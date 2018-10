Petit guide des applications ou extensions qui peuvent vous aider à protéger vos données personnelles

Cette dernière est un organisme à but non lucratif.

Aujourd’hui, protéger sa vie privée sur internet est devenue obligatoire. En effet, nombre de services gratuits basent leur modèle économique sur la publicité. Une analyse fine des habitudes des internautes est donc faite à chaque visite de ces derniers, le but étant de pouvoir afficher la publicité la plus pertinente possible. Voici un top 5 des logiciels qui vous permettront de protéger votre vie privée dans les meilleures conditions.

Elle n’a donc aucun intérêt à cibler ses utilisateurs ou à revendre leurs informations. Elle se finance par des dons ou par des partenariats avec des moteurs recherches (Yahoo, Yandex, Qwant, etc).

De plus, elle œuvre pour un internet libre, ouvert et respectueux de ses utilisateurs. Récemment, elle s’est illustrée en lançant Firefox focus : Un navigateur pour IOS centré autour du respect de la vie privée.

Ghostery

Elle permet de supprimer les mouchards présents sur les sites web. Ils sont incorporés dans une page web dans le but d’étudier le comportement d’un utilisateur. Un exemple : Vous cherchez une voiture sur un site A. Quelques temps plus tard vous vous rendez sur un site B et ce dernier vous affiche une publicité de voiture. Cela veut dire que vous avez été ciblé. En installant Ghostery, vous n’aurez plus ce genre de comportement.

Ghostery est une extension disponible sur tous les navigateurs récents.

Proton Mail

Une alternative à Gmail beaucoup plus respectueuse de votre vie privée. ProtonMail ne lira pas vos mails avec des robots contrairement à Gmail.

Votre boite mail est chiffrée grâce à votre mot de passe. Cette dernière est déchiffrée uniquement sur votre ordinateur. Personne ne peut donc y avoir accès à part vous. De plus, si vous envoyez un mail vers un service compatible, l’email sera automatiquement chiffré avant d’être envoyé.

Proton VPN

L’utilisation d’un VPN a une double utilité : l’anonymisation et la sécurisation de votre connexion. Votre connexion internet est chiffrée entre vous et votre fournisseur de solution VPN (Plus d’informations).

Ce qui veut dire que personne, pas même votre fournisseur d’accès internet ne pourra voir sur quel site vous vous rendez. Ces solutions sont énormément utilisées dans les pays où la censure sur internet est importante.

Proton VPN est un fournisseur de VPN Suisse : c’est important qu’il soit européen pour éviter le Patriot Act des Etats unis (Plus d’informations).

De plus, cette société est connue pour son sérieux en matière de respect de la vie privée, en effet, il ne garde aucune trace de votre passage dans leur serveur. Enfin, il y a quelques années, ils lançaient un service de mail chiffré de bout en bout : ProtonMail.

Degooglisons internet - Framasoft

C’est une suite de logiciels libres et gratuits hébergée par Framasoft.

Elle contient entre autres : un agenda (Alternative à Google agenda), un traitement de texte, un tableur, un drive (Alternative à Dropbox, ICloud, etc).

Le but de cette initiative est d’inciter les utilisateurs, à arrêter d’utiliser les services des géants du net bien trop gourmands, en termes de données utilisateurs.

Solocked

Coffre-fort numérique vous permettant de stocker et de consulter vos données sensibles où que vous soyez de manière sécurisée.

Exemple : Mots de passe, Numéro de carte de crédit, numéro de carte d’identité, etc.

Vos données sont chiffrées avant d’être envoyé vers le serveur.

Votre mot de passe maitre ne transite pas et n’est pas stocké sur le serveur, ce qui veut dire que vous seul avez accès à vos données.

Aucune connaissance spécifique n’est requise. L’application vous guidera dans le processus de création de votre coffre.

Tous les serveurs sont en France.

Actuellement en phase de beta lancée en Juillet 2018.

Je fais partie de l’équipe fondatrice de cette application.