La montée du protectionnisme va affecter de nombreuses sociétés

Trois changements majeurs vont avoir de nombreuses répercussions sur les marchés financiers. La mondialisation qui a permis à de nombreuses sociétés de délocaliser leur production et à de nombreux pays émergents de sortir de la pauvreté va être ralentie par la montée du protectionnisme . Les politiques monétaires (rachat d’obligations et taux d’intérêt zéro) menées par toutes les banques centrales depuis 2008 vont être remplacées par des politiques fiscales (baisses d’impôts pour les sociétés et les ménages). Enfin la lutte contre la déflation sera mise de côté au profit d’une lutte contre les inégalités .

Ces évolutions obligent tout investisseur à revoir l’allocation de ses actifs. C’est un exercice qui va se dérouler sur l’ensemble de l’année. Cette semaine il faut se pencher sur les conséquences de la montée du protectionnisme.

La guerre commerciale va être très dure

Les nombreux « experts » qui sont intervenus nous expliquent que l’élection de Donald Trump est à marquer d’une pierre noire dans l’histoire de la démocratie…

La « Trumpnomics » risque de se traduire par une véritable guerre commerciale. On est loin de connaître toutes les mesures qui seront prises par Donald Trump. Ce sera le cas si les droits de douane atteignent les 45% comme cela a souvent été mentionné.

Les sociétés chinoises qui souffriraient le plus seraient dans les grandes capitalisations Lenovo et ZTE. D’autres sociétés plus petites comme Goertek (technologie sans fil) ou Regina Miracle (textile) réalisent plus de 70% de leurs revenus aux Etats Unis.

Parmi les sociétés américaines qui pourraient faire l’objet de mesures de rétorsion figurent Nike, Tiffany ou General Motors et Ford. Toutes les sociétés qui réalisent l’essentiel de leur chiffre d’affaire aux Etats Unis comme Texas Instruments ou Ambarella sont aussi vulnérables. Le consommateur chinois choisira probablement d’acheter chez Adidas (Allemagne) plutôt que chez Nike.

Certaines sociétés européennes sont aussi menacées. Pour en déterminer la liste, il faut examiner bien sûr le pourcentage de chiffre d’affaire réalisé aux Etats Unis. Ce chiffre ne va pas forcément décrire correctement sa vulnérabilité. Une société comme Publicis a 33% de ses effectifs aux Etats Unis, Sodexho 31%, Essilor 22%, Michelin 21%. Avant de prendre des mesures pénalisantes contre ces sociétés, l’administration Trump prendra en compte le sort des salariés américains. Le pourcentage des actifs détenus en Amérique doit aussi être pris en compte. .

Benoit Hamon propose le retour à un communisme soft

On se frotte les yeux en écoutant les propositions de Benoit Hamon sur le Revenu Universel. Dans pays où la dépense publique est déjà une des plus élevée de tous les pays avancés l’idée de rajouter encore entre 300 et 400 Md€ de dépenses soit plus de 20% de PIB est ahurissante. C’est vraiment le retour au communisme dans une version douce et progressive.