Blanquer vice-president pour le Point, équilibriste pour Valeurs Actuelles ; Pécresse à l'offensive ; Les fins de mois difficiles de Florian Philippot ; Tu l'as vu ma gauche ? Tsipras recadre Mélenchon ; +10% l'effet Brigitte M. sur la presse people

L'homme de la semaine c'est Jean-Michel Blanquer qui a droit à deux Unes. D'abord celle du Point qui n'hésite pas à le qualifier de "vide-président" et propose un "grand entretien avec l'homme clé du macronisme" qui a droit à 13 pages. Malgré toutes les Unes qui lui ont déja été consacrées, le ministre serait "necore peu connu des Français" selon Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos France, mais il aurait "un atout : in n'est détésté par personne." Bref ce serait "un ministre de plus en plus en capital pour l'opinion".

Le ministre explique dans l'interview la philosophie du nouveau bac : "L'idée est que, en préparant le bac, un élève préparera ce qui le fera réussir par la suite. Par exemple, il est important pour tous les élèves d'avoir une expression écrite et orale en français bien plus consolidée qu'aujourd'hui. Les élèves passeront les quatre épreuves écrites au retour des vacances de printemps, et ils pourront se concentrer ensuite sur l'épreuve de philosophie et le nouveau grand oral. Tous les élèves du lycée, de la seconde à la terminale, travailleront ainsi jusqu'à la fin de l'année."

L'autre Une consacrée au ministre de l’Éducation, c'est celle de Valeurs Actuelles qui l'avait déja mis à l'honneur cet été. Tout commence par un constat étonnant venant de Valeurs quand il concerne un menbre d'un gouvernement auquel l'hebdo est opposé : "Après neuf mois de mandat, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale, fait l’unanimité." Mais il y a quand même une petite réserve : " Si dans les mots la démonstration est convaincante, rien ne dit pour l’instant que la situation de l’école s’en soit trouvée améliorée."

Dans un dossier d'une douzaine de pages, le magazine s'interroge sur la recette Blanquer : "Être le ministre le plus populaire du gouvernement n’est pas de tout repos. Plaire à droite sans vraiment déplaire à gauche est un exercice d’équilibriste qui, comme tous les exploits, pose question. Comment fait-il ? Que cache cette unanimité ?"