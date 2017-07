L'avertissement des éditorialistes à Emmanuel Macron : trop de com tue la com ; Paris-Match fait rêver avec une tour construite dans le ciel ; Le gros mensonge du budget 2017 ; EDF et ses contrats de complaisance ...

Une héroïne française" pour Paris-Match; "une Histoire française" pour l'Express; "Simone Veil, une conscience" pour l'Obs, et simplement deux dates :"1927-2017", sur la couverture du Point; Marianne rappelle qu'"Elle a connu le lynchage avant le Panthéon"; dans vos journaux on retrouve souvent les mêmes photos de celle qui fut la première présidente du Parlement Européen, enfant avec ses soeurs et son frère, jeune fille ,avec son mari Antoine, ses enfants et petits enfants, en compagnie de Jacques Chirac, et en pélerinage à Auschwitz. " Qu'aurions nous été sans Simone Veil? Un peuple fatigué ou endormi, ce qui revient à peu près au même.

Elle a passé sa vie à nous réveiller. Qui ne l'a jamais entendue piquer une colère ne peut prétendre la connaitre", écrit Franz-Olivier Giesbert. Dans Paris-Match, on lira le témoignage de Marceline Loridan-Ivens, son amie de déportation, de Marie-France Garraud dont elle était "sa plus vieille amie", qui rappelle que "Simone était incroyablement drôle, formidablement vivante", et, plus surprenant, le témoignage d'Alain Delon qui "l'adorait".L'Express a eu la bonne idée de reproduire l'article co-signé Michèle Cotta et Catherine Nay, toutes deux collaboratrices au magazine à l'époque, qui relatent les débat en commission qui ont précédé celui dans l'hémicycle de la loi sur l'IVG, avec quelques citations qui valent leur pesant de misogynie ..

Macron et les Francs-maçons

C'est un exercice traditionnel pour la presse : qui est franc- maçon au gouvernement ? Les Francs-maçons sont ils influents au sein du nouveau pouvoir quel que soit sa nature . Valeurs Actuelles ouvre le bal du quinquennat et pose la question cette semaine en consacrant sa couverture à "Macron et les Francs-maçons, ses réseaux, leur influence et ce qu'ils attendent de lui" ...laissant entendre ainsi que le chef de l'Etat leur est redevable. Le journal se justifie: " Emmanuel Macron donne lui-même du grain à moudre à tous ceux qui le disent sous influence de la maçonnerie. Son arrivée à la Cour du Louvre, au soir de sa victoire le 7 mai dernier, s'extirpant de la pénombre pour "marcher vers la Lumière" au son de l'Hymne à la joie de Beethoven, fera dire au journaliste Serge Moati...,qu'il s'agissait d'un " rite initiatique"....Emmanuel Macron semble prendre un malin plaisir à jouer les cordes maçonniques...Pour sa photo officielle, dont il a soigné chaque détail, il n'a pas manqué d'y glisser certains symboles, insignifiants pour le plus grand monde, mais riches de sens pour qui a été initié. Ici une horloge à double cadran .Là un coq visible sur l'iPhone posé sur son bureau, comme nous le fait remarquer un frère du Grand Orient de France"....A propos de la Loi Travail, "le chef de l'Etat a disposé, selon nos in formations(-celles de V.A), un certain nombre d'hommes clés, réputés proches de la franc-maçonnerie, dans le cabinet d'Edouard Philippe et de Muriel Pénicaud. Charge à eux de faciliter les négociations avec la centrale FO où les maçons sont nombreux "....Et dire que Manuel Valls n'y avait pas pensé pour la loi El Khomri! Le dossier comporte évidemment un article sur "ces maçons qui nous gouvernent". Et le mag raconte qu'"une jeune ministre s'est fait recadrer par une soeur de loge, sur ...twitter". On n 'arrête pas le progrès!