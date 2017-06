Au vitriol ou au choc, à quelle sauce voulez-vous votre Onfray; "No jupes zones": Elizabeth Badinter lance l'alerte; Les dessous de la cohabitation Wauquiez-Baroin; Explosion du diabète

Et en marge de la campagne, le palmarès des élus cumulards dans l'Express . Tous vos news magazines vous font découvrir le nouveau "roi de la pub" français, à savoir le nouveau Président de Publicis, Arthur Sadoun, époux à la ville d'Anne-Sophie Lapix, future présentatrice du JT de France 2. A eux deux ils forment le "power couple" du moment .

Et vous ne pourrez pas échapper à Michel Onfray.

Le philosophe normand, auteur prolixe, publie un journal de campagne, "La cour des Miracles", un recueil de portraits des protagonistes de la présidentielle, (-écrit avec une plume trempée dans l'acide à en juger par les extraits publiés)... Le philosophe qui a une très haute idée de sa personne explique qu'il a "observé par le petit bout de la lorgnette"...." je pars d'un détail... pour cerner peu à peu l'essentiel des personnages. C'est très voltairien comme approche. A la manière de Chamfort, Vauvenargues, de la Rochefoucauld, les moralistes français".

Valeurs Actuelles et l'Obs lui consacrent leur couverture et annoncent, le premier,"l'Interview vitriol" (V.A), l'autre "L'entretien choc" (L'Obs). Et à lire les extraits que publie le Point, on peut prédire que ce sera un des best sellers de l'été. V.A. est très admiratif : "il (Michel Onfray) n’a cessé de faire bouger les lignes, d’être là où on ne l’attend pas... Libertaire et hédoniste", il "passe sa vie à brouiller les pistes du politiquement, du philosophiquement et de l’esthétiquement correct, n’hésitant pas, ici et là, à défendre le transgénique et même le nucléaire, et affirmant-horreur des horreurs- qu’il préférait une idée juste, même provenant d’Alain de Benoist, à une assertion fausse, même si elle naît de la plume de Bernard-Henri Lévy"... L'OBS se montre beaucoup plus distant avec celui qui se dit "souverainiste": Pour le mag , "en soutenant qu'il est inutile d'aller voter puisque tout est déjà joué, Onfray prend le risque de céder aux sirène si commodes du complotisme", et de nourrir le conspirationnisme ambiant, même s'il s'en défend vertement dans l'interview titrée "Je ne suis pas un complotiste". Dans ses écrits, Michel Onfray " déplore notamment que le gouvernement français ne soit plus que la chambre d'enregistrement du conseil européen"... Il surnomme Jean-Luc Mélenchon, Robespierre le Petit ... : "comme Robespierre, son maître qu'il adule, Mélenchon n'aime pas le peuple tout en prétendant parler pour lui...Il vitupère contre François Hollande: "cette personne qui avait l'étoffe d'un sous-préfet a jeté le gant après avoir avoué ne pouvoir " se résoudre" à la dispersion de la gauche...Ce petit personnage n'aura donc été qu'un chef de bande, un patron de parti, le costume présidentiel lui était beaucoup trop grand, il s'est pris les pieds dedans". Mais d'après Onfray, ce serait quand même Hollande qui aurait tout manigancé pour qu'Emmanuel Macron , "le candidat maastrichien et du capital" soit élu... Michel Onfray n'est pas le seul intellectuel anti-Macron... Comme lui Alain Badiou, Régis Debray, Emmanuel Todd, Alain Finkelkraut "voient dans l'élection du nouveau président de la République un produit du "capitalisme mondial... Pourquoi un tel procès idéologique ?" questionne l'Obs qui croit voir "un refus de la modernité chez ces penseurs désenchantés", et relève que "rarement, depuis les années 1930, un homme politique français a été soumis à un tel examen idéologique". Est-ce bon signe ?