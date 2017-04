François Fillon : ceux qui ont vécu la campagne de l'intérieur s'épanchent ; A chaque hebdo son Macron mais la même Le Pen pour tous (sauf chez Valeurs Actuelles) ; Et pendant ce temps là à Fukushima, on force les gens à rentrer chez eux

Avec le portrait de Marine Le Pen dessiné au fusain bleu en couverture (et ce titre:"Le 7 mai elle dégage, et après on fait quoi?"), les Inrockuptibles sont l'exception qui confirment la règle. Le vainqueur du premier tour est en Une de tous les magazines : Emmanuel Macron en solo, (le Point: "Seul face à l'histoire ; L'Express: "Il a gagné"(en gros caractères)"son pari "(écrit en plus petit ); Valeurs Actuelles : "5 ans de plus, (en gros) "avec Macron, le cauchemar Hollande continue"...(en plus petits caractères)).

Emmanuel Macron posant avec son épouse Brigitte penchée sur son épaule et son équipe qui laisse éclater sa joie, debout, derrière eux dans Paris-Match; Emmanuel Macron versus Marine Le Pen, son adversaire du deuxième tour sont en couverture de l'Obs qui titre " Un choc, deux France". (Le mag prévient "Emmanuel Macron va devoir éviter les faux pas s'il veut franchir la dernière marche de l'Elysée").Marianne interjette: "Monsieur Macron, à vous de réconcilier les deux France!"

Au moment où les hebdomadaires ont été mis sous presse, on ignorait que les démarrages de la campagne de deuxième tour de celui qui est considéré comme le favori, serait compliqué, voire poussif. Vos magazines qui ont tous avancé leur jour de parution étaient surtout prêts pour raconter ce que Le Point et Valeurs Actuelles qualifient (-avec leur vision propre), de" casse du siècle", selon l'expression prêtée au banquier Philippe Villin (-qui ne porte pas le candidat dans son coeur).

La saga relatée par Le Point n'a rien à voir avec le récit de Valeurs Actuelle. Le journal où Franz-Olivier Giesbert imprime toujours sa marque, ne dissimule pas sa fierté puisque c'est dans ses colonnes qu'Emmanuel Macron avait déclaré vouloir "sortir du piège des 35heures" juste avant d'être nommé ministre de l'Economie à la suite de l'esclandre d'Arnaud Montebourg fin aout 2014. "C'est ce jour là que tout a commencé" nous glissera-t-il plus tard avec gourmandise" écrit le mag .Le journal est admiratif devant le coup réussi par celui "qui avait en tête deux tournants historiques: la prise de pouvoir du général de Gaulle en 1945 et le renouvellement spectaculaire de l'Assemblée Nationale en 1958". D'ailleurs le journal pose la question quelques pages plus loin: "Sommes-nous en 1958?". Comme si aucune personnalité française ne faisait le poids pour commenter l'exploit d'Emmanuel Macron qui "a commencé sa carrière politique il y a cinq ans dans l'ombre de François Hollande et qui est aujourd'hui propulsé au second tour de l'élection présidentielle face à la candidate du Front National ", le mag rapporte le commentaire du philosophe allemand Jürgen Habermas dans le quotidien Die Zeit: "Une véritable rupture dans l'histoire de la République française depuis l'après guerre...qui pourrait bien faire voler en éclats toute une configuration politique qui s'est sclérosée au fil du temps entre gauche et droite". Attachez vos ceintures!