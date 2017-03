François Fillon et les électeurs centristes : état des lieux des rapports de force (et de ce que le candidat de la droite pourrait encore dire pour les "rattraper")

Si la droite a été malmenée par les différentes péripéties qui ont suivi l'affaire des emplois présumés fictifs de la famille de François Fillon, cette situation a également affecté les alliés et notamment l'UDI. Après avoir décidé de quitter le candidat de la droite, le parti centriste s'est finalement décidé en faveur d'un retour à l'accord avec François Fillon, à condition qu'il donne des signes de bonne volonté... Comment la question se pose-t-elle politiquement pour l'UDI ? Quels sont les enjeux qu'elle doit prendre en compte ?

Jean Petaux: La question de la stratégie à tenir pour l’UDI appelle plusieurs réponses possibles en fonction de la variable politique que l’on privilégie. Une première manière de répondre est générée par le positionnement idéologique. De manière claire et sans ambiguïté, la posture idéologique du candidat Fillon modèle « primaires novembre 2016, modifié manif’ pour un seul Trocadéro mars 2017 » ne convient pas du tout aux militants et aux sympathisants de l’UDI. L’humanisme radical qui est le leur, l’héritage philosophique qui les nourrit et l’esprit de tolérance qui les caractérise sont aux antipodes des thématiques développées par « Sens Commun » ou la « Manif pour tous ». Si ce n’était certains petits arrangements avec la règle de droit qui marquèrent la longue histoire du Parti Radical et firent parfois confondre la « République radicale » avec celle des « Copains et des coquins », on chercherait en vain les points de convergence avec les pratiques de tel candidat à l’actuelle présidentielle, qui se reconnaitra.

La deuxième manière de répondre sur la stratégie de l’UDI concerne la « ligne économique » de l’Union des centres. Là encore l’UDI n’est pas un bloc homogène mais on considérera que la doctrine du libéralisme économique porté par l’adhésion européenne, la philosophie économique plutôt fondée sur une « globalisation heureuse » n’est pas exactement en phase avec l’ombrageux scepticisme européen qui est celui de François Fillon qui a voté « non » au référendum sur le traité de Maastricht, le 20 septembre 1992, tout comme son « mentor » Philippe Seguin.

La troisième réponse possible concerne les accords d’appareil entre le « LR » et ses partis allés au sujet des législatives à venir, en juin 2017. Et là il s’agit d’une « tout autre romance ». Que se passe-t-il ici ? Le propre d’un conglomérat de formations politiques, elles-mêmes étant des « partis de cadres » et absolument pas des partis de militants, c’est qu’il lui faut, à l’UDI donc, passer des accords avec d’autres formations partisanes pour « négocier » un certain nombre de circonscriptions législatives avec le parti LR et l’entourage du candidat de cette formation à l’Elysée. Si l’UDI claque la porte à François Fillon et si les nombreux cadres nationaux, régionaux, locaux de ce mouvement rejoignent petit à petit Emmanuel Macron, alors « Les Républicains » vont fermer le « marché » des circonscriptions législatives aux radicaux et aux centristes de l’UDI. Au-delà de cela, on peut imaginer que dans certaines collectivités territoriales ou siègent et travaillent côte à côte des élus LR et des élus UDI, les relations vont forcément se dégrader sauf à déclarer « démilitarisées » les séances du conseil municipal.