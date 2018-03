Salon du livre : et au fait, pour ceux qui lisent sur tablette, comment choisir ?

Atlantico : Où en est le marché de la liseuse électronique en France ? Comment a-t-il évolué et où se place-t-il sur le marché du livre aujourd'hui ?

Nicolas Gary : La première réponse est simple, on en est à un marché débutant pour ce qui est des maisons d'édition traditionnelles.

Les éditeurs ne font finalement que peu d'argent avec la vente des livres numériques. La question est de savoir si la vente des appareils de lectures se développe peu à cause d'un manque d'une offre suffisamment intéressante ou plutôt parce que les lecteurs se fournissent en piratant les livres.

Ou nous situons nous ? Eh bien, il y a une véritable résistance au livre numérique en France. Nous considérons en fait qu'il n'est qu'une transformation du livre papier. Rien de plus. Et comme le prix de vente est en moyenne de 25% moins cher, il n'y a aucun intérêt pour les consommateurs de se lancer dans l'achat d'un livre numérique. En revanche, il y a une énorme communauté de piratage qui existe. Il faut comprendre que pirater un livre est simple et très rapide (un livre ne pèse qu'1ou 2 mégas quand un album de musique en pèse 48). Et il est possible de transférer un livre numérique par sms, via messenger etc….

La liseuse a-t-elle remplacé le livre classique aujourd'hui ?

C'est toujours une question qui revient, car il y a cette angoisse d'être dépossédé de l'objet physique. La réponse est non. Jamais de la vie l'un ne remplacera l'autre ou l'autre disparaîtrait au profit de l'un. Le commerce du livre ne peut fonctionner que par le papier. Toutes les maisons d'édition vivent parce que l'on produit des livres, qu'on les imprime et que l'on en distribue dans des librairies. La chaîne du livre est intimement liée au livre papier.

La disparation du livre papier aurait d'ailleurs des répercussions extrêmement fortes pour l'ensemble du monde de l'édition. Au mieux, il y aura une véritable cohabitation des deux outils. Au pire, il y aura une légère diminution des livres papiers, car les maisons d'édition imprimeront moins.

Autre remarque, une liseuse électronique ne lit qu'en noir et blanc. Ce qui signifie qu'il n'y a aucune possibilité d'y intégrer autre chose que des romans. Mangas, bande dessinée, comics… Rien de tout cela ne peut fonctionner. Les appareils eux-mêmes sont aujourd'hui soit trop insuffisants, soit insatisfaisants. Et face à cela, seule une petite partie de la population ne peut être intéressée. Mais une fois équipée, celle-ci ne renouvelle son appareil qu'une fois tous les deux ans. Ce qui explique en partie les chiffres peu satisfaisants.

Enfin, il y a une espèce de "revival" sensuel de l'ouvrage papier. Quand le livre numérique est arrivé, il y a eu une forte résistance de la part de personnes qui disaient avoir besoin de toucher le livre. Comme si nous avions tout d'un coup une relation charnelle avec l'ouvrage. Relation à laquelle nous n'avions jamais prêté attention auparavant.