Giesbert-Hollande : rencontre au sommet ; bouh! les programmes économiques de Le Pen et Mélenchon terrifient vos hebdos ; c'est tendance : ne pas se laver !

Certes, l'intervieweur parle presque autant que l'interviewé, mais Franz-Olivier Giesbert a réussi un joli coup en décrochant ce qu'il qualifie d'"interview testament" de François Hollande. Le journaliste a trouvé le Chef de l'Etat "brillant... il brille comme un soleil, un oeuf de poule ou un pommeau de canne astiqué avec amour". Ceci posé, le locataire de l'Elysée pour quelques semaines encore, se livre avec une certaine franchise, et accepte, ce qui est rare, de parler de son bilan, et de lui : "J'ai deux principes: d'abord je fais confiance, peut-être trop dans certains cas...ensuite je suis insensible à la flagornerie et à la courtisanerie comme je le suis aux critiques et aux attaques.

En vérité, je sais qui je suis et où je vais"... François Hollande se dit fier "d'avoir tenu le pays après les attentats, mais il est vrai que les Français ont été admirables" et fier "d'avoir redressé l'économie française : elle va mieux qu'en 2012. Personne ne peut le contester". Parmi ceux qui le contestent, il y a les frondeurs qu'il aurait trop ménagé:" Faux! Je n'ai jamais ménagé les frondeurs, au contraire... Je les ai sortis du gouvernement, je ne pouvais pas faire plus ! Mon regret par rapport à cette histoire ? En 2012, il y a eu trop de choix discutables d'investitures de candidats socialistes. Mais je n'étais plus premier secrétaire ". (ndlr : c'était Martine Aubry !). Ce président normal, est il un anti-héros ? Etre un anti- héros, c'est déjà être un héros. Il remplit sa tâche avec dévouement et désintéressement. Il se veut courageux plutôt que téméraire. Il ne recherche pas la prouesse mais la robustesse"

Et pourquoi François Hollande ne s'est-il pas représenté ? "La primaire est totalement antinomique avec la fonction présidentielle. Il est impossible d'être président et candidat à une primaire, dans les formes que nous avons connues. Giesbert insiste : Vous aviez donné votre accord? - Réponse : Je pensais qu'il n'y en aurait pas parce qu'elle n'avait pas lieu d'être. De ce épisode je tire une conclusion : il ne doit plus y avoir de primaires dans des partis de gouvernement. Sinon il n'y aura bientôt plus de partis de gouvernement dans ce pays... deuxième aveu présidentiel : Si j'avais senti un mouvement en ma faveur et acquis la certitude que je pouvais rassembler tous les socialistes, je me serais représenté, mais ce n'était pas cas... Petite pique à l'intention de Manuel Valls: l'intérêt de Manuel était que je sois candidat (- traduisez : il a vu ce que c'est qu'être trop pressé! ), et grosse vanne à l'intention de Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il déclare qu'il y a péril face aux falsifications et aux simplifications qui font que l'on regarde le spectacle du tribun plutôt que le contenu de son texte. Alors peut on considérer qu'il apporte son soutien à Emmanuel Macron lorsqu'il dit ne pas l'avoir découragé lorsque ce dernier lui a annoncé vouloir lancer un mouvement... Je considère que la politique a besoin de renouvellement et il n'y avait pas de raisons de s'opposer à sa tentative. Son pari d'être candidat m'a ensuite paru pour le moins audacieux...Et pour conclure, un rappel à ceux qui veulent lui succéder : je me suis comporté en citoyen et n'ai jamais abusé de ma fonction, ni manqué à l'éthique. Personne ne pourra jamais apporter la preuve que pendant mon quinquennat, j'aurais commis un excès de luxe, de pouvoir, de luxe, de facilités. Avant un conseil à son successeur : garder l'arme du 49.3.