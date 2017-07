Edouard Philippe : le ralliement à Macron était dans les tuyaux depuis longtemps ; Macron veut rénover l'Elysée ; Nutrition : les obsédés du manger sain se trompent souvent de régime

Avec le portrait du chef étoilé Thierry Marx en couverture, l'Obs propose de "Mieux manger"; sans oublier l'actu française, le Point propose un numéro "spécial New York". Le mag enthousiaste raconte que " les grands visionnaires se sont rassemblés pour construire la cité la plus moderne de la planète. Très loin de l'Amérique de Trump"..L'Express passe au crible " la nouvelle vie quotidienne à l'Elysée" sous Emmanuel Macron, et Valeurs Actuelles annonce "250.000 clandestins demain chez nous". Marianne consacre sa couverture aux "Brigitte", car " retracer l’histoire des Brigitte, c’est revisiter tout un pan de la culture française " et le journal s'interroge : " Brigitte Macron enflamme les esprits.

Et si son prénom y était pour quelque chose? ... il évoque tout un imaginaire, depuis la courageuse “Brigitte et le devoir joyeux”, en 1937, jusqu’aux suaves chanteuses du duo Brigitte en passant par l’incandescente Bardot.

Estrosi

Ce 14 juillet Nice commémore l'attentat qui a fait 86 morts sur la promenade des Anglais , en présence d' Emmanuel Macron, de François Hollande et de Nicolas Sarkozy..Match est à la rencontre des victimes et enquêté sur les changements que ce drame a entrainé dans leur existence . l'Obs s'intéresse à la métamorphose du maire de la Ville, Christian Estrosi , autrefois tenant de la droite dure, devenu un macronien très constructif. le mag l'appelle le " repenti de la Cote" et rappelle que ces deux dernières années, l’élu a surtout dû encaisser deux traumatismes. D’abord, aux élections régionales de 2015. Dépêché par Sarkozy pour mener la liste en Paca, il est balayé au premier tour par Marion Maréchal-Le Pen, qui est à deux doigts de faire basculer la région dans le giron du FN. Il faudra la mobilisation de la gauche et des milieux culturels pour qu’Estrosi l’emporte au second tour. Il sait ce qu’il leur doit et ne l’a pas oublié. Ensuite, le soir du 14 juillet 2016, lorsque Mohamed Lahouaiej- Bouhlel tue 86 personnes au volant de son camion fou sur la promenade des Anglais." C’est quelque chose qui est à part dans ma vie," dit -il aujourd'hui...

Le mag affirme qu'il " a pris un sacré risque politique pour les prochaines élections municipales à Nice : celui de porter les couleurs de la droite modérée face à son grand rival Eric Ciotti ,incarnation de la droite dure. L’affiche fratricide de 2020 ? « Je n’exclus rien, lâche Ciotti, qui n’a pas digéré qu’Estrosi reçoive à l’hôtel de ville des ministres de Macron issus de LR, dont Gérald Darmanin, venus faire campagne contre lui aux législatives". l'Express qui parle de " divorce sur la Cote" , note que le Maire de Nice ne pardonne pas à Eric Ciotti son refus d'appeler à voter Macron lors du second tour face à Marine Le Pen et relève cette comparaison d'un " proche des deux hommes : "Estrosi-Ciotti, c'est Chirac et Balladur en plus pathétique"....