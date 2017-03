Êtes-vous prêt à la disparition imminente de Windows Vista ? Tous les conseils pour préserver la sécurité de votre ordinateur malgré tout

Atlantico : Le 11 avril prochain, Microsoft mettra un terme à l'utilisation de son système d'exploitation Windows Vista. Quels conseils peut-on donner à ses utilisateurs en vue de la protection de leur ordinateur ?

Daniel Ichbiah : Le mieux, c'est de migrer sur Windows 7. Les deux systèmes sont très proches. Windows 7 est un Windows Vista amélioré. Il est facile de trouver des versions de Windows 7 pour des prix modiques. Ce sont les meilleurs systèmes crées en dix ans. Il est très stable, bien conçu. Il est sorti deux ans après Vista qui n'a pas été un succès pour Microsoft. Le contexte, c'est la sortie, deux ou trois ans avant de Windows XP qui fonctionnait très bien. Personne, ni les particuliers, ni les entreprises ne voulaient changer. Il y avait des correctifs dans des mises à jour.

Windows XP et Vista sont arrivés à peu près au même moment, en 2005 ou 2006.

Le problème des mises à jour, c'est qu'elles nécessitent un coup de formation énorme pour les personnels des entreprises. Cela explique pourquoi les gens étaient peu enclins à changer tout de suite de système d'exploitation. Pour les grosses boites, qui ont des milliers d'employés formés à l'utilisation de Windows Vista, cela aurait été assez compliqué à mettre en place parce que cela aurait changé leurs habitudes. Microsoft fait souvent des révolutions dans les interfaces qui sont mal vécues par les utilisateurs.

Quels sont les risques auxquels on s'expose lorsqu'on utilise un système d'exploitation qui n'est plus protégé ?

Les risques ne sont pas énormes. Un bon antivirus suffit grandement à écarter les principales menaces. Windows Vista n'était pas extrêmement stable au début. Le mieux, encore une fois, est de passer à Windows 7. Le système est très fiable et très bien à l'utilisation.

Pour quelle(s) raison(s) Microsoft arrête les supports techniques de ses anciens systèmes d'exploitation ?

Maintenir un système qui n'est plus en vente représente un coût sans contreparties pour l'entreprise, ici, Microsoft. Ce n'est pas intéressant, ni viable. Il y a un intérêt à rendre un système obsolète. Cela permet de réduire les coûts. Tous les dix ans, un système est obsolète. Les nouveaux systèmes arrivent petit à petit. Pousser les gens à adopter des systèmes plus récents leur permet de vendre des suites logicielles comme Word, Excel… qui soient adaptées. Les anciens systèmes, ce sont des coûts et aucuns bénéfices. De plus, il est difficile d'adapter les nouveaux antivirus et logiciels à d'anciens systèmes d'exploitation.