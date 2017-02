Le népotisme de gauche s’est beaucoup développé sous François Hollande

Cette chronique a normalement pour objectifs d’analyser ce qui se passe dans les marchés financiers pour essayer d’en tirer des idées d’investissement.

Cela devrait consister à couvrir l’évolution de l’économie, la croissance du chiffre d’affaire des sociétés, la progression de leurs résultats et leurs gains de part de marché tant en France que sur les marchés étrangers. Malheureusement, ce n’est plus le problème. C’est l’évolution politique qui va être le catalyseur de l’évolution des marchés au cours des prochains mois.

La France pourrait se jeter dans les bras de Marine Le Pen, sans avoir vraiment lu son programme économique. Les Français les plus modestes seront les premières victimes de ses décisions économiques. Elle coche pratiquement toutes les cases de ce qu’il faut faire pour ruiner définitivement la France avec un ensemble de cadeaux aux ménages et aux entreprises sans le moindre début de recette ou de financement. Le risque Marine le Pen est en train de devenir une obsession des marchés.

Emmanuel Macron pourrait aussi selon les derniers sondages profiter de cette situation. Pour le moment il recueille tous ceux qui veulent échapper à la déroute du parti socialiste, mais on ne connaît pas encore véritablement son programme.

Benoit Hamon tente de rassembler ce qui reste du parti socialiste, mais il peine à convaincre Jean-Luc Mélenchon.

Quant à François Bayrou qui avait largement contribué par son soutien à l’élection de François Hollande pourrait renouveler son opération. On a maintenant la conviction que le prochain président ou présidente de la République aura été élu par un ensemble de circonstances difficiles à anticiper.

Le traitement à géométrie variable du Canard Enchainé

Le Canard Enchainé a été un peu moins actif ces dernières années, pour parler du népotisme de gauche. Ségolène Royal (emprunts toxique de Poitou Charente, présidence de la BPI… ), Jean Marc Ayrault, Premier ministre qui embauchait sa femme à l’Assemblée Nationale comme chargée de mission… Jean Yves Le Drian qui a eu le plaisir de voir son fils Thomas Le Drian engagé par la Société Nationale Immobilière à un poste très élevé…

Quand à Anne Lauvergeon, elle est non seulement en grande partie responsable de la déconfiture de la filière nucléaire française, mais elle a beaucoup utilisé son mari. Voir à ce sujet l’article d’Hervé Gattegno et Philippe Vasset dans Vanity Fair du 01/08/2015 : « Olivier Fric, le mari gênant d'Anne Lauvergeon ». En effet, écrivent-ils, « Pendant qu’Anne Lauvergeon brillait au firmament de l’industrie et du pouvoir, Olivier Fric menait discrètement ses affaires en Suisse. Aujourd’hui, la justice s’interroge sur son rôle dans le rachat d’une société minière qui aura été le plus mauvais investissement – et le plus contesté – de sa femme à la tête d’Areva ». Comme on peut le constater la justice semble moins pressée de statuer sur le cas Lauvergeon que sur celui de François Fillon qui n’est éventuellement concerné, que par le contrat de travail de sa femme, assistante parlementaire. Cela ne peut justifier à aucun moment la procédure judiciaire qui a été employée, ni le lynchage médiatique qui s’est produit.