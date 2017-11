L'Express voit du Chirac en Wauquiez ; Wauquiez voit le pire en Darmanin et Solère ; la France qui fait moins de 35 h ; la chute du gourou Ramadan ; le général de Villiers persiste et signe

"Laurent Wauquiez peut-il fédérer la droite? " demande la Une de l'Express. Avec ironie le magazine écrit "Seuls les imbéciles ne changent jamais d'avis. Le futur président des Républicains est intelligent. Vraiment." en citant un de ses propos : "J'en garde une conviction personnelle: nous n'avons pas toujours besoin de cette posture d'opposition et de guerre de tranchées dont les Français se demandent parfois quelle est la part de comédie. Il y a des domaines où l'on peut sortir de l'opposition gauche-droite, où l'on peut travailler ensemble pour faire avancer des débats de fond dans la société française." C'est beau comme du Macron.

Pardon? C'est du Wauquiez?"

L'Express s'explique : "Si la question de sa sincérité et, au-delà, de sa constance, se pose avec tant d’acuité, c’est que son parcours donne le tournis. Avec une impression dominante : en fonction de l’endroit d’où il parle, Laurent Wauquiez ne tient pas exactement le même discours."

« Opportuniste, se positionnant au gré des vents : il a un côté Chirac, observe un conseiller ministériel de droite. Lui aussi fut comparé à une girouette, lui aussi fut méprisé, lui aussi était un énarque implanté dans la France rurale, facile dans le contact, tellement à l’aise en campagne électorale. » Selon l’un de ses soutiens cité par l'Express : "Il est plus chiraquien que “buissonien” [référence au politologue Patrick Buisson]. Je ne crois pas un instant qu’il pense tout ce qu’il dit, et heureusement. » "

Quel programme pour Wauquiez une fois élu ? Réponse d'Arnaud Teyssier toujours dans l'Express, où il évoque le gaullisme censé être toujours vivant à droite : "Quelle sera la base idéologique et programmatique des Républicains courant 2018 ? Il reste difficile de le prévoir pour l’heure. Après sa probable élection, le problème pour Wauquiez sera de repartir avec une base plus étroite – car si, par exemple, les centristes eurolibéraux se sentent mal à l’aise, ils devront se sentir libres de partir ! Ce qu’il faudra, c’est faire en revanche revenir les gaullistes perdus. Un tiers des militants LR continuent à se déclarer « gaullistes »... Mais certains, plus nombreux qu’on ne le croit, sont partis chez Mélenchon, d’autres au FN, d’autres ont fui dans l’abstention."

Selon Le Point, Wauquiez est sans pitié pour Thiérry Solère : "La dernière fois que je l'ai vu, il voulait être mon secrétaire général au parti". Et il aurait ajouté à propos du ministre des Comptes publics Gérald "Darmanin, c'est le pire..."

Valeurs contre les "laïcards"

A la Une de Valeurs Actuelles, la croix qui surplombe une statue du pape Jean-Paul II, en Bretagne, à Ploërmel. Une oeuvre devenue célèbre depuis que le Conseil d'État a donné six mois à la mairie pour pour qu'elle retire la dite croix, au nom du respect de la loi de séparation des Églises et de l’État.

A l'opposé de cette décision, Valeurs évoque l'exemple du département de Vendée, où Philippe de Villiers a fait mettre le logo – composé du double cœur surmonté d’une croix – sur tous les bâtiments publics et sur tous les collèges. Les associations laïcardes avaient immédiatement attaqué cette décision, sans parvenir à obtenir gain de cause. « J’en ai même rajouté puisque j’ai mis ce logo sur les voiles du Vendée Globe, se félicite aujourd’hui l’ancien ministre. Personne n’a osé revenir en arrière après moi. Si on tient bon, ils lâchent! »

Pour finir une question existentielle posée par l'Obs : "Google, Amazon, Facebook & Co... Peut-on vivre sans eux ?" Huit pas de lecture pour trouver la réponse. Mais vous avez une petite idée...