La droite conservatrice cocufiée par Fillon ? ; Hollande : et déjà le retour ? ; Vladimir "Poutinise" le monde; Charité : le champagne fait donner

Numéros doubles cette semaine de l'Obs, de Valeurs Actuelles, de l'Express qui feront la pause à l'occasion de Noël. Marianne, qui parait généralement le vendredi, a avancé son jour de parution avec un numéro consacré aux Femmes, "libres, combattantes, pionnières, libertines, intellectuelles, combattantes ...". En cette semaine de Noël, deux visions de la chrétienté dans vos mags: "La France Chrétienne et fière de l'être", dans Valeurs Actuelles et dans l'Obs, le sort cruel des chrétiens d'Orient persécutés avec "les derniers Chrétiens de Ninive".

En fait il s'agit des dernières chrétiennes, deux femmes âgées qui sont restées à Qaraqosh, la plus grande ville chrétienne d'Irak située à 15 kilomètres de Mossoul, que tous ses habitants ont fui vers le Kurdistan voisin lorsque "les hommes en noir de Daech ont fondu sur la ville le 6 août 2014. Trop esseulées, trop âgées pour risquer l'exil, Zarifa, 78 ans, et Badria, 85 ans, sourde et impotente, ont vécu sans eau ni électricité dans ce qui était devenu le centre de commandement de Daech pour la plaine de Ninive".

Elles font l'édifiant récit de l'enfer qu'elles ont vécu avec" les djihadistes qui avaient deux obsessions : les convertir et les dépouiller. Il a fallu cracher sur le crucifix, piétiner puis brûler une image de la Vierge". Humiliations, coups... "Il y avait les salauds, les sadiques, et puis les cléments qui venaient leur rendre visite et leur apporter des restes de nourriture". Aujourd'hui "ce sont les hommes de la NPU (milice chrétienne des Unités de Protection de la Plaine de Ninive), qui veillent à la sécurité de Qaraqosh", en ruines. L'Obs rappelle que le calvaire des Chrétiens dans la région est séculaire. Toujours, ils font les frais des tueries quand ils n'en sont pas les cibles principales et la protection des Kurdes est incertaine". Peut-être seront-ils un jour rassemblés dans un "territoire autonome". Mais "cette nouvelle Jérusalem, dans une région où le pire est souvent certain, serait un bantoustan plus aisé à détruire qu'à défendre".

Les joyeuses sources de la chrétienté en France

C'est une forme de pied de nez que Valeurs Actuelles fait aux "laïcards" :"à les en croire, Père Noël, sapin, jour de l'An, galette des Rois, oeufs de Paques et autres choses festives seraient de tradition païenne et que la République, foi de traités d'ânologie, se serait construite contre le christianisme". Eh bien pas du tout ! "La source chrétienne irrigue la quotidienneté française. La viennoiserie en forme de croissant ? Le symbole du drapeau turc défait. "Le vin est l'acte d'une liturgie inconsciente. L'hôte se verse le vin, examine la couleur, le sent avant d'en boire une gorgée, puis le distribue, de verre en verre, à la façon des premières célébrations de l'eucharistie. Et lors des grandes fêtes, jusque dans ce champagne qui pétille, se lit le souvenir des noces de Cana, quand le Christ transformait joyeusement l'eau en vin à volonté". Avouez qu'il fallait y penser. Mais y a aussi "bon appétit" qui viendrait du bénédicité, les cadeaux de Noël sur le modèle des présents apportés par les Rois mages".... d'où la fameuse galette. "Liberté, égalité, fraternité? Tout est œuvre de la puissance spirituelle chrétienne, qui dès 524 abolit l'esclavage en France", etc. Le mag passe au crible l'influence des saints qui "ont eu un rôle structurant dans l'organisation de la société et de la vie professionnelle médiévale. Ils étaient d'abord des intercesseurs".