Darmanin voit déjà des résultats; Révélations sur le temps partiel du ministre Hulot; Cette petite bourgeoisie d'origine maghrébine qui fuit les quartiers des nouveaux immigrés; Cambriolage chez le biographe de Mimi Marchand la conseillère star des Macron

Gérald Darmanin : « Les résultats sont déjà là »

Très optimiste "dans un long entretien au « Point », le ministre de l’Action et des Comptes publics défend le budget 2019. En citant Gandhi et Victor Hugo." Et quand Le Point lui fait remarquer : "En euros courants, l’ensemble des dépenses publiques augmentera tout de même de 25 milliards l’année prochaine" Gérald Darmanin répond : "Mais on ne peut pas baisser la dépense publique en valeur absolue, car il y a de plus en plus d’habitants, de plus en plus de personnes âgées qui ont besoin de soins, la question importante du financement de la dépendance ou des entreprises qui ont besoin d’investir dans la recherche."

Hulot ministre à part

"Chaque vendredi, vers midi, il quitte la capitale jusqu'au lundi matin, manifestant, bonhomme, que les réunions interministérielles du dimanche ne le concernent pas ou si peu.

En semaine, le travailleur très matinal coupe son portable à 17 heures" raconte Le Point (4 pages) à propos de Nicolas Hulot, quand il était ministre de l'Ecologie. De plus, il ne voyage pas. En quinze mois deux déplacements à l'étranger. En France guère plus. "La tempête Irma ravage Saint-Martin, Hulot ne va pas aux Antilles." La Seine et la Marne inondent le Bassin parisien, il attend une semaine pour bouger et vient avec le Premier ministre.

La fin du vivre-ensemble

"Drôle d'expression que ce "vivre-ensemble". Les exégètes disent qu'elle est apparue en 1983, lors de la célèbre élection municipale de Dreux, dans l'Eure-et-Loir. La maire socialiste en avait fait, en vain, son slogan de campagne face à l'offensive de la liste commune du RPR et du Front national, lequel obtînt cette année-là ses premiers adjoints en mairie de son histoire (...) Trente-cinq ans après Dreux, le parti lepéniste dirige 14 villes, et fait 33% au second tour de l'élection présidentielle". Ce "vivre-ensemble" est à la Une de l'Express (avec un dossier de 11 pages) qui constate sa fin.

L'hebdo dénonce : "La responsabilité des politiques de gauche comme de droite, qui ont laissé des quartiers et des villes entières se ghettoïser sous l'effet d'une concentration des communautés, au fil des immigrations successives, la dernière vague chassant la précédente, est accablante."

L'Express évoque un phénomène paradoxal : "La demande massive de relogement d'une petite bourgeoisie d'origine maghrébine face à l'arrivée d'une immigration subsaharienne. De ces enquêtes est née la notion d' "insécurité culturelle" - souvent utilisée à mauvais escient -, qui pousse chacun, face à une transformation de voisinage, à se retrancher dans sa "bulle", évitant au maximum les points de contact."

Cambriolage avant la sortie de la bio de la conseillère des Macron

"Le 17 octobre paraît, aux éditions Grasset, le récit de la vie de "Mimi" Marchand, "garagiste, tenancière de boîte de nuit mariée à des braqueurs puis à un policier, championne de ski, reine de la presse people...". Et aujourd’hui conseillère des époux Macron" raconte l'Obs "Signée des journalistes Jean-Michel Décugis ("le Parisien") et Marc Leplongeon ("le Point") et mise en récit par la romancière Pauline Guéna, cette bio non autorisée sent le soufre".

L'Obs "Selon nos informations, Marc Leplongeon a été victime d’un mystérieux cambriolage au cœur du mois d’août. Profitant d’une absence de deux heures, les monte-en-l’air, très déterminés, ont découpé le bas de sa porte à la disqueuse. Une technique de pro." Coincidence ou intervention liée au livre auquel il a collaboré ?