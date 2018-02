Les smartphones se ressemblent de plus en plus et voilà ce qui poussent les fabricants à le faire

La star du grand salon du téléphone mobile de Barcelone sera cette année le Galaxy S9 de Samsung. Les quelques fuites qui ont révélé le design du smartphone en question n'ont cependant pas de quoi révolutionner le monde du portable : ce sera une nouvelle fois un rectangle rigide, avec encore un écran qui prend quasiment toute la face et un revers métallisé. Cela vous dit quelque chose ? Oui, c'est bien à cela que ressemblent tous les portables, de Apple à Huawei en passant par HTC ou LG depuis bien des années.

Mais pourquoi tant de conformisme, alors que les nouvelles technologies pourraient promettre des portables flexibles, ou que les designers crèvent d'envie de proposer des formes originales à cet objet devenu un quasi-prolongement de l'être humain du XXIe siècle ? Pourquoi ce classicisme qui oblige tous les portables à respecter le noir et blanc, professionnel et fonctionnel comme un smoking alors que les couleurs et les formes ne manquent pas ? C'est une affaire complexe.

Tout d'abord, il y a le fort mimétisme ambiant depuis l'apparition en 2007 d'une bombe, sortie de la poche d'un certain Steve Jobs, l'Iphone. Le design original à l'époque, par sa sobriété et son élégance du téléphone d'Apple a marqué le marché du téléphone. Depuis, c'est toujours un de ces rectangles noirs avec un écran tactile très large, qu'on branche inénarrablement chaque soir pour remplir sa batterie toujours trop rapidement vide. A la limite, sur les côtés, les boutons peuvent changer de places, mais on est loin des révolutionnaires clapets, claviers T9 ou design originaux des premières années de la téléphonie mobile.

Le smartphone est smart, mais peut être trop smart, et pas assez décontracté comme ses ancètres. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le vrai héros de ce MWC sera... le 3310 de Nokia. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien la tendance rétro du moment qui fait revenir sur le devant de la scène ce fameux portable au scapulaire, avec ses coques en plastique colorées et ses jolies courbes. La compagnie finnoise Nokia a perçu une certaine nostalgie toujours présente chez nombre d'anciens adeptes du 3310 et l'a relancé avec des fonctionnalités smartphone, flairant le bon coup.

Les autres ne tentent pas le coup cependant. Il y a bien Lenovo qui a présenté un prototype de portable « pliable » qu'on peut mettre autour du poignet comme un bracelet, mais cela ne marche pas tellement. Car en matière de portables, nous sommes finalement désespérément conformistes.

C'est tout juste si la forme incurvée du dernier LG (le G5) nous émoustille. Et on se contente d'une petite bande noire pour le Pixel 2 de Google – et de son tout tout petit bouton coloré. Car le maître mot reste l'ergonomie, et ergonomiquement, on semble être satisfait de l'équilibre trouvé dans la tailles des portables actuelles, grands à la mesure d'une main moyenne histoire de ne pas l'encombrer d'un poids excessifs ou de dimensions fantaisistes. La fonctionnalité en somme : c'est ce qu'on recherche principalement. C'est pour cela qu'on en reste au noir, et qu'on limite le plus possible les boutons et autres résurgences excentriques. Une petite tablette noire comme un tableau, lisse comme une feuille, un objet neutre en sorte. La fantaisie peut venir, mais ce sera principalement avec vos coques, faciles à changer.