Les électeurs centristes sont-ils aussi à gauche (ou aussi peu à droite) que le croient leurs représentants ?

Atlantico : Jean-Pierre Raffarin, François Bayrou, entourage d'Alain Juppé... Certains leaders centristes semblent vouloir jouer la carte de la modération et de l'ouverture vers la gauche sur plusieurs grandes thématiques. Mais sur des sujets tels que l'immigration ou l'économie, les électeurs du centre, et notamment du centre-droit, sont-ils aussi ouverts que cela ?

Emmanuel Rivière : Il faut tout d'abord bien garder à l'esprit que selon les sujets qu'on évoque, les clivages ne se placent pas tout à fait au même endroit. Quand on parle d'économie par exemple, je ne suis pas complètement sûr que ce ne soit pas plutôt la gauche qui ait évolué vers le centre et le centre-droit. Présenter Alain Juppé comme un leader centriste en matière d'économie est un signe très singulier (et intéressant) de la période que nous vivons. C'est en effet un libéral, désireux de réduire le poids de la fonction publique, tout comme Jean-Pierre Raffarin d'ailleurs.

C'est donc pour moi plutôt la gauche et une partie du Parti socialiste qui se sont droitisés, plutôt que l'inverse.

La situation est différente pour ce qui est des questions liées à l'immigration, à l'identité, au fait religieux, etc. Ici, il est vrai qu'il y a plus que des nuances entre les noms que vous avez évoqués et une partie de la droite incarnée (entre autres) par François Fillon. Il faut aussi ajouter parmi les points de clivage le rapport au Front national, vraie pomme de discorde au sein des Républicains ces dernières années.

Traditionnellement, il y a toujours eu en France un centre-droit qui manifestait sur certains thèmes une vision différente par rapport à une droite plus conservatrice, plus autoritaire, plus bonapartiste et souverainiste en quelque sorte. Il est intéressant d'observer ces prises de positions par rapport aux grands mouvements en cours des plaques tectoniques de notre espace politique avec incontestablement des mouvements à gauche qui rendent possible la construction d'un centre libéral, pro-européen et relativement ouvert sur le plan social, ainsi que la force d'attraction sur la droite que représente un Front national pesant un quart de l'électorat.

Sur le plan des valeurs défendues, comment peuvent être qualifiées les électeurs du centre ? Qu'attendent-ils de leurs représentants sur les grands sujets de société ?

Il ne faut pas confondre électorat hésitant et électorat centriste. L'électorat centriste a très souvent eu ses représentants et ses valeurs propres dans notre histoire politique. Il se caractérise comme étant plutôt libéral économiquement, prônant les valeurs de l'entreprise et de l'entrepreneuriat et résolument pro-européen. Ce centre a été démocrate-chrétien dans le passé. Il en reste quelque chose aujourd'hui avec un rapport non pas tant à la religion mais aux dimensions humanistes, à la question de l'immigration et des droits sociaux qui est plus ouvert que celui de la droite conservatrice. Cet électorat a également comme caractéristique d'être extrêmement allergique à la dette et aux déficits, et par conséquent d'être plutôt ouvert à une gestion plus saine des finances publiques. Sur ce point, la limite peut justement se trouver dans la volonté de maintenir un certain niveau de protection sociale. Enfin, un autre point de clivage – renvoyant au caractère pro-européen de cet électorat centriste – est à chercher du côté de son rapport à la décentralisation, auquel il est assez favorable, peut-être plus par écho à ce que prônent ses leaders que par une forte caractéristique sociologique...