Les programmes des candidats pour casser l’économie française

L’enseignement de l’économie en France est, comme on le sait, pathétique. En classe de seconde, il se réduit actuellement à une heure trente par semaine sous la forme d’exploration ne donnant pas nécessairement lieu à notation. Afin d’alléger encore un programme jugé trop ambitieux par les syndicats d’enseignant, en regard du volume horaire alloué, le ministère de l’Education Nationale a rendu facultatif le thème du marché « Comment se forment les prix sur un marché ? ». En revanche, on peut s’étonner que parmi les cinq thèmes obligatoires qui subsistent, « Comment devenons-nous des acteurs sociaux » reste obligatoire !

Cette éducation est encore marquée par idéologie fausse, de caractère utopique et parareligieux » qui imprègne toutes nos institutions. On la voit à l’œuvre dans l’oligarchie des fonctionnaires qui gouverne, réglemente, légifère à son seul profit et aux syndicats qui imposent leur loi. On ne peut qu’espérer que les français se déprendront un jour de ces idéologies hostiles à la liberté pour la bonne raison qu’ils sont un vieux peuple libre.

Des programmes qui sont des machines à casser l’économie française

Pour le moment, on peut être inquiet quand près de 50% des Français ont l’intention de voter pour des candidats au programme économique farfelu (Le Pen, Hamon, Mélenchon …) dont le résultat sera de créer un peu plus de chômeurs. Augmenter systématiquement le SMIC, c’est empêcher tous ceux qui ne sont pas qualifiés de trouver un emploi. Limiter les salaires, c’est encourager les entreprises à déménager leur siège social en dehors de France. Nationaliser la Banque de France, c’est tuer irrémédiablement l’assurance-vie et rendre pratiquement impossible tout financement normal sur les marchés internationaux… Toutes ces idées qui ont déjà échoué partout, permettront de transformer la France en grande SNCF dont les résultats ne sont pas particulièrement probants.

Pour tous ceux qui souhaitent comprendre ce qui peut se passer sur l’Euro, le protectionnisme et le revenu universel, voilà quelques éléments :

La sortie de l’Euro proposée par Marine Le Pen mériterait un vrai débat

Le constat que l’Euro ne fonctionne pas est facile à faire. Il a favorisé une partie de l’Europe du nord (Allemagne) au détriment d’une Europe du sud et nous en payons le prix avec la création à Bruxelles d’un monstre technocratique non élu qui ne perdure que par la force monétaire de la Banque Centrale Européenne. L’euro n’est pas le seul responsable de tout ce qui ne fonctionne pas mais il y contribue largement car il permet à des pays, comme la France de ne pas faire les réformes indispensables pour relancer notre économie.

La monnaie européenne détruit l'Europe que nous aimons tous, celle de la diversité, et viole les souverainetés nationales pour forcer chaque nation à se fondre dans un monstre technocratique que les peuples rejettent. Partout le populisme progresse en Europe.