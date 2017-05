FN, le début de la fin pour Florian Philippot ? ; Droite, la fin de la fin pour l'unité (n'est pas Sarkozy qui veut) ; Finkielkraut et Debray ont (quand même) peur de Le Pen ; Hollande s'estime à deux doigts d'être aimé

'Ni-Ni Dimanche, Le Pen Lundi" La Une de l'Obs lance un avertissement on ne peut plus clair aux électeurs tandis que Le Point ("Droite la bataille qui commence") et l'Express ("Où va la France ?" avec un débat Debray-Finkielkraut) sont déja, eux dans l'après second tour. Valeurs Actuelles s'intéresse à la "dynamite" Le Pen et souligne sa droitisation.

"Droite, la bataille qui commence" à la Une du Point, cette bataille c’est celle de la relève, après le cuisant échec de François Fillon, l’hebdomadaire promet de dévoiler les "Coulisses d’un grand chambardement" dans un copieux dossier de 24 pages.

Le Point a retenu une image « Ceux qui ont vu dimanche 23 avril à 20 h 30, Jean-Pierre Raffarin et Laurent Wauquiez assis côte à côte sur le plateau de France 2, puis entendu le premier appeler à « se rassembler sans hésiter derrière Macron » quelques secondes avant que le second rechigne et demande aux électeurs de droite de pas voter Marine Le Pen, bref ceux-là ont tout entrevu de l’avenir de la droite. »

Le journal explique : "En faisant disparaître – première historique – la droite gouvernementale dès le premier tour d’une élection présidentielle, l’échec de François Fillon a jeté une lumière crue sur les fissures, déjà maintes fois rafistolées, émaillant l’ancienne UMP." "Il faut se rendre à l’évidence, l’électorat de droite, homogénéisé par Sarkozy en 2007 grâce au tryptique - travail, responsabilité, autorité – a laissé place petit à petit à deux droites, peut-être aussi irréconciliables que les deux gauches décrites par Manuel Valls."

Macron ne laisse pas indifférent à droite

La démarche de Macron ne laisse pas indifférent : « La démarche intellectuelle de Macron, c’est la démarche intellectuelle de Juppé » explique Gilles Boyer, l’ex-directeur de campagne de Juppé.

Un peu plus loin on lit que Xavier Bertrand se voit « Premier ministre de Macron, oui… mais avec une majorité LR. ». Tandis que Bruno Le Maire déclare « Nous pouvons travailler avec Macron sans renier nos convictions » avant d’expliquer « Mon intuition reste la même depuis 2012 : notre vie démocratique a besoin d’un renouvellement complet »

Baroin reste plus froid, mais Le Point lui demande quand même "Premier ministre pressenti de Nicolas Sarkozy puis de François Fillon, et enfin, vous disant disponible pour être celui d’Emmanuel Macron, comment pouvez-vous envisager de diriger le gouvernement de trois personnalités aux idées aussi différentes ?" Baroin précise alors qu’il n’envisage Matignon qu’en cas de cohabitation. C’est plus clair.

« Les prémices d’une implosion » Valeurs Actuelles se penche aussi sur la crise de la droite « Si Les Républicains ne désespèrent pas de prendre leur revanche aux législatives, en coulisses, la guerre des lignes fait déjà rage »