de nous clouer le bec avec la complicité du droit français », regrette celui qui se retrouve aujourd’hui en correctionnelle à la suite d’une plainte de l’Union des organisations islamiques de France. S’amorce ensuite le cercle vicieux de l’autocensure: « Les chaînes ont peur de rediffuser certains reportages, craignant que les juges ne le perçoivent comme un acharnement. C’est lamentable, parce que ces subtilités du droit français nous empêchent de faire notre métier. »"

Libérer la parole des hommes ?

"Jacques Julliard contre l'ordre moral, Jean-François Kahn : oui à Me Too, non à l'animalisation" Marianne revient sur la polémique provoquée par la tribune co-signée entre autres par Catherine Deneuve. Le titre de Une est assez provocateur "Accusés, planqués, gênés, muets ... Libérons la parole des hommes"....

Polémique interne à l'Obs

L'Obs revient en début de journal sur la Une de la semaine dernière montrant Macron le visage entouré de barbelés pour critiquer sa politique envers les migrants qui a même divisé sa rédaction. Le photomontage a fortement déplu à Jean Daniel, figure incontournable du journal, qui l'explique sur une page, à côté d'un autre texte, celui de Mathieu Croissandeau, le patron de la rédaction qui répond à ses lecteurs «choqués, voire blessés, par le choix de l'illustration, ce que nous regrettons. Nous ne répondrons pas ici aux esprits les plus mal tournés qui ont cru bon de dresser, à tort, un parallèle entre cette couverture et les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. La reductio ad Hitlerum du débat n'a jamais été notre fort à "l'Obs". Tel n'était évidemment pas notre but.»

Le Point et la mémoire

La Une du Point tendance développement personnel "Muscler et préserver sa mémoire", avec en bas de Une la photo d'un neuropsychologue en blouse blanche. A l'intérieur on trouve 14 pages consacrées aux neurosciences avec des conseils et des "astuces pour stimuler son cerveau". L'Express s'intéresse aussi aux neurosciences mais dans le domaine de l'éducation (quatre pages).

Elena Ferrante

Cette semaine, la Une de l'Obs est plus consensuelle, une interview d'Elena Ferrante à la Une de l'Obs : "Dès la parution du premier tome de “l’Amie prodigieuse” en 2011, la romancière italienne a connu un immense succès dans le monde entier, sans avoir jamais accepté de dévoiler son identité. Elle a réservé à “l’Obs”, pour la sortie du dernier volume de sa tétralogie, son unique interview en France". Les trois premiers tomes de son roman se sont vendus en France à plus de millions d'exemplaires.

SDF et abonné à Twitter