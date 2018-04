Tout ce qu’il faut savoir sur ce que la nouvelle version de Gmail peut faire pour vous

Atlantico : Concrètement, quelles sont les nouveautés apportées à Gmail ?

Thierry Vanoffe : Effectivement, le webmail de Google créé le 1er avril 2004 n’avait pas beaucoup évolué pendant ses 14 dernières années et plus d’un milliard d’utilisateurs attendait cette mise à jour. C’est donc sans surprise après la refonte de Google Agenda en décembre 2017, que le nouveau Gmail est sorti un peu avant la Google IO 2018.

Les nouveautés apportées sont les suivantes :

Sur le côté droit, la possibilité d’accéder rapidement à votre calendrier, vos tâches et Google Keep. Vous pourrez aussi archiver, supprimer ou reporter la lecture de vos mails en un clic depuis la liste de vos messages.

Quelques nouveautés annoncées par Google comme le mode confidentiel ne sont pas encore présentes sur cette nouvelle version de Gmail.

Cela arrivera d’ici l’été.

Le Gmail nouveau présente de nombreux changements visuels. Le bouton « Nouveau message » est plus visible en haut à gauche (bouton ovale). Les boîtes d’accès rapide de vos messages qui se trouvent dans le menu intègre maintenant les messages en attente.

De plus, ce sont les icônes de ces classeurs de messages qui sont mis de l’avant plutôt que les libellés. Il est possible d’afficher et de masquer le menu de navigation. Lorsque le menu est masqué, il suffit de passer votre souris au-dessus des icônes pour afficher le menu complet.

Plusieurs des nouveautés que nous présente Gmail proviennent directement de chez Inbox. Vous pourrez ainsi archiver, supprimer ou reporter la lecture de vos mails depuis la liste de vos messages. Il suffit de passer votre souris au-dessus d’un message pour voir apparaître les icônes qui vous permettront d’appliquer ces actions.

Gmail vous suggère des réponses intelligentes qui varient en fonction du contexte de vos messages. Par exemple, l’un de vos messages contient la phrase « Veuillez trouver ci-joint le document », Gmail vous suggérera des réponses standardisées telles que « C’est noté » ou « Merci pour le document ».

Autre fonctionnalité empruntée à Inbox : « Mettre en attente ». cette fonction vous permet de différer la réponse à un message à une date ultérieure. Le message sélectionné s’affichera automatiquement dans la partie supérieure de votre boîte de réception à la date et heure que vous avez sélectionnée.

Pour aller plus loin, vous pouvez lire cet article : https://thierryvanoffe.com/decouvrir-les-nouveautes-du-nouveau-gmail/

Pour l’activer dans un domaine G Suite : https://thierryvanoffe.com/gmail-comment-activer-le-nouveau-gmail-pour-gsuite/

Gmail entend proposer un nouveau service de confidentialité et proposera désormais d'envoyer des messages autodestructeurs. À quoi peut servir cette nouvelle fonctionnalité ?

Ce service permet de ne pas conserver des données sensibles dans la messagerie de l'interlocuteur, même hors G>mail. Ex : Envoi de mot de passe, de pièce jointe secrète, etc... Avec la solution de Google, cela n’est pas stocké dans leur messagerie donc inaccessible aux pirates, avec l'assurance que le lien d'accès au mail aura une vie limitée.