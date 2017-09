Ça balance à Paris : les vacheries de Macron et celle de Jean-Claude Mailly ; l'Obs égratigne Mélenchon, et Marine Le Pen n'en peut plus de lui ; Finkielkraut/Fontenay : peut-on être à la fois conservateur et progressiste ?

La Une et quinze pages de l'Obs, malgré sa chute dans les sondages, le Président intéresse toujours autant les médias, et ne cesse de s'afficher sur les couvertures (Le Point la semaine dernière, l'Express le 23 août etc..). Pour l'hebdo : "L'équilibriste Macron est condamné à continuer de marcher alternativement sur sa jambe droite puis sur sa jambe gauche, de jouer 'en même temps' le long terme et le court terme, la révolution libérale et la transformation sociale, le changement économique et la réforme de m'école.

Et ce, remarque un communiquant, malgré les mauvais sondages, même si 'sa crédibilité n'est pas entamée'. Sa capacité à réformer demeurerait donc intacte." Soyons prudents, et attendons les prochaines semaines pour le vérifier avec... la loi travail par exemple.

C'est justement la question que pose Valeurs Actuelles à la Une : "Faible électoralement, le chef de l'Etat aura-t-il le courage d'aller jusqu'au bout au risque de semettre à dos une France à cran ?"

Dans Challenges un sondage Odoxa avec des questions alambiquées "Que vous appréciez ou non sa politique économique, avez-vous le sentiment qu'Emmanuel Macron ne vas pas assez loin 26%, mène les réformes à un bon rythme 33%, va trop loin 41%

Macron balance

Philippe Besson, le romancier, a suivi la campagne de Macron. Il cite des propos qui auraient été tenus par le futur président. Exemple : "Valls, je ne l'ai pas sollicité. Je ne crois pas en sa sincérité : ai-je-tort ? Il se positionne après coup, et pour être tout à fait transparent, je pense qu'il ne verrait pas d'un mauvais oeil que je perde." A propos de Bayrou avant qu'il ne s'allient : "Il était ministre de Balladur, lequel obéissait à tant d'intérêts financiers. Il n'a pas démissionné que je sache."

Sur les intellectuels comme Onfray, Todd, Finkielkraut et Debray "Ils ne m'intéressent pas tellement. Ils sont dans de vieux schémas. ils regardent avec les yeux d'hier, le monde d'hier. Pour une large partie d'entre eux, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas produit quelque chose de renversant." aurait déclaré Macron.

L'Obs égratigne Mélenchon

L'édito de Mathieu Croissandeau, patron de la rédaction de l'Obs n'est pas tendre avec Mélenchon et sa tribu d'insoumis Il n'hésite pas à souligner leurs contradictions : "Le moins que l’on puisse dire toutefois, c’est que ces insoumis ne sont pas à l’abri d’une contradiction. On peut ainsi les entendre appeler à "dégager les médias" tout en squattant à longueur de journée les plateaux, exhorter les manifestants à prendre la rue à Paris mais à rentrer chez eux à Caracas, ou encore faire assaut de critiques ou de formules chocs et jouer les vierges outragées dès que quelqu’un riposte. Mais ce qui étonne le plus reste de voir ces militants bien formés répéter en chœur et en boucle les mêmes arguments. Comme si aucun d’entre eux n’était en mesure de développer une pensée autonome. Comme si le premier commandement de l’insoumission était de se soumettre entièrement au catéchisme révolutionnaire de Jean-Luc Mélenchon."

Croissandeau ajoute : "Le premier défi qui attend le député de Marseille est de maintenir l’enthousiasme. Or "la lutte, la lutte, la lutte et encore la lutte" qui lui tient lieu aujourd’hui de programme, ça peut finir par être lassant. Les Français qui ont défilé, sans compter mais sans succès, contre la loi El Khomri il y a un an en savent quelque chose.

Marine Le Pen aussi

Croissandeau n'est pas seul à se lasser de Jean-Luc selon Paris Match : "« Mélenchon par-ci, Mélenchon par-là, je n’en peux plus ! A croire que c’est lui qui est arrivé au second tour ! » Exaspérée par celui qu’elle appelle en privé « l’imposteur », Marine Le Pen, en retrait de la scène publique depuis le désastreux débat de l’entre-deux-tours, repart à l’offensive. « Epuisée », de son propre aveu, par l’interminable séquence électorale qui vient de s’écouler, la présidente du Front national a mis à profit ses quatre semaines de vacances passées avec Louis Aliot et leurs enfants respectifs à Millas, dans les Pyrénées-Orientales, pour se refaire une santé physique et politique."

Hollande énerve Mailly

"Hollande s'est montré inapte au dialogue social et il ose donner des leçons à Macron. Il ferait mieux de regarder comment lui aurait dû s'y prendre et surtout se taire" aurait déclaré Jean-Claude Mailly, le leader de FO cité par Le Point.

En tout cas ce "dialogue social" serait passé par 56 réunions. Ces rencontres auraient duré de 1 à 3 h. Elles ont été nécessaires au gouvernement pour arriver à dialoguer avec les parties prenantes avnt d'aboutir au projet final raconte Le Point qui narre "L'histoire secrète des ordonnances" sur 7 pages.

Coupure de micro pour les députés LREM

Richard Ferrand n'hésiste pas à couper le micro des députés qui redisent queqlue chose qui a été dit précédemment lors des réunions hebdomadaires du groupe. ce qui choquerait certains d'entre eux selon le Point.

SFR et la TVA réduite

Gérald Darmanin répond aux questions du point sur le taux de TVA réduite de la presse à 2,1% utilisé par SFR pour son kiosque de presse numérique. Un tour de passe de passe qui ferait quelques centaines d emillions à l'opérateur, et en efrait perdre autant à l'Etat en recettes fiscales. Darmanin, ministre des comptes publics, répond avec prudence au Point. Pour lui, si les quatre opérateurs utilisent cette astuce l'Etat ne perdrait pas un milliard, mais il veut protégéer les rcettes de l'Etat, éviter les distortions de concurrence et protéger la presse.Il faudra attendre le projet de loi de finances pour 2018 afin de connaître les nouvelles règles du jeu, si jamais elles changent.