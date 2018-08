Vie privée, vie publique : les nouvelles amours de Manuel Valls; Carambar revient, François Hollande aussi; Alain Finkielkraut défend la cause animale; l'Express écrit le roman de Laurent Wauquiez

Nicolas Hulot à "l'affiche"

Nicolas Hulot ayant eu la bonne idée de démissionner en direct mardi matin entre 8H25 et 8H30, la plupart de vos hebdos ont eu le temps de s'adapter et de souligner que ce départ fracassant est "un nouveau coup dur pour Emmanuel Macron". Si l'Express qui était déjà sous presse n'a pas été en mesure de traiter le sujet dans sa version papier, l'Obs consacre sa Une et un grand dossier au " Coup de Tonnerre Hulot" avec trois notamment trois pages sur son bilan , ses réussites (Notre-Dame-des Landes, la fin de la recherche sur les hydrocarbures, l'installation de parcs éoliens ) et ses échecs, avec en tête le glyphosate, le nucléaire.

Marianne en fait un martyr, posant tel Saint Sébastien transpercé de flèches en couverture et raconte "Comment ils ont tué Nicolas Hulot", en précisant qu'il "a démissionné en martyr , victime des lobbies", et évoque, en pages intérieures, le " chemin de croix "du Ministre. Le journal ne le couvre pas pour autant d'éloges; Marianne donne la parole à des conseilleurs de l'ancien ministre qui ne le ménagent pas .Le mag explique que Hulot a "condamné Macron à subir son propre tempo" et rappelle au détour d'un paragraphe qu' "il y a deux ans, c’est Emmanuel Macron qui assénait ainsi à François Hollande la nou¬velle de son départ, mais dans la perspective de la présidentielle...". Dans Challenges à la page "Confidentiel", on lit un écho intitulé "les larmes de Hulot", qui fait dire à un conseiller de l'Elysée que la démission de Nicolas Hulot est un " craquage personnel: il était à bout . On l' a même vu pleurer lors de la réunion avec les chasseurs à l'Elysée". Le Point qui a longuement évoqué la démission de Nicolas Hulot sur son site, lui consacre simplement la petite colonne, "A l'Affiche" avec ce commentaire acide :"Oui, l'ex-ministre est un atome instable, donc radioactif. Dégageant des ondes d'incertitude au coeur de son ecosystème. Contaminant, aujourd'hui, l'exécutif et la machine présidentielle".

Alain Finkielkraut et les vaches

L'Express propose une interview exclusive d'Alain Finkielkraut .L'académicien évoque , à l'occasion de la sortie d'un ouvrage collectif sur la cause animale qu'il cosigne avec Elizabeth de Fontenay, son amour pour les animaux, et singulièrement les gros mammifères dont les vaches .

Alain Finkielkraut en a fait graver une sur son épée d'académicien( -son cœur a balancé entre la vache et l'éléphant).... Il dit " fondre de tendresse devant ces gros herbivores. A la différence des léopards, des lions, des panthères ou des aigles dont s'ornent tant de blasons, ils ne ferait pas de mal à une mouche. Comme l'écrit admirablement Kundera, les vaches "sont paisibles, sans malice, parfois d'une gaieté puérile. On croirait de grosses dames dans la cinquantaine mais qui feraient semblant d' avoir 14ans. Il n'est rien de plus touchant que des vaches qui jouent"...

Cependant Alain Finkielkraut n'aime pas tous les animaux. Il reconnait "avoir peur des oiseaux parce qu'ils ont le regard fixe et ne clignent jamais de l'oeil..." Un pigeon le terrorise ... Alain Finkielkraut déteste "les activistes qui s'en prennent à ceux qui mangent de la viande". Pour lui ceux qui prétendent vouloir en finir avec la souffrance animale aspirent en réalité à l'extinction des espèces. S'il n'y a demain ni vaches de boucherie ni vaches laitières ,alors il n'y aura plus de vaches du tout, sauf dans quelques parc à thème. De même pour les cochons. Sous couleur de libérer des animaux de leur oppression séculaire, on se bat sans le savoir ou en le sachant, pour les faire disparaître. La vraie sollicitude passe par la réhabilitation et la modernisation de l'élevage fermier ...". Autrement dit, son amour pour les animaux est un amour débonnaire ...Car Alain Finkielkraut n'est ni végétarien, ni vegan , il aime " la convivialité des repas", et militera " pour d'autres conditions d'élevage, d'autres conditions d'abattage"...

Manuel Valls : à nous deux Barcelone !

Quand on détient un scoop comme celui de cette semaine, Match n'hésite pas à avancer son jour de sortie en kiosque .En couverture, l'ancien premier Ministre de François Hollande, Manuel Valls, en compagnie de " son nouvel amour ": une femme d'affaires catalane Susana Gallardo agée d'une cinquantaine d'années .Ils se sont rencontrés cet été à Minorque. Et comme l'écrit le mag, " porté par sa rencontre avec Susana Gallardo, Valls se sent prêt pour se lancer dans une nouvelle conquête". Et là il ne s'agit pas seulement d'amour mais de la mairie de Barcelone que le plus catalan des hommes politiques français voudrait conquérir, pour arrimer la Catalogne à l'Espagne. Car Manuel Valls est anti-indépendantiste. Et à ce titre il espère prendre la tête " d'une large coalition par delà la droite, la gauche et les appareils politiques. De l'Emmanuel Macron à la sauce catalane, qui lui permettrait de terminer en tête ,le 26 mai, d'un scrutin à un seul tour". De l'ancien Premier Ministre José Maria Aznar à l'ancien ministre socialiste Josep Borrell, Manuel Valls noue beaucoup de contacts . Il pourrait officialiser sa candidature le 6 septembre croit savoir le mag, visiblement bien informé, et alimenté en photos. Ses adversaires critiquent sa méconnaissance des dossiers locaux, mais rassure son ancien chef de cabinet, Sébastien Gros, "Manuel, c'est un tank". Une variante du bulldozer, qualificatif que Georges Pompidou attribuait à Jacques Chirac .

Caramba, revoilà le Carambar !

Il a souvent eu raison de nos dents de lait; d'après le Point, le carambar devrait connaitre un nouvel essor. Propriété du groupe Eurazeo qui l'a racheté à un fonds américain, et a confié la direction de l'entreprise Carambar &Co à un homme d'affaires entreprenant, la friandise au caramel chocolaté a connu des années difficiles. Ses ventes avaient avaient été divisées par trois, en dix ans selon le mag .Le nouveau PDG veut les relancer en misant sur le "made in France". Tout comme il veut "réveiller" d'autres marques anciennes "endormies"( les pastilles Vichy, le rocher Suchard, les bonbons Krema, Mi-Choko, le chocolat Poulain) qui sont également dans l'escarcelle de Carambar &Co . Le fonds américain s'en est séparé, les jugeait trop " French", autrement dit, trop franchouillardes. Dans les rayons des supermarchés ces produits font face aux fraises Tagada et autres Chamallows, détenus par le groupe Haribo qui détiennent les meilleures parts de marché...L'opération reconquête est lancée.