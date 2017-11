Buisson ou pas Buisson : enquêtes sur les réseaux Wauquiez; Fillon, la vie d'après: ses envies, ses dépits; Complices? Haro sur la gauche Ramadan; les perturbateurs endocriniens nous rendent cons

L'escalade,- verbale pour le moment - entre Donald Trump et Kim Jong-un, pourrait-elle un jour dégénérer ? L'Express, qui s'interroge sur le retour de la menace nucléaire "symptôme d'une absence de directoire mondial, illustration du grand dérangement international" a tenté d'évaluer ce qui se passerait si Kim Jong un tirait le missile de trop." Un affrontement serait beaucoup plus hasardeux que ne le laissent entendre les rodomontades du Président américain" écrit le mag qui explique que la Corée du Nord a enterré tous les réseaux de communication et creusé "des tunnels sur l'ensemble du territoire afin de déplacer des troupes et des armes ".

Le journal détaille l'arsenal de la Corée du Nord (30 à 60 bombes, 10.000 à 13.000 pièces d'artillerie pointées vers la Corée du Sud). Il cite le chef d'état major des armées américaines, le général Joseph Dunford :"Je n'ai aucun doute: si nous allons à une guerre avec la Corée du Nord, nous la gagnerons. Mais il y aura des victimes comme nous n'en avons jamais vu depuis soixante ou soixante-dix ans"... Cependant le journal se veut rassurant "A ce stade, il n'y aucun signe de préparation d'une telle guerre ". Enfin, presque aucun.

Les réseaux de Laurent Wauquiez

Marianne et L'Obs consacrent des articles à Laurent Wauquiez, le candidat favori pour la présidence des Républicains. L'Obs a enquêté sur ses réseaux, qui vont du criminologue ex-Grand maître du Grand-Orient Alain Bauer à Patrick Buisson. En Auvergne, le jeune successeur de Jacques Barrot a été repéré dès 2004 par Brice Hortefeux, qui voit en lui "un ambitieux qui veut se rapprocher de Nicolas Sarkozy (-alors ministre de l'Intérieur). Aujourd'hui " il met en scène sa relation avec l'ex-président : ils s'appellent une fois par semaine, dinent ensemble une fois mois", d'après un de ses proches. "Laurent Wauquiez a été l'un des premiers à choyer les anti-mariage homo, ("Il fait la bise à Frigide Barjot, l'ex-figure de la Manif pour tous" , qui n'est pourtant pas une intime"), et leur émanation politique, Sens Commun" écrit l'OBS qui note qu'une élue issue de ce mouvement fait partie de sa majorité au Conseil régional d'Auvergne-Rhone-Alpes. Le mag relève qu'aujourd'hui " l'air de rien Wauquiez modifie son discours : il ne veut plus revenir sur le mariage gay mas réformer la filiation". A travers ces enquêtes on apprend que, côté société civile, le futur patron de LR n'est pas trop à plaindre. Les deux magazines notent que celui qui veut faire peuple est "issu d'une famille d'industriels du Nord et qu'il a fréquenté les meilleures écoles. Le banquier Emmanuel Goldstein qui fut son prof à Sciences Po est l'un de ses amis et lui présente des chefs d'entreprise. André François-Poncet ancien patron de Morgan Stanley et de BC Partners en France, lui a ouvert son carnet d'adresses. Pendant la campagne Fillon, Wauquiez s'est rapproché d'Henri de Castries, l'ex-PDG d'Axa.