Emmanuel Macron jupitérien fait son 18 Brumaire ; Marine Le Pen, les coulisses du jour où elle a tout raté ; Mères au bord de la crise nerfs : c'est (pas) leur fête ; Gros soupçons sur l'impartialité de la justice en Corse

La société civile au pouvoir ?

Vos mags étaient sous presse lorsque la composition du nouveau gouvernement a été annoncée la semaine dernière. Les nouveaux ministres issus de la société civile passent leur examen d'entrée dans les hebdos cette semaine. Challenges les passe "au banc d'essai" L'Express a choisi Nicolas Hulot, tout sourire en couverture, pour incarner la "Nouvelle Vague", la Société civile qui "prend le pouvoir". Et le mag s'interroge "Bonne ou mauvaise chose?". Toujours sur le mode interrogatif, le journal s'interroge à propos du nouveau Ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer : "Enfin du bon sens à l'Education?".

Et l'ancien recteur de Guyane, passé depuis par la direction de la prestigieuse ESSEC, semble posséder toutes les qualités pour diriger ce ministère et remettre un certain nombre de choses à l'endroit. Pour en savoir plus, on lira son interview dans Le Point. Le nouveau ministre de l'Ednat' rassure " les vrais maitres ne sont pas les "pédagogistes". Il veut "enclencher le cercle vertueux de la confiance de la société en son école. Cela commence par la clarté du langage". Jean-Michel Blanquer veut "redonner une force au latin et au grec qui sont "la base de notre langue, donc de notre structure mentale. Les supprimer de notre enseignement revient à saper les fondations de notre maison... Il est faux de dire que le grec et le latin sont des matières élitistes"..., martèle le ministre. Voilà qui change par rapport à "avant", non?

Nicolas Hulot, un passage éclair ?

Voilà Nicolas Hulot qui avait toujours refusé les maroquins ministériels au gouvernement. Ministre d'Etat s'il vous plait ; titre "qui va permettre à l'intéressé " de mettre son grain de sel dans tous les dossiers, et pas seulement ceux afférents à son portefeuille", écrit l'Express. Vraiment ? Pour l'heure il a fort à faire avec quelques dossiers brulants, comme celui de Notre Dame des Landes, le CETA (l'accord de libre échange entre l'Europe et le Canada) supposé nuire à l'environnement. Mais, note le mag" malgré les sourires de circonstance lors de leur premier déplacement conjoint, Nicolas Hulot et le premier ministre Edouard Philippe, ne partagent pas grand-chose… Le député et maire du Havre- un temps lobbyiste en chef d'Areva, n'a voté ni la loi de transition énergétique ni celle sur la biodiversité. Il s'est opposé à la fermeture au Havre d'une des plus vieilles centrales électriques tournant au charbon (180 emplois étaient en jeu), faisant sien l'argument d'EDF selon lequel cette vieille usine servait de pilote pour la recherche sur la captation des rejets de CO². Une défense qui fait hurler les ONG. Les points de friction avec ses nouveaux collègues ne manquent pas ", poursuit le mag qui pronostique que " tenir l'ensemble des promesses d'Emmanuel Macron en matière d'Ecologie sera un sacré défi pour M.Ushuaïa". Dans le Point le philosophe Pascal Bruckner, plutôt écologiste modéré, se montre catégorique: " la nomination de Nicolas Hulot a un double but: lui permettre (-à Edouard Philippe), d'assurer la fermeture de Fessenheim et d'entériner l'abandon du chantier de Notre-Dame-des-Landes, que François Hollande n'a pas osé mettre en œuvre durant son quinquennat. Le nouveau président a mieux à faire que de rouvrir un foyer de tension avec les zadistes et les agriculteurs de Loire-Atlantique... Ne nous payons pas de mots: Notre-Dame-des-Landes n'aura pas lieu". A lire encore dans le Point, " le roman des Nyssen", le patronyme de la nouvelle Ministre de la Culture, qui est bien plus qu'une éditrice de talent.