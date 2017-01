Bug de campagne chez Valls ; ce que pense vraiment Emmanuel Macron; Islam : des écoles privées plus faciles à ouvrir qu'un bar; Donald Trump, le président du chaos ?

Ce vendredi est jour d'"inauguration", de passation des pouvoirs à Washington. Barack Obama tire définitivement sa révérence, Donald Trump arrive et les Américains s'interrogent sur ce président hors norme qui aime trop les Russes à leur goût. Sur fond rouge incandescent, l'Obs consacre sa couverture au couple Donald Trump - Valdimir Poutine avec un titre qui claque : "Les secrets d'un couple infernal".

La primaire de la Belle Alliance Populaire, c'est dimanche prochain et bien malin qui peut prédire aujourd'hui avec certitude qui de Benoit Hamon, Arnaud Montebourg ou Manuel Valls sera qualifié pour la présidentielle. Car la Gauche est malade, elle est quasiment mourante, au bord de la liquidation par les urnes, si l'on en croit vos mags. "Gauche cherche repreneur et valeurs" c'est le titre en couverture de l'Express, inspiré par le livre de Jean-Pierre Le Goff (La Gauche à l'Agonie ? Ed.Perrin) dont il publie les bonnes feuilles.

Soit dit en passant, poser la question c'est un peu y répondre, non ? Surtout avec des phrases définitives comme "Le quinquennat de Hollande a parachevé une façon de faire de la politique qui sème le désarroi depuis plus de trente ans". Et pendant ce temps Jean-Luc Mélenchon ne se porte pas mal. Marianne pose la question : "Mélenchon peut-il vraiment y arriver ?" Le mag est allé enquêter dans "la France insoumise. Mais c'est surtout Emmanuel Macron qui est en superforme et qui s'apprête à "reprendre les actifs" du PS si l'on en croit l'Express, et le Point qui offre sa couverture à l'ex ministre des Finances et nous raconter "ce qu'il a dans la tête". Le mag écrit : "combien sont-ils parmi ses interlocuteurs réguliers à nous raconter qu'il plane ? Il flotte à cinq centimètres au dessus du sol. Il pense que sa candidature est d'essence divine et qu'il va emporter tout le monde avec lui", n'en revient pas un ancien collaborateur de l'Elysée".

Ce à quoi le candidat rétorque : "Ils pensent tous que je vais me planter, mais vous savez les gens qui produisaient des calèches n'étaient pas ceux qui croyaient le plus à l'industrie automobile. Je leur dis simplement qu'il y a un truc nouveau qui s'appelle la voiture. Et que cela permet de rapprocher des gens qui ne sont pas d'accord sur tout", pour illustrer sa démarche transpartisane... La consécration, c'est le philosophe Marcel Gauchet qui la lui apporte en "estimant que l'analogie avec de Gaulle n'est pas ridicule : il a la vocation gaullienne de l'homme qui pense qu'il a un rôle à jouer dans le pays... C'est la première fois dans ce pays qu'un individu est capable d'entrainer derrière lui une foule gens venant de partout, depuis ce mystérieux sentiment qui a fait que des gens sont allés à Londres en 1940"... N'en jetez plus ! Moins lyrique mais non significatif cette anecdote relatée par l'Express : un texto d'un référent mis en place par la haute autorité des primaires citoyennes envoyé à l'un des proches du leader d'En Marche qui dit :"j'ai accepté de remplir ce rôle juste pour appeler au ralliement à Macron une fois que la primaire aura foiré"... Une déconvenue tout de même pour le leader d'En Marche ; la chancelière Merkel ne l'a pas reçu lors de son voyage à Berlin, alors qu'elle va recevoir François Fillon le 23 janvier (l'Express). Toujours au chapitre Macron, le candidat d'En Marche pense que "Montebourg et Morelle veulent le tuer." "Ils disent que le pacte de responsabilité a tué Hollande. Donc, pour me tuer, ils disent que Hollande va me soutenir. Mais en vrai, le drame commence au Bourget. Hollande pouvait gagner avec le Bourget, mais pas gouverner avec le Bourget" (Le Point).