Marine Le Pen commence à inquiéter sérieusement les investisseurs étrangers

Pendant que la classe politico médiatique scrute les bulletins de salaire de Pénélope Fillon, cela évite de débattre des vrais sujets qui devraient être abordés pour remettre la France sur les rails. Ce qui se passe en France est très important pour l’avenir de notre pays mais aussi pour celui de l’Europe.

Comme Marine Le Pen est la candidate à l’élection présidentielle qui arriverait selon les derniers sondages en tête du premier tour, tout le problème est de savoir si elle sera opposée au deuxième tour à Emmanuel Macron, à François Fillon ou à Jean Luc Mélenchon. Heureusement, Benoit Hamon avec son revenu universel et sa taxe sur les robots ne soulève pas les foules. Dans les diners en ville, on nous explique avec un petit sourire, que les institutions de la Cinquième République rendent impossible une victoire de Marine Le Pen.

De leur côté les investisseurs étrangers sont de plus en plus inquiets que c’est une hypothèse tout à fait vraisemblable à ce jour. D’ailleurs l’écart de rendement entre les taux français et les taux allemands progresse régulièrement. Certes on est encore loin des plus hauts de 2013-2016, car la situation n’est pas comparable, mais ces « spread » doivent être surveillés de près…

L’enseignement de l’économie est défaillant

On se plaint souvent du manque de culture économique des Français qui les pousserait à « voter mal ». Tout le monde sait que l’enseignement de l’économie au lycée relève d‘une une vision caricaturale de l’économie, considérée comme un théâtre d’exploitation des hommes et des femmes par « les patrons ». Comme le rappelait souvent Winston Churchill « On considère le chef d’entreprise comme une vache à traire ou une personne à abattre, peu de gens voient en lui le cheval qui tire le char ».

Les manuels d’économie destinés aux élèves sont toujours choisis par les syndicats de professeurs qui font la promotion du magazine « Alternatives Economiques » et des économistes d’Attac. La plupart des émissions de télévision consacrées à la vie économique ne cessent de démolir l’économie de marché avec des débats style gauche caviar tendance gros grain…

Il faudrait privilégier dans l’enseignement la micro-économie qui permet d’appréhender concrètement le rôle et le comportement des différents acteurs individuels. Chacun pouvant se reconnaître comme consommateur, producteur ou épargnant. Les enseignements de la micro-économie sont, par nature, peu sujets à polémique. Ils forment le socle de connaissances nécessaires pour maîtriser le raisonnement économique, au même titre que les règles de la grammaire ou de la syntaxe sont nécessaires pour aborder la littérature.

Le résultat de cet enseignement a des conséquences très visibles sur l’économie. La France ne compte aujourd’hui que 4600 Entreprises de taille Intermédiaire (ETI) qui sont les entreprises de plus de 300 salariés. Il y en avait deux fois plus au début des années 80. La France est donc en train de décrocher par rapport à nos voisins. Il en existe 12 000 en Allemagne, 10 000 au Royaume Uni et 8000 en Italie. Les français sont les plus gros épargnants d’Europe mais seulement 30% de leurs économies sont investies dans une entreprise. Le reste sert à financer les déficits publics via l’assurance vie et le logement social via le Livret A. Un grand succès donc.