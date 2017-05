Brigitte Macron, l'atout "brise-glace" du Président, bientôt privée de sa liberté chèrement conquise? ; Laurent Wauquiez trouve le fils (le vrai) de son père politique sur sa route ; Emmanuel Macron : il avait tout prévu en secret depuis longtemps

Avec Emmanuel Macron en couverture, seul ou avec son épouse Brigitte voire en compagnie de François Hollande, les news magazines de cette semaine, qualifiés de "numéros historiques", ont presque un air de déjà-vu au premier abord, car plusieurs avaient salué l'arrivée en tête du premier tour de l'ancien ministre de l'Economie en lui consacrant leur couverture dès le lendemain du premier tour du scrutin présidentiel. Marine Le Pen et l'avenir du Front National n'ont droit qu'à la portion congrue.

Dans les kiosques, on retrouve donc le nouveau président de la République, visage grave à la une de l'Express avec le titre "Le Kid" (-Kid étant la traduction littérale de jeune garçon) qui contraste avec le sérieux du visage du président de la République. Ici le mot "Kid" est lourd de sens et veut dire: "est ce que vous réalisez l'exploit du gamin?" Le nouvel élu esquisse un sourire à la Joconde sur la couverture sur fond tricolore de l'Obs ; il affiche un visage serein sur la photo sur fond noir de celle du Point, ou encore levant un bras en signe de victoire, l'autre main prise dans celle de son épouse Brigitte qui l'embrasse en une de Paris Match. Emmanuel Macron est concentré se tenant le menton à la Une de Marianne qui avertit: "Le plus dur est à venir"; tonalité similaire pour le titre de la Une de Valeurs Actuelles qui a choisi la photo du nouveau Président de la République au côté de François Hollande à la cérémonie du 8 mai à de l'Arc de Triomphe, pour annoncer "Saison 2, Et pour Macron les ennuis commencent". Traduire : Macron, c'est Hollande bis .

Une inexpérience politique fascinante

Mais les "ennuis" ne sont-ils pas la rançon de la consécration électorale ? Car "Emmanuel Macron, ce jeune homme pressé a réussi un pari absolument phénoménal" s'extasie Marianne...pour qui, "au-delà de son âge, c'est "son inexpérience politique qui est fascinante. Le président l'a emporté, faisant fi des vieux appareils politiques. C'est le dépassement du clivage droite-gauche qui a servi de moteur a son aventure menée tambour battant" note le magazine qui insiste cependant sur le "pays fracturé et la défiance civique", mais qui pense que le succès d'Emmanuel Macron incarne comme une dernière chance de sursaut". L'Express évoque un parcours " époustouflant" et rappelle que " pas plus tard qu'il y a un an, ils étaient nombreux encore, à parler du "petit Emmanuel". Chaque journal y va de son portrait plus ou moins flatteur du nouvel élu. C'est un séducteur "doté d'une capacité de persuasion hors norme, il est toujours à l'écoute des gens" disent ceux (nombreux) qui sont tombés sous le charme. "Quand il a décidé de séduire une personnalité qui peut servir sa carrière, il ne s'économise pas et donne l'impression à son interlocuteur qu'il est la personne la plus importante du monde", note l'Obs citant le livre portrait d'Anne Fulda "Un jeune homme si parfait". Pour l'Express, si Emmanuel Macron est "chaleureux", il sait aussi se montrer "envahissant : dès qu'il occupe un poste, il tente d'en élargir les frontières. Le cas de la Grèce est révélateur: il est ministre de l'Economie et non des Finances -poste occupé par Michel Sapin, mais s'implique dans la crise qui frappe ce pays en juin 2015.De manière positive aux yeux de Yanis Varoufakis, alors ministre des Finances (qui a signé une tribune dans le Monde le 3 mai). Mais intempestive pour Michel Sapin qui le lui fait violement savoir".